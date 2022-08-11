Растим будущих капитанов кораблей

Преподаватель Московского городского детского морского центра имени Петра Великого Савелий Поздняков обучает гребле участников мастер-класса / Фото: Анна Темнышова / Вечерняя Москва

В этом году Московскому городскому детскому морскому центру имени Петра Великого, который располагается в Головинском районе, исполняется 65 лет. На протяжении всех этих лет там учат школьников управлять швертботом (тип парусной яхты) и завязывать морские узлы, рассказывают историю отечественного флота. «Вечерняя Москва» отправилась в этот центр и узнала, как воспитывают будущих моряков и капитанов кораблей.

Центр открылся в 1957 году по инициативе известного советского исследователя Арктики, дважды Героя Советского Союза Ивана Папанина.

Изначально он назывался «Клуб юных моряков, речников и полярников» — там дети постигали искусство судовождения, а опытные педагоги воспитывали в них качества, необходимые для хождения в длительные морские походы. А свое нынешнее название он получил в 1997 году по решению правительства Москвы. Интересно, что здание Морского детского центра, который между собой педагоги называют «красным домом» из-за характерного цвета кирпича, обладает богатой историей.

Все дело в том, что его центр получил спустя два десятка лет после основания — до этого там находились школы, детские сады, а потом «красный дом» и вовсе закрыли на многолетний ремонт. Выбор на это здание для клуба пал неслучайно — оно находится вблизи акватории Химкинского водохранилища, поэтому там можно было проводить любые практические уроки. К 1980 году в центре оборудовали специальный кинозал, современные кабинеты судомеханики, радиотехники, образовательные классы, лаборатории, поэтому попасть на занятия в центр мечтали многие советские школьники.

Спустя 40 лет ситуация не изменилась — благодаря масштабным образовательным программам центр пользуется большой популярностью у детей и подростков. По словам педагога-организатора Морского центра имени Петра Великого Михаила Туревича, наибольший интерес у воспитанников, конечно же, вызывают практические занятия на Москве-реке. Благодаря им многие перестают бояться воды, а некоторые решают связать жизнь с морской стихией.

Сейчас в центре проходят занятия летней программы «Каникулы с пользой». Это детский сезонный клуб, который работает на базе морского центра с конца июня до середины августа. Присоединиться к нему могут школьники до 17 лет, подав заявку до начала лета. На занятиях ребята учатся гребле и управлению небольшими парусными лодками — швертботами, участвуют в конкурсах на знание истории и географии, проходят увлекательные морские квесты.

— Во время таких занятий дети получают навыки работы в команде. Как правило, в швертботе могут быть от двух до семи человек — в зависимости от его размеров. Все задачи распределяются между ребятами, поэтому от каждого зависит успех команды.

Кто-то, конечно, выбивается в лидеры и стремится научиться большему. Мы их назначаем командирами суда, — рассказывает Туревич. В «Каникулах с пользой» еженедельно участвует свыше 140 школьников. Однако в морском центре есть и постоянные программы, многие из которых рассчитаны на год.

Например, «Яхтинг для начинающих» позволяет детям не просто освоить базовые навыки парусного спорта, но и приучает их к дисциплине, прививает здоровый образ жизни.

Занятия в рамках образовательной программы поделены на несколько этапов — один из них проходит в учебных кабинетах центра, когда сезон морской навигации в городе закрыт. Там ребята осваивают теоретические знания, учатся управлять судном. А ближе к середине весны, когда акватории вновь открыты для водных прогулок, отправляются на яхтенную практику, участвуют в парусных гонках.

— Особое внимание мы уделяем безопасности обучающихся. Проводим необходимые инструктажи, всегда находимся рядом, когда они занимаются в воде. И, конечно, каждый обязательно надевает спасательный жилет, — поясняет один из преподавателей центра, Савелий Поздняков.

В центр, как правило, приходят дети от 8 до 17 лет. В этом возрасте они гораздо быстрее обучаются и осознают, что им нравится, что получается у них лучше всего. А для того чтобы все желающие могли попробовать себя в роли моряка и понять, интересно ли им заниматься судоходством, центр регулярно проводит городские праздники. Во время таких мероприятий преподаватели организовывают для посетителей специальные уроки по гребле, управлению швертботами и даже проводят прогулки на небольших катерах по Химкинскому водохранилищу. Для тех, кому ближе судомоделирование, центр предлагает сразу несколько пробных занятий — по морской робототехнике или архитектуре кораблей.

Одна из воспитанниц центра, Ангелина Худякова, занимается там уже несколько лет. В семье девочки есть потомственные капитаны кораблей, поэтому интерес к воде она проявляет с раннего детства. Сейчас она активно занимается маринистикой. Под руководством преподавательницы Марины Самбуровой Ангелина учится рисовать корабли и морские пейзажи.

— В центре есть занятия по самым разным направлениям, где ребенок может раскрыть свой потенциал. Важно, что педагоги стараются увлечь детей, не нагружая их тяжелой информацией. Мы уже ходили на занятия по судомоделированию, сейчас собираемся попробовать что-то новое, — рассказала мама Ангелины Ирина Худякова.