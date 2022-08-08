Первые результаты программы реновации

Фото: Пресс-служба Департамента строительства Москвы

1 августа столичная программа реновации жилищного фонда отметила свое пятилетие. О том, с какими результатами город подошел к юбилею, о влиянии на нее внешних экономических факторов и о дальнейших планах в интервью «Вечерней Москве» рассказал руководитель Департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов.

— Пять лет назад, в августе 2017 года, в Москве стартовала программа реновации. С какими результатами вы подошли к ее юбилею?

— Московская программа реновации — уникальная и не имеет аналогов в мире. Она направлена не просто на улучшение жилищных условий населения столицы, но и на повышение качества всей городской среды. Будут реконструированы целые кварталы пятиэтажек, которые в свое время позволили улучшить жилищные условия сотням тысяч горожан, но со временем перестали отвечать новым представлениям о комфортном жилье.

В течение 15 лет планируется расселить 5175 таких домов — это около миллиона москвичей.

За эти пять лет реализации программы была проведена огромная работа: мы подготовили проекты планировок, провели с жителями публичные слушания, утвердили финансирование программы, стандарты отделки и благоустройства, определили этапы и сроки переселения.

С момента старта программы уже ввели в эксплуатацию 2,6 миллиона квадратных метров — более 200 новостроек. В прошлом году вышли на ежегодный объем ввода в 1 миллион квадратных метров.

— Можно ли назвать районы — лидеры реновации? Возможно, есть районы, где программу удалось завершить?

— Столичный район Кузьминки является не только лидером среди районов, в которых расположено больше всего пятиэтажек, но и по количеству новостроек по реновации. С момента старта программы здесь введено в эксплуатацию больше всего домов — 12 зданий площадью 112,7 тысячи квадратных метров на 1963 квартиры.

Наиболее активное строительство идет на востоке столицы. Здесь одновременно возводят более 30 объектов жилой площадью более 600 тысяч квадратных метров.

Есть и район, где программа реновации полностью завершена, — Молжаниновский, на севере Москвы.

— Расскажите, как идет переселение жителей? Все ли довольны новыми квартирами?

— Сегодня в новые квартиры по программе реновации переехали более 70 тысяч человек, причем в прошлом году мы с опережением графика переселили 6 тысяч человек. Можно с гордостью сообщить, что по истечении пяти лет программа себя оправдала и жители ее поддерживают: 95–98 процентов участников без проблем переезжают в новую квартиру буквально в течение месяца, новые дома заселяются очень оперативно.

— Какие планы на этот год? Удастся ли сохранить намеченные темпы в связи с введенными санкциями?

— Программа реновации реализуется в плановом объеме, никаких предпосылок к замедлению темпов строительства нет по той причине, что доля импорта в строительстве объектов достаточно невысока. На 95 процентов в реновации мы от импорта не зависим, используем материалы отечественные (металл, бетон, фанера), российского производства.

Практически всю номенклатуру западных товаров мы уже замещаем. В части программного обеспечения сейчас все опирается на российские аналоги.

В этом году в планах ввести в эксплуатацию 1,2 миллиона квадратных метров. С начала этого года уже построены 27 домов — это почти 5 с половиной тысяч квартир. До конца года планируем достроить и ввести в эксплуатацию еще порядка 35 домов.

Кроме этого, мэр Москвы Сергей Собянин поставил задачу, чтобы до конца года новоселье справили 100 тысяч горожан. А начиная с 2025–2026 годов будет пик строительства: мы сможем вводить более 3,5 миллиона квадратных метров в год.

Сегодня одновременно в проектировании и строительстве находятся более 400 домов общей площадью 7,5 миллиона квадратных метров. Всего же по плану до 2032 года должно быть построено более 40 миллионов квадратных метров.

— С начала программы уже снесена первая сотня ветхих домов. Удается ли использовать стандарт умного сноса при демонтаже старых зданий?

— Сегодня по программе реновации уже снесены 110 устаревших домов. При демонтаже абсолютно всех зданий была использована технология умного сноса. Она направлена на максимальную переработку и повторное использование строительных отходов. Данная технология не новая, строители, участвовавшие в сносе пятиэтажек первой волны, имеют такой опыт. Однако широко применяться технология начала только в рамках программы реновации. Сейчас весь мир нацелен на умное потребление, и строительная сфера не является исключением. Рециклинг или вторичная переработка строительных материалов позволят не только сохранить природу, но и сэкономить немалые средства. Сегодня можно с уверенностью заявить, что умный снос стал лицом реновации и показателем бережного отношения к комфорту москвичей.

— Недавно вы рассказывали, что дом по реновации появится на территории бывшего торгового центра «Горбушкин двор» на улице Барклая. Есть ли уже подробности, какой будет новостройка?

— Действительно, в границах промзоны «Западный порт» на территории бывшего торгового центра «Горбушкин двор» запланировано строительство жилого дома по реновации на улице Барклая. Уже согласован проект, в здании будет 250 квартир с улучшенной отделкой. Это будут два односекционных корпуса с подземным паркингом. На первых этажах разместятся помещения общественного назначения: магазины, аптеки, кафе, сервисные службы и другие востребованные горожанами учреждения. Ввод в эксплуатацию запланирован на 2025 год.

— Планируется ли еще строительство домов по реновации на месте вот таких вот неблагоустроенных районов столицы?

— На территории бывшего Черкизовского рынка планируется построить 8 жилых домов на 4304 квартиры. Один дом в Измайловском проезде на 1029 квартир уже ввели в эксплуатацию, еще два дома строятся, еще пять домов находятся в стадии проектирования.

Реализация программы реновации на таких площадках как раз показывает, как из заброшенных, неблагоустроенных районов города можно создать современные и комфортные кварталы.

— Сколько всего сегодня подобрано стартовых площадок? Продолжает ли город эту работу?

— Сегодня для строительства новых домов по программе реновации подобрано 556 стартовых площадок общей мощностью 8,8 миллиона квадратных метров, Работа по их подбору постоянно продолжается. Например, в начале июня мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление о включении в перечень 13 новых адресов, которые расположены в пяти административных округах и восьми районах Москвы. Здесь планируется построить 182,2 тысячи квадратных метров жилья. Это позволит расселить 36 старых домов с 2607 квартирами и предоставить квартиры 6,7 тысячи человек.

— Если говорить в целом, как вы считаете, что даст городу программа реновации?

— В Москве в последние годы задан очень высокий стандарт жизни — появились новые общественные пространства: парки, улицы, пешеходные зоны. Важно не только сохранить, но и развить эту тенденцию, в том числе и в программе реновации. Программа реновации — это не только возможность переехать в новое комфортное жилье, но и формирование современной качественной городской среды, где будет создано пространство для комфортного проживания, отдыха и работы.

На первых этажах домов предусмотрено размещение объектов торговли и обслуживания, что позволит создать насыщенную среду жилых улиц. Магазины, кафе, парикмахерские, отделения банков — все предприятия торговли и сферы услуг окажутся даже не в шаговой доступности, а еще ближе — в своем доме. Это совершенно другой уровень комфорта.

Развитие городских территорий невозможно без строительства школ, детских садов, поликлиник, физкультурно-оздоровительных комплексов и других социальных объектов. В рамках программы реновации будет построено более 400 таких объектов — такую задачу перед нами поставил мэр Москвы Сергей Собянин.

Кроме того, у жителей появится свое приватное пространство для тихого отдыха, где будут детские площадки, разделенные по возрастам, воркаут-площадки, пешеходные и прогулочные зоны с клумбами, лавочками, качелями, зоны для выгула собак.