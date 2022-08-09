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Отпуск осенью: где можно отдохнуть в бархатный сезон и сколько это будет стоить

Иссалина Аюпова

Сюжет: 

Эксклюзивы ВМ
Общество
Отпуск осенью: где можно отдохнуть в бархатный сезон и сколько это будет стоить
Фото: pixabay.com/ru

Отдых в бархатный сезон пользуется не меньшей популярностью у туристов, чем в летнее время года, ведь это возможность отдохнуть в теплых уголках мира по приемлемым ценам. «Вечерняя Москва» обсудила с генеральным директором сети турагентств Николаем Мельником преимущества отдыха в России, узнала, куда можно отправиться отдохнуть осенью и сколько это будет стоить.

Россия или заграница

По словам эксперта, направления для отдыха в бархатный сезон разнообразны.

— В этом году в бархатный сезон можно отдохнуть в Турции. Начиная с сентября по октябрь на западном побережье страны предполагается благоприятная погода для отдыха, — отметил Мельник.

Он добавил также, что в регионах, западнее Кемера, с 15 октября начинается период дождей. Однако до 15 октября погода порадует тех, кто решит выбрать это направление для отдыха: температура воздуха предполагается около 32–34 градусов и море будет теплым.

— На Восточном побережье страны (регионы от Сиде до Алании) можно отдыхать до первых чисел ноября, — прокомментировал эксперт.

В таких странах, как ОАЭ, Египет, Катар и Бахрейн, по словам Мельника, бархатный сезон начнется с сентября.

Что касается российских курортов, эксперт рассказал, что в этом году можно отдохнуть сразу на нескольких направлениях.

— Ранней осенью можно отправиться на отдых в Сочи. Город активен в бархатный сезон до конца сентября, — добавил собеседник «ВМ».

Кроме того, он отметил, что высока вероятность, что погода порадует туристов высокими температурами (28–30 градусов).

Также Мельник рассказал о возможности отправиться в Калининград в бархатный сезон. По его словам, там погода сохранится теплой до конца сентября, а туристам можно будет посетить Куршскую Косу.

— Калининград не похож на все остальные российские города, — это полноценная Европа с ее красивыми пляжами. Ее можно сравнить даже с Лидо ди Езоло (Венецианская Ривьера в Италии), — подчеркнул Мельник.

Не стоит забывать и про курорты Дагестана. Эксперт рассказал, что там теплая погода сохранится до середины октября, поэтому российским туристам можно сделать выбор в пользу этого направления.

Стоимость

По словам эксперта, существует два аспекта понимания цены на отдых, среди них:

  • Пакетный тур туроператоров

Он включает в себя проживание, трансфер и перелет на регулярном рейсе.

  • Чартерные программы

Как отметил Мельник, сейчас эти туры предлагаются по приемлемой стоимости в направлении Краснодарского края (Сочи, Адлер, Лоо, Красная Поляна).

— Цена начинается от 25 000 рублей на человека за неделю проживания при минимальных питании и категории летности. Кстати, такую цену в этом направлении мы наблюдаем сейчас, а к сентябрю планируется ее понижение на 10–15 процентов, — отметил собеседник «ВМ».

Он добавил, что если ориентироваться на 2021 год, то на туры в Сочи в бархатный сезон можно ожидать цену от 15 000 рублей за человека. Однако горнолыжный курорт будет стоить дороже, так как спрос на него будет повышаться (минимум на 20 процентов). А отдых в Крыму будет стоить не больше 10 000 рублей на человека (с учетом минимального проживания и питания).

Самолет или поезд

Для тех, кто не может определиться с видом транспорта, Мельник рекомендовал следующее:

— В направлениях Сочи, Калининграда и Дагестана лучше отдать предпочтение самолету, — прокомментировал он.

А в Крым, по мнению эксперта, удобнее добраться на поезде. Есть прямые ж/д сообщения Москва — Севастополь. И также рейсы с пересадками: перелет от Москвы до Сочи, затем пересадка на Ласточку до Туапсе, а потом на регулярные ж/д сообщения до Севастополя.

Советы отдыхающим

Перед началом поездки Мельник рекомендует изучить отельную базу, отзывы на туристических порталах (Топ Хотелс), смотреть видеообзоры на отели. Это помогает выбрать удачный отель и хороший сервис. Также если человек плохо разбирается в вопросе организации качественного отдыха, лучше обратиться в турагентство, где работают профессионалы, которые знают, как сделать отдых запоминающимся в хорошем смысле.

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