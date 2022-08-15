Корабль Колумба покоряет водоемы Зеленограда

Создатель радиоуправляемого корабля «Санта-Мария», на котором Христофор Колумб открыл Америку, Владимир Терехов испытывает созданную им модель судна в зеленоградском пруду / Фото: Сергей Шахиджанян / Вечерняя Москва

Москвич Владимир Терехов своими руками создал радиоуправляемую модель флагманского корабля «Санта-Мария», на котором мореплаватель Христофор Колумб открыл Америку. Корреспондент «Вечерней Москвы» побывал на испытаниях этого необычного судна.

Небольшое 80-сантиметровое судно плывет по пруду. Белые паруса с красным испанским крестом развеваются на ветру. По обоим бортам судна свисают два железных якоря. Этот корабль — копия «Санта-Марии», на которой Христофор Колумб в 1492 году открыл Америку. А еще, по словам Владимира Терехова, испанский мореплаватель приплывал на этом корабле и в Зеленоград.

— По легенде, Колумб бывал в наших местах. Здесь даже нашли останки членов экипажа корабля. Когда я узнал об этом, сразу захотелось воссоздать легендарную «Санта-Марию». Никаких чертежей судна с тех времен не осталось, поэтому мне пришлось мастерить корабль, опираясь на рисунки, которые я нашел в интернете, — рассказывает Владимир Терехов. — На сборку судна я потратил примерно год. Мне очень хотелось, чтобы моя «Санта-Мария» была максимально похожа на оригинал.

Бегучий такелаж (тросовая оснастка судна. — «ВМ») выполнен из капроновых нитей. Они имитируют канаты. Руль и паруса поворачиваются с помощью системы радиоуправления. Веревки, соединяющие паруса и мачту, сделаны из лески и ниток, которые крепятся на специальные крючки по бокам мачты. Для изготовления парусов Владимир Терехов использовал простую хлопковую ткань. А сам корабль выполнен из дерева в масштабе 1:25. Сверху каркас покрыт лаком. Продольные элементы и обшивка изготовлены из дубового шпона толщиной 0,6 и 1,5 миллиметра. Внешняя обшивка — двухслойная. А внутренняя часть корпуса покрыта эпоксидной смолой. Мачты изготовлены из углепластиковых труб. А для придания судну устойчивости Владимир Терехов засыпал в корпус два килограмма свинцовой дроби.

— Однажды я решил испытать судно на нашем пруду. Спустил, начал управлять. А оно накренилось, набрало воды и затонуло. Хорошо, что на мелководье испытывал, — вспоминает Владимир Терехов. — Тогда я понял, что нужно корабль модернизировать. Чтобы таких «аварий» больше не случалось, я заполнил трюмы судна монтажной пеной. Это придает моему кораблю плавучести.

В будущем Владимир Терехов планирует разместить на палубе «Санта-Марии» две небольшие пушки. Причем они нужны не только для того, чтобы украшать модель корабля, но и будут имитировать выстрелы.

На судне есть все, что нужно настоящему моряку: маленькие бочонки для рома, насосы для откачки воды из трюма, множество канатов и веревок для управления парусами.

— Кроме этого, здесь имеется брашпиль (палубный механизм лебедочного типа. — «ВМ»), — хвастается Владимир Терехов. — А еще я вырезал изящные двери. Специально мастерил их по эскизам дверей, которые устанавливали на судах эпохи Колумба. Каждую из них можно открыть и заглянуть внутрь «Санта-Марии».

Возле капитанской каюты Владимир Терехов разместил спасательную лодку — необходимый атрибут любого корабля. Здесь же находится центр управления движением некоторых частей «Санта-Марии».

— Все схемы радиоуправления находятся под верхней палубой. Чтобы на них посмотреть, придется снять часть пола в левой части. Это такой импровизированный трюм. Сигнал подается с пульта. Можно менять направление движения корабля и поворачивать паруса в нужную сторону. Система радиоуправления и рулевые машинки, конечно, заводские, но я приспособил их для поворота мачты и управления пером руля, — говорит Владимир Терехов.

Всего в его коллекции насчитывается три судна на дистанционном управлении, а еще несколько самодельных самолетов, которые также управляются с помощью пульта.

СПРАВКА

«Санта-Мария» — флагманский корабль, на котором Христофор Колумб в 1492 году открыл Америку. Трехмачтовая каракка была в длину около 25 метров. Вместимость экипажа — до 40 человек, водоизмещение — 200 тонн, общее число орудий — 12. «Санта-Мария» разбилась в Рождество 1492 года. Достоверных рисунков корабля не