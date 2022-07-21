Школы расширяют систему дополнительного образования

Фото: В. Богданов, март 1970 года / Главархив Москвы

Мы продолжаем готовиться к столетию, рассказывая об истории главной городской газеты. В преддверии этого праздника представляем вам цикл публикаций, в которых на основе материалов разных лет попробуем выяснить, как сильно со временем изменились заботы столичного правительства, какие проблемы волновали депутатов несколько десятилетий назад и какие вопросы решают народные избранники сейчас.

Развитие районов — это в первую очередь благоустройство, строительство новых спортивных и социальных объектов, создание точек притяжения, которые объединяют местных жителей. В разные годы власти уделяли этому одинаково пристальное внимание.

Внеклассные занятия

«1 августа в помещении школы № 41 Фрунзенского района (улица Кропоткина, 32) открывается общемосковская выставка радиолюбительского творчества, организуемая Московским радиокомитетом. Здесь будут показаны последние модели длинноволновых приемников и звукозаписывающих аппаратов, коротковолновой и ультракоротковолновой аппаратуры».

22 июля 1937 года

И сейчас на территории московских школ появляются кружки по интересам, проводятся встречи. Например, в школе номер 626 района Котловка москвичей пригласили играть в пинг-понг.

— Теперь на школьной спортивной площадке есть столы для игры в настольный теннис. Берите ракетки, друзей, детей, отличное настроение и приходите играть. Пинг-понг — отличная спортивная игра, в которую можно играть вдвоем и парами. Регулярные занятия проверят ваши способности быстро анализировать ситуацию и концентрировать внимание, — написали на сайте образовательного учреждения.

12 июля 2022 года

Место притяжения

«У площади Павелецкого вокзала открылся сад физкультуры. В саду — три теннисных корта, два волейбольных поля, баскетбольная и крокетная площадки. Там же душевой павильон с десяти кабинками».

20 июля 1937 года

У Павелецкого вокзала проводятся капитальные работы по благоустройству. Улучшаются территории Дубнинской, Кожевнической и Новокузнецкой улиц.

— В прошлом году завершилось благоустройство площади Павелецкого вокзала, ее украсил ландшафтный парк с фонтаном и открытым амфитеатром. Сейчас проводятся работы по мощению тротуаров. Позже заменим покрытие проезжей части, организуем парковочные карманы, оборудуем более 30 современных остановочных павильонов, — заявил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

18 июля 2022 года

Новые соцобъекты

«Впереди других в строительстве школ идут Куйбышевский, Ленинский и Москворецкий районы. В них готовность новых школ соответственно равна 92,9, 88,2 и 88,5 процентам. Свыше 90 процентов готовности в городе имеют 6 школ».

21 июля 1937 года

В Даниловском районе возведут школу на 720 учащихся и детский сад на 175 мест.

— Застройщик обеспечит строительство объектов за счет собственных средств и передаст их городу, — говорит председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова.

20 июля 2022 года