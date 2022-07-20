Поэт Иван Кузьмин: Одержим победу и станем еще сильнее

Фото: Из личного архива Ивана Кузьмина

Поэт и музыкант Иван Кузьмин выступил в Главном военном клиническом госпитале им. Н. Н. Бурденко перед ранеными участниками спецоперации. Иван рассказал «Вечерней Москве» о поддержке военных, поездке в Мариуполь и песне, посвященной народной героине — бабушке с советским флагом.

— Иван, выступление в госпитале имени Н. Н. Бурденко перед военными было для вас первым?

— Нет, мы с ребятами уже дважды выступали перед тяжелоранеными. Но тогда концерт проходил в здании. А в этот раз мы впервые выступили на улице.

— Какие впечатления остались?

— Очень жаль ребят. Хочется поддержать их, хоть немного скрасить больничные будни. Мы спрашиваем у них, кто какие песни любит слушать, стараемся исполнять именно их. Часто просят сыграть «Любэ», русский рок. Свои песни и стихи тоже исполняем. В том числе веселые, хулиганские, чтобы разрядить обстановку. Ну и патриотичные, поднимающие боевой дух песни.

— А в госпитале вы не только с песнями и стихами были, но и с гуманитарной помощью?

— Да. Когда посещаем ребят, стараемся привезти то, что им требуется, какие-то нужные вещи. И угощения обычно. В прошлый раз, когда приходил с гитарой в отделение, мороженое всем купил.

— Вы состоите в волонтерском движении «Наша страна». Чем конкретно занимаетесь?

— Помогаем добровольцам на Донбассе, мирным жителям, пострадавшим от обстрелов ВСУ. Руководитель движения Сергей Фомченков (позывной «Фомич») командует собранным им батальоном добровольцев «Русский легион». Сейчас Сергей на Донбассе, участвует в спецоперации на ИзюмскоСлавянском направлении.

Я тоже в мае ездил с другими волонтерами в Донецк, в Мариуполь, тогда там еще шли бои. Эта поездка в гуманитарном конвое проходила под руководством знаменитого журналиста Грэма Филлипса, который с 2014 года освещает ситуацию на Донбассе и всему миру показывает правду.

В Мариуполе мы на шести–семи точках раздавали гуманитарку и общались с людьми — и с мирным населением, и с военными. На гитаре им играли, старались подбодрить.

— В песне Юлии Чичериной о передовой есть слова: «Здесь даже воздух другой». Вы это ощутили?

— Да, можно так сказать. Впечатление Мариуполь оставил тяжелое. Почти весь город разрушен. Люди, которые там жили, потеряли все и на тот момент полностью зависели от гуманитарки, от того, что им привезут. У них не было тогда ни электричества, ни воды, ни работающих магазинов. Все было разрушено.

— Что мотивирует вас поддерживать наших военных и жителей Донбасса?

— От того, что мы делаем сейчас, зависит будущее нашей страны, нашего народа. Если каждый из нас будет творить пусть даже небольшие добрые дела, помогать тем, кто в этом нуждается, мир станет лучше и добрее.

— А как вы относитесь к украинцам?

— Знаете, им много лет внушали, что они «антироссия», хотя по сути это тот же русский народ — одной с нами крови, одной души. Просто их запрограммировали так сильно на ненависть к нам, используют как кулак против России. Денацификация необходима. И я верю в наших военных.

— Происходящие сейчас события отражаются в вашем творчестве?

— Да. Песню недавно написал в соавторстве с замечательным поэтом из Казахстана Александром Гаммером. Он написал стихотворение «Непокоренная» — про бабушку, которая вышла к военным со знаменем. А я эти стихи положил на музыку.

— Есть ли для вас в творчестве конкретная задача? Или это все же процесс нерегулируемый?

— Главное, чтобы текст нес в себе смысл, заставлял задуматься. В основном мое творчество философской направленности — о смысле жизни, поиске предназначения. Но есть произведения и патриотические, есть и хулиганские — без таких тоже нельзя, иначе жизнь станет пресной. Часто, когда читаю стихи товарищей, в моей голове они начинают звучать вместе с музыкой и сами по себе складываются в песни.

— Вы ощущаете в столичной творческой среде раскол во взглядах на спецоперацию?

— Да, вижу иногда. Но я уверен, что люди, которые выбирают другую сторону, просто заблуждаются, не до конца понимают, что на самом деле происходит.

— А стоит ли таких людей разубеждать?

— Думаю, да. Хотя это бывает порой очень непросто. Иногда беседы о политике приводят к ссорам. Но все равно надо продолжать пытаться. Потому что среди тех, кто заблуждается, есть очень хорошие люди. Просто они черпают информацию о происходящем из сомнительных источников.

— Россия под санкциями, некоторым людям стало тяжелее в финансовом плане. Но это может в итоге сделать нас сильнее?

— Безусловно, сделает в конце концов. Россия ведь всегда из всех передряг выбиралась победителем. Так что я верю, что и сейчас будет так же. Мы одержим победу и станем еще сильнее.

ДОСЬЕ

Иван Кузьмин родился 3 января 1990 года в Москве. В 2012 году окончил Московский государственный строительный университет по профессии «инженер-строитель». Иван работает по специальности — возводит объекты связи. Параллельно занимается общественной и гуманитарной деятельностью в составе общественно-патриотического объединения «Наша страна». А в свободное время он сочиняет песни и выступает с концертами вместе со своими товарищами.