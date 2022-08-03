Проще, чем кажется: как получить СНИЛС в 2022 году
Сюжет:Проще, чем кажется
Три года назад в России перестали выдавать СНИЛС в виде зеленых карточек. Как документы выглядит теперь и где его получить — в материале «Вечерней Москвы».
Когда перестали выдавать «зеленый» СНИЛС:
1 апреля 2019 года.
Нужно ли восстанавливать утерянную карточку СНИЛС старого формата?
Не нужно, она существует в онлайн-формате при наличии паспорта
Что представляет из себя СНИЛС сейчас?
Форма АДИ-РЕГ (электронное или бумажное уведомление о регистрации в системе индивидуального персонального учета).
Где получить новую форму СНИЛС?
- В территориальном отделении Пенсионного фонда России (ПФР).
- В МФЦ.
- Через работодателя.
Что нужно для получения документа?
- Паспорт.
- Заполненное заявление.
Как узнать свой номер СНИЛС?
- Лично прийти в отделение Пенсионного фонда.
- Через личный кабинет на сайте ПФР или госуслуг.
- Через бухгалтерию работодателя.
Что нужно знать о СНИЛС ребенка:
- Он присваивается автоматически при рождении.
- Родитель может узнать номер СНИЛС ребенка через портал «Госуслуги» или очно в офисе МФЦ.
Для чего нужен СНИЛС:
- Для начисления пенсии.
- Для подтверждения легального трудоустройства.
- Для оформления различных пособий на себя и ребенка.
- Для подтверждения официального дохода в налоговой.
- Для поступления в вуз (пособие при потере кормильца во время учебы).