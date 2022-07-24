Логово дракона: москвичи разбили сад с уникальными растениями

По замыслу архитектора Сергея Ница в ландшафте зашифрованы 12 драконов, найти которых непросто / Фото: Пресс-служба ГАУК г. Москвы «Парк «Зарядье»

Коллекции растений для своего сада Евгений Сапунов и Анна Покровская начали собирать, переехав жить за город. Сегодня в их саду растут более 3000 групп хвойных и лиственных представителей флоры.

Свой сад, что в деревне Протасово, к северу от Москвы, Евгений Сапунов и Анна Покровская назвали «Садом дракона». Калитка сада всегда открыта — в свой мир хозяева приглашают всех, кто хочет увидеть их творение. Надо только заранее договориться о времени визита.

Добраться сюда из Москвы можно, доехав до станции Морозки на электричке от Савеловского вокзала. Оттуда до Протасова идут маршрутки.

Анна Покровская и Евгений Сапунов встречают гостей с садовыми инструментами в руках. На участке площадью в 20 соток им всегда есть чем заняться.

Фото: Анна Темнышова / Вечерняя Москва

Восток — дело тонкое

Евгений и Анна переехали сюда 16 лет назад. Тогда они продали московскую квартиру.

— Мы ландшафтные архитекторы. Был многолетний опыт общения с заказчиками, которые строили коттеджи, создавали с нашей помощью сады и переезжали за город, — вспоминает Анна. — Например, был среди них человек, который каждый день вставал в пять утра и уезжал на работу. В субботу спал до трех часов дня — отдыхал после такого режима. А затем выходил из дома и наслаждался свежим воздухом и тишиной.

У детей, считает Анна, за пределами города совсем другая жизнь. Они должны кататься на велосипедах, бегать, играть, а не сидеть дома в обнимку с компьютером. Дочке Евгения и Анны, когда они приняли решение о переезде, было 10 лет. Она часто болела. А на новом месте проблемы как рукой сняло.

— Нас не пугали сложности переезда, потому что мы видели, что люди так живут, и живут счастливо, — улыбнулась Покровская. — К тому же сад был нашей мечтой.

Из-за того, что сад создан профессионалами, он получился специфическим: супруги собрали коллекции многих видов растений. Здесь нет спокойного дизайна, однородных композиций.

— Мы столько раз повторяли это у заказчиков — сажали группами, массивами. Нам это больше неинтересно. Выбираем много разных растений и наблюдаем, фотографируем их. Ведь нигде не написано, как новый сорт будет смотреться через несколько лет. С точки зрения дизайнера, то, что мы создали, — это компот. Но для нас это испытательная станция. Здесь люди могут увидеть и выбрать для своего сада растения, которые им подходят, гармонируют.

Анна Покровская и Евгений Сапунов создали свой идеальный сад / Фото: Анна Темнышова / Вечерняя Москва

История выбора названия — «Сад дракона» — сложная. Дракон — восточный символ. Перед тем как купить участок, Евгений и Анна впервые поехали в Таиланд. Это путешествие их вдохновило, а восточный колорит — восхитил.

— Нам повезло общаться с гениальным ландшафтным архитектором Анатолием Анатольевичем Анненковым. Каждый раз при личной встрече он говорил вещи, которые потом очень помогали нам в работе. По его словам, и сад, и разные его участки должны иметь некую идею, образ. Для этого им необходимо давать названия. Например, делаете вы кострище, центр зоны отдыха. Назовите его: «Заветный уголок», «Костер в лесу». В саду появится много точек притяжения. Если этого не делать, то в некоторые участки сада вы вообще не будете заходить. Мы долго думали над названием. Сад сделан в восточном стиле, участок почти горный. А кто живет в горах на Востоке? Драконы!

Супруги попросили архитектора, своего друга Сергея Ница, придумать проект. И он зашифровал 12 драконов в структуре сада. В одном месте видны только очертания хвоста. У калитки гостей встречает одна из зубастых голов дракона. Все, кто приходит в сад, как бы попадают внутрь зверя.

— Восточный сад всегда строится по особым правилам, — Покровская указала на калитку, рядом с которой раньше располагались гараж и сарай. — Мне подсознательно хотелось сломать эти постройки. Еще до того, как я узнала, что по фэншую эта часть отвечает за благополучие женщины в семье. Сейчас она выделяется. Спокойная, лаконичная зона. А рядом находится сад трав.

Зона весны

Анна Покровская перешла к южной стороне дома, в так называемую зону весны. Можно сказать, что Анна и Евгений одними из первых встречают это прекрасное время года, любуясь ковром первоцветов, которые радуют их, как только сходит снег.

— Нам очень хотелось создать весенний сад именно здесь, у крыльца, — говорит Анна. — Просыпаемся, выходим из дома и сразу видим — снег растаял, морозник цветет. Далеко идти не надо, чтобы увидеть красоту. Подруга моя очень любит приходить сюда с чашкой кофе. Это у нее завтрак такой — кофе вприкуску с видом на первоцветы.

Наполнение зоны периодически меняется. Сейчас здесь можно увидеть такие редкие растения, как, например, лилия мартагон, триллиумы, орхидеи.

Большая поляна

За зоной весны начинается «Большая поляна», обрамленная кустами пионов.

— Я с детства их люблю, — Анна нежно прикасается к крупному шару одного из растений. — Мы потихоньку начали собирать коллекцию. Вообще, мы искали растения для сада, руководствуясь двумя задачами. Первая — для себя любимых. Обязательно на до купить что-то новенькое, красивое.

Более 200 видов пионов, любимых цветов хозяйки дома, растут на «Большой поляне» / Фото: Анна Темнышова / Вечерняя Москва

Некоторые растения, которые есть в саду, достаточно редкие, приобрести их сложно. Небольшая часть растений, по словам Анны, куплена для того, чтобы продлить цветение в саду. К таким растениям, например, относятся флоксы. Владельцы сада стремились к постоянному цветению. Поэтому на «Большой поляне» также есть первоцветы: морозники, крокусы, синим шлейфом цветут хионодоксы. Подхватывает эту волну синего озера мускари. Как только сходит снег, начинается цветение и продолжается до осенних морозов.

— Некрасивых пионов не бывает, — убежден Евгений Сапунов. — Когда мы собрали довольно большую их коллекцию, нас пригласили в клуб цветоводов Москвы.Там каждый год проводят выставки. Люди приносят свои сорта, показывают их.

Тогда наша коллекция пополнилась новыми сортами.

— Природные пионы очень красивы, — вторит мужу Анна Покровская. — Пион тонколистный — ослепительно яркого цвета. Его еще называют «огоньком». Пион «Марьин корень» — малиново-сиреневый. Гибриды обладают специфическими формами и размерами. В зависимости от того, что хотели получить их создатели.

Когда в Европе бушевали войны, американцы достигли невероятных успехов в гибридизации пионов, подхватив французское наследие. Причем новые сорта создавали люди совершенно разных профессий. Так, строительный подрядчик назвал цветок в честь своей жены Джин Бокстос. А пионы с самыми крупными цветами — в честь самого себя. Учительница Фриборн вывела несколько замечательных сортов. Профессор химии Сондерс более 60 лет занимался гибридизацией с применением видовых пионов кавказской флоры.

Белый сад

Для этого небольшого участка Евгений и Анна постарались найти растения исключительно с белыми цветами. Интересная и непростая задача для профессионала.

— Все знают, что разбитое сердце (народное название дицентры) — розовое. Вырастить белое немного сложнее. Да и растет оно медленнее.

В этой зоне можно увидеть калину «Бульденеж», стерильную форму обыкновенной калины. Она не дает семян. Зато красиво цветет. Растет до 50 лет. А если периодически омолаживать, вырезать старые стволы, будет давать от пня новые. Таким образом происходит омоложение куста. Срок жизни растения может удлиниться и до 100 лет.

Там, где горит огонь

Рядом с костровой площадкой стоит небольшая беседка. Идея у супругов была такая: дочка вырастет, у нее появятся друзья, и она будет веселиться здесь с ними. Из этой части сада не видно дома.

— А из дома не видно, что здесь происходит, — Анна смотрит туда, где находится дом. — Думали, что ребята будут проводить время в этой беседке, играть на гитаре у костра. В итоге это было всего два раза. Они теперь всегда тусуются в Москве. Но мы судили по себе: с удовольствием выезжали на нашу дачу в Тверской области большой компанией.

Фото: Анна Темнышова / Вечерняя Москва

Рядом с площадкой расположился сиреневый сад. Здесь есть амурская сирень. Рассказывают, что на Дальнем Востоке она вырастает до высоты пятого этажа. Здесь, кстати, есть и другое необыкновенное растение с Дальнего Востока — магнолия Зибольда. У нее сложный аромат. Десять лет назад ее привезли маленьким прутиком. А в этом году она впервые расцвела.

Знаменитые сорта сирени Колесникова тоже собраны в саду Евгения и Анны. А после того как отцветает сирень обыкновенная, настает черед позднецветущей Престон. Ее еще называют канадской.

— Это растение — необыкновенное достижение талантливого селекционера Изабеллы Престон, — рассказывает хозяйка сада. — Это она первая в мире скрестила сирень волосистую с сиренью пониклой. В результате у нового растения получился необычный цвет и форма цветков в кистях.

Маленький мир

Пригласив нас в дом, Евгений поинтересовался, нравится ли нам вид, который открывается из окна.

— Все приходят к нам и говорят: «Как вам повезло! Это так красиво!» А нам вовсе не повезло. Мы целый год искали вид на большую воду. Дом был не важен. А на понравившемся участке мы стали создавать пространство, в котором могли бы жить в гармонии. Каждая полянка создана по проекту, все рощицы посажены. Ничего случайного здесь не выросло. Никакого везения.

По мнению Сапунова, основа сада — хороший проект. И создать его может любой человек. Главное — не гнаться за модой и не подражать друзьям и знакомым. Человеку просто надо хорошо подумать, как организовать свой сад так, чтобы в нем было удобно жить именно ему.