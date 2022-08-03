Проще, чем кажется: как получить СНИЛС в 2022 году

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Три года назад в России перестали выдавать СНИЛС в виде зеленых карточек. Как документы выглядит теперь и где его получить — в материале «Вечерней Москвы».

Когда перестали выдавать «зеленый» СНИЛС:

1 апреля 2019 года.

Нужно ли восстанавливать утерянную карточку СНИЛС старого формата?

Не нужно, она существует в онлайн-формате при наличии паспорта

Что представляет из себя СНИЛС сейчас?

Форма АДИ-РЕГ (электронное или бумажное уведомление о регистрации в системе индивидуального персонального учета).

Где получить новую форму СНИЛС?

В территориальном отделении Пенсионного фонда России (ПФР).

В МФЦ.

Через работодателя.

Что нужно для получения документа?

Паспорт.

Заполненное заявление.

Как узнать свой номер СНИЛС?

Лично прийти в отделение Пенсионного фонда.

Через личный кабинет на сайте ПФР или госуслуг.

Через бухгалтерию работодателя.

Что нужно знать о СНИЛС ребенка:

Он присваивается автоматически при рождении.

Родитель может узнать номер СНИЛС ребенка через портал «Госуслуги» или очно в офисе МФЦ.

Для чего нужен СНИЛС: