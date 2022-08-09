Столичный интернет подрос в скорости на 30 процентов

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Российские эксперты из ИАА TelecomDaily провели замеры скорости широкополосного интернета в сетях крупнейших по числу абонентов провайдеров в Москве. Средняя скорость выросла почти на треть по сравнению с прошлогодним исследованием. Она достигла 117 Мбит в секунду.

Самая высокая средняя скорость зафиксирована в сети МТС, включая МГТС. Компания лидирует по этому показателю, как и в предыдущие два года.

Средняя скорость выросла почти в два раза и составила 224,4 Мбит/с, максимальная — 562,7 Мбит/с. Замеры максимальной скорости домашнего интернета агентство проводило в Москве впервые.

В компании пояснили, что с начала года число абонентов, которые пользуются высокоскоростным интернетом от 500 Мбит/с, выросло на 92%. Это означает и рост объема информации, которую москвичи потребляют в интернете. Чтобы сохранить работоспособность Сети, операторы регулярно ее обновляют и улучшают. МТС, в частности, за последние три года провела большую работу по замене и установке нового оборудования в Московском регионе. Благодаря этому в компании создан достаточный запас пропускной способности сети, которого хватит на несколько лет, несмотря на постоянный рост объема передачи данных как в мобильном, так и в фиксированном сегментах.

Исследование проводилось на основе отечественного программного комплекса «Мегабитус» (Megabitus). В течение июля с его помощью в общей сложности было сделано несколько тысяч замеров. Приложение оценивает соединение по нескольким параметрам, в том числе достигнутой скорости передачи данных.