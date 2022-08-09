«Бомба замедленного действия»: чем опасна аневризма сосудов и как ее предотвратить

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Аневризма — это бессимптомное заболевание, которому подвержены люди всех возрастов. Человек может долгое время не подозревать о ее существовании и случайно обнаружить после МРТ. Невролог Рустем Гайфутдинов рассказал «Вечерней Москве», чем опасна аневризма и как предотвратить ее появление.

По его словам, у молодых людей аневризма часто носит врожденный характер. Также аневризматические расширения сосудов могут случайно обнаружить при обследовании.

— Аневризма бывает разная. Это дефект сосудистой стенки. У молодых людей она имеет врожденный характер. Генетические заболевания, связанные с дефектом соединительной ткани, способствуют развитию аневризмы. При таких диагнозах сосуды лишаются жесткого каркаса. В определенных участках, например, на местах стыков артерий формируются такого рода аневризматические расширения. Они могут быть находками. Например, человек проходит обследование, делает МРТ с другой жалобой, а находят аневризму. Отмечу, что они бывают не только мозговые, но и артериальные, — отметил эксперт.

Невролог подчеркнул, что острая головная боль может быть клиническим проявлением аневризмы. Ее катализатором служат сильные физические нагрузки.

— Клиническое проявление происходит, когда сосуды лопаются и оттуда истекает кровь. Аневризма сопровождается очень острой, не испытываемой ранее сильнейшей головной болью. Например, человек предпринял чрезмерное физическое усилие или поднял что-то тяжелое. На фоне такого натуживания вдруг возникает интенсивная боль. Более того, она может привести к потере сознания, — заявил Гайфутдинов.

Эксперт рассказал, что обычно аневризма не дает никаких клинических проявлений очень долгое время. Поэтому сложно вовремя поставить правильный диагноз и начать лечение.

— Небольшое аневризматическое расширение имеет размер 5–7 миллиметров. Оно может выглядеть как мешочек на крупном сосуде. А иногда бывают гигантские аневризмы — более 3 сантиметров. Именно от ее размера и расположения зависят течение болезни и лечение. Например, гигантская аневризма может давать клинические проявления. А в основном они не специфические. Это как бомба замедленного действия, — сказал собеседник «ВМ».

Врач предупредил, что аневризма является причиной смертности у 30 процентов пациентов.

— Аневризматические расширения можно клипировать, не дожидаясь их разрыва. Нейрохирурги помогают укрепить сосудистую стенку в слабом месте и предупредить развитие заболевания. Отмечу, что аневризма может стать причиной летального исхода в 30 процентах случаев, — сказал он.

Специалист отметил, что сильные удары могут спровоцировать появление приобретенной аневризмы. Более того, люди с гипертонией в группе риска.

— Черепно-мозговая травма или сильные удары в области тела могут стать причиной образования приобретенной аневризмы. Более того, к этому диагнозу предрасположены люди с повышенным артериальным давлением, — предупредил он.