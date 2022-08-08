Ортопедические стельки: показания для ношения и польза

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Каждый день наши ноги подвергаются серьезным нагрузкам — от обычной ходьбы на работу до изматывающих тренировок. Прибавить к этому сменяемость сезонов, новую и натирающую обувь, неудобные модели и другие факторы — в результате к вечеру, как правило, мы не чувствуем своих ног от усталости. При этом боль и дискомфорт могут усиливать болезни. Устранить описанные неприятности помогут ортопедические стельки для обуви.

В каких ситуациях необходимы такие стельки:

— наличие болей из-за деформаций в стопах;

— долгое пребывание на ногах в течение дня — это в первую очередь касается продавцов-консультантов, учителей, парикмахеров;

— беременность — в этот период у женщин увеличивается нагрузка на позвоночник и конечности;

— ношение неудобной обуви, из-за чего появляются мозоли, ранки, натоптыши;

— заболевания позвоночника вроде остеохондроза и сколиоза;

— плоскостопие — если не следить за своими стопами в таком состоянии, это чревато развитием артроза и болезней позвоночника;

— наличие шишек на стопах, которые возникают из-за ношения узкой обуви, в том числе на каблуках;

— разная длина стоп — если в этом случае не носить стельки, может развиться сколиоз и даже межпозвоночная грыжа;

— заболевания вроде артрита, остеосклероза или пяточной шпоры — в этих случаях стельки позволяют устранить боль и правильно расположить стопу в обуви.

Виды стелек

Существует несколько групп ортопедических стелек:

Индивидуальные, которые делают на заказ с учетом конкретной проблемы клиента и особенностями строения стопы. Фабричные — готовые товар, продающийся со всеми необходимыми элементами по запросу. Варианты с возможностью изменения — готовые стельки, в которые в случае необходимости можно изменить некоторые элементы.

Ортопедические стельки изготавливают из кожи, велюра и замши. Также все более популярными в последнее время становятся силиконовые модели. Посмотреть варианты стелек можно на сайте Ортека.

Как правильно выбрать ортопедические стельки

Во-первых, изделие должно полностью подходить по размеру стопы. Если оно чуть больше, чуть меньше — не стоит его брать, лучше поискать идеальный вариант.

Во-вторых, стелька должна повторять используемой обуви, поэтому нужно понимать, что одно и то же изделие не подойдет для зимних ботинок и летних кедов.

В-третьих, обратитесь в профессиональные салоны, в которых продается только качественный товар. Такие стельки прослужат намного дольше и не будут вызывать болезненных ощущений при ходьбе.

Кстати, в некоторых случаях рекомендуется выбирать изделия, у которых есть подпяточник, как, например, при определенных видах плоскостопия.

Преимущества ношения стелек

Такие изделия:

— улучшают кровообращение;

— поддерживают стопу в правильном положении;

— снижают нагрузку на позвоночник, колени, суставы;

— правильно распределяют нагрузку при ходьбе;

— снижают негативное воздействие во время занятия спортом или при активной и долгой ходьбе.

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