Обеспечим качеством: дефицита комплектующих для машин поможет избежать параллельный импорт

Мастер-приемщик одного из столичных сервисов Валерий Чмелев устанавливает на машину новые японские детали. Сейчас запчасти для автомобилей будут поставлять по параллельному импорту / Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва

Во вторник, 16 августа, в Москве прошел форум «Параллельный импорт. Автомобили, запчасти, компоненты». «Вечерняя Москва» узнала, какие страны помогут справиться с дефицитом машин и деталей.

Мастер-приемщик одного из столичных автосервисов Валерий Чмелев подводит клиентов к подвешенной на подъемнике машине и указывает на амортизаторы, установленные чуть повыше колеса.

— Мы заменим их на новые, которые производят в Японии, — рассказывает Чмелев.

Он достает из коробки новые запасные части и демонстрирует клиентам. Те соглашаются, и мастер приступает к работе.

— Когда производители только начали покидать наш рынок, люди закупались запчастями про запас, боясь дефицита. Теперь ситуация стабилизируется за счет новых цепочек поставок. Сложнее всего ситуация с европейскими авто, но даже для них мы можем найти аналоговые детали, произведенные в Азии, — сказал Валерий Чмелев.

По словам мастера-приемщика, идущие по параллельному импорту детали не отличаются по качеству от оригинальных, а зачастую имеют еще и более привлекательную цену.

Дружественные России страны смогут поставить нашим автовладельцам необходимые детали.

— Заместить продукцию ушедших компаний поможет Китай, — сообщил коммерческий директор компании по продаже автомобилей Анатолий Курушин. — Одна из основных трудностей параллельного импорта сейчас — это логистика. Доступный и экономичный способ перевоза — с помощью автовозов. Однако поставить большие партии машин и наполнить ими российский рынок сейчас пока невозможно.

Курушин отметил, что в планах разработать автовозы на базе отечественных грузовиков, которые смогут перевозить больше машин. В идеале они должны будут доставлять от пяти до десяти тысяч автомобилей ежемесячно. Сейчас ввоз ограничен сотней в месяц.

— При этом остаются трудности с пропускной способностью существующих наземных путей, не рассчитанных на постоянные грузовые перевозки. Необходимо открыть больше КПП, так как нынешние имеют ограничение по количеству пропускаемых машин в сутки, — отметил Курушин. — Наша первоначальная задача — обеспечить деталями уже используемые в России автомобили с помощью параллельного импорта. Он сможет стать временным решением.

Помимо этого, эксперты обсудили особенности законодательства в сфере таможенных перевозок. Для этого важно наладить сотрудничество со странами Евразийского экономического союза. Через его участников в Россию продолжат поставлять автомобили. Поможет в импортозамещении и марка «Москвич», которая будет вновь выпускаться в столице. Вместе с «КамАЗом» правительство договорилось о налаживании крупноузловой сборки автомобилей. В этом году их выпустят порядка 600 штук, из которых 200 — с электродвигателем.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Игорь Волчек, председатель Гильдии операторов технического осмотра транспортных средств Московской торгово-промышленной палаты:

— Параллельный импорт помогает с поставками запчастей от новых поставщиков. Это, безусловно, хорошая мера. При этом важность технического осмотра транспортных средств серьезно возрастает. Необходимо сделать эту процедуру обязательной, как это было раньше. Новый автомобиль должен проходить ее спустя четыре года, а в уже использующемся сделать ее ежегодной. Стоит усилить контроль и за автосервисами, чтобы люди были уверены в качестве устанавливаемых там запчастей.

КСТАТИ

Для того чтобы автомобиль, поставленный в Россию путем параллельного импорта, мог быть пущен в обращение, для него необходимо оформить электронный паспорт. Он выдается на основании документов о соответствии ТС требованиям нашей страны и свидетельства о безопасности конструкции автомобиля. При этом нельзя получить это свидетельство на новое транспортное средство, оформленное на юридическое лицо, поэтому тенденцией стало использование физлиц.