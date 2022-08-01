Новый дом для ластоногих

Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru

Московский зоопарк продолжает развиваться и радовать своих посетителей. Так, недавно здесь были открыты новый вход вблизи метро «Баррикадная», благодаря которому путь от метро до детского зоопарка стал короче и удобнее, и расширенный пешеходный мост через Большую Грузинскую улицу для перехода между старой и новой территориями, который по форме напоминает закручивающуюся морскую волну. Такой эффект обеспечивается благодаря декоративным ограждающим конструкциям из алюминиевых сплавов.

Но это не единственная «новая волна», которая появилась в зоопарке. Совсем недавно на старой территории после комплексной реконструкции открылся павильон «Ластоногие». Площадь нового здания увеличилась более чем в три раза — с 1,8 до 6 тысяч квадратных метров. В распоряжении обитателей нового дома — а здесь уже поселились редкие особи: морской заяц, моржи, сивучи и морские котики — пять вольеров-бассейнов общим объемом свыше 9,5 тысячи кубических метров. Всего же в общей сложности павильон рассчитан на содержание до 36 особей морских млекопитающих.

Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru

Бассейны наполнены соленой водой, которая каждый день проходит очистку с помощью современных систем фильтрации. Все полезные для животных свойства при этом в ней сохраняются. В любое время года здесь будет поддерживать оптимальная температура, а берега оборудовали системой подогрева, чтобы зимой не образовывалась наледь.

— Достаточно долго подступались к этому проекту, проводили консультации с научными работниками, с экспертами, потому что надо было создать уникальный состав воды, технологию ее очистки, использования биологических добавок, чтобы она полностью, на 100 процентов, соответствовала требованиям, предъявляемым к животным специалистами. Сегодня это не просто чаши для показа животных, но и, по сути дела, центр реабилитации животных, которые поступают из других городов России, так что социальную и лечебную функцию выполняет. Для других зоопарков нашей страны и цирков это тоже очень важно, — рассказал во время открытия нового павильона мэр Москвы Сергей Собянин.

В новом домике морским котикам и нерпам будет чем заняться: для того чтобы приблизить бассейны к естественным для обитателей условиям, в них сделана система искусственной волны, где животные могут покувыркаться. Ранее некоторых морских обитателей приходилось содержать в ваннах размером 2 на 2 метра, многие из них не умели даже нырять.

Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru

— Еще одна особенность нового здания — внутренние помещения павильона как бы накрыты искусственной скалой: она придает постройке необычный внешний вид, а еще скрывает под собой помещения, где животные могут спрятаться от посторонних глаз, например, в период рождения и вскармливания детенышей. Также внутри скалы находится 10 технических помещений — в старом павильоне их было всего три, они были значительно меньше и менее комфортны, — отмечает руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

А если вдруг появится необходимость ограничить контакт обитателей с водой, например, в случае реабилитации после операции, в павильоне предусмотрели специальное пространство.

В новом павильоне посетители могут наблюдать за моржами и тюленями практически на расстоянии вытянутой руки. Смотровая зона размещена на одном уровне с водой, а окна по периметру вольеров, которые оснастили автоматической системой обогрева стекол, обеспечат посетителям лучший обзор в холодное время года.

Напомним, что Московский зоопарк функционирует с 1864 года. Сегодня он входит в число ведущих зоопарков мира по уровню коллекции животных и является членом Всемирной, Европейской и Евроазиатской ассоциаций зоопарков и аквариумов (WAZA, EAZA, ЕАРАЗА). Его коллекция насчитывает более 14 тысяч особей различных видов животных, причем более половины видов относится к категории редких и исчезающих.