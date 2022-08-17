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Бизнес-коуч рассказал, как перестать перерабатывать

Павел Гриднев

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Эксклюзивы ВМ
Общество
Как перестать перерабатывать
Станислав Кузавов / Фото из личного архива

Нам с детства внушают, что надо больше работать и трудиться, чтобы чего-то добиться и зарабатывать больше. Однако немало людей регулярно сталкивается с ситуацией, когда тратят много лет на упорный труд, но не получают от этого финансового удовлетворения. Как победить трудоголизм и найти внутреннюю гармонию, «Вечерней Москве» рассказал ментор наставников и владельцев бизнеса Станислав Кузавов.

По словам эксперта, для многих куда более привлекательной была бы формула «работай меньше — зарабатывай больше», когда неполный рабочий день или неполная рабочая неделя приносили бы достойный доход. Возможно ли этого добиться — работать, не выгорая и не перерабатывая, зарабатывать много и получать от жизни удовольствие?

— Опыт показывает, что такое вполне реально, но для того, чтобы достичь этого состояния, нужно научиться управлять фокусом своего внимания. Необходимо четко определить цель, к которой нужно двигаться, а сам фокус должен быть настолько стабильным, что никакие посторонние факторы и иные приоритеты просто не могут его сместить, — говорит эксперт. — В такой ситуации добиться цели гораздо проще и зарабатывать легче.

Самые распространенные ошибки трудоголиков

Из-за того, что мы не умеем управлять фокусом своего внимания, не умеем расставлять приоритеты и вовремя «тормозить» себя, мы часто перерабатываем и становимся жертвами трудоголизма, считает Кузавов.

Слишком большая загрузка

По его словам, пытаясь заполнить свой день по максимуму, мы перегружаем себя. Слишком интенсивный график выматывает, а отклонение от плана, когда что-то идет не так, создает дополнительный стресс.

Непрерывная работа

— Пункт, логично вытекающий из предыдущего. Слишком плотный график и минимальные паузы между делами не дают нам возможности перезагрузиться, подумать, подготовиться. Мы бежим на высокой скорости, чтобы все успеть, часто принимая из-за этого не самые рациональные решения. Кроме этого, мы загоняем себя в ловушку усталости и стресса, не позволяя себе переключиться и сделать паузу, — говорит эксперт.

Работа даже в состоянии выгорания

Даже в тех ситуациях, когда мы сильно устаем, ощущаем выгорание, мы часто просто не можем остановиться, заставляя себя доделывать уже начатое, подчеркивает Кузавов. По его словам, мы нередко находимся во власти закрепившихся с детства или в молодости установок, что бросать начатое плохо и дело нужно доводить до конца. Из-за этого, даже понимая, что мы выгорели, мы продолжаем пытаться работать, не разрешая себе остановиться.

Чему должен обязательно научиться трудоголик

— Самое главное, что должен уметь человек, который много работает, — найти свой способ восстановления. Для каждого этот способ будет своим, и разобраться в том, что дает силы и ресурс, обязательно нужно. Одним помогает общение с семьей, другим нужен «детокс» на природе, третьих спасает вода — бассейн, душ, ванна, — рассуждает Кузавов.

Кроме этого, по его словам, есть общие рекомендации, которые полезно соблюдать любому. Если им следовать, то организму будет легче, сил на работу будет больше, а решения, которые будут приниматься, будут более точными и верными:

  • Спите не менее 7–8 часов в сутки.
  • Следите за питанием — поменьше фастфуда и полуфабрикатов, больше овощей, фруктов, пейте воду.
  • Следите за информационным полем — постарайтесь убрать все то, что «крадет» ваш ресурс, оставив только ту информацию, которая вдохновляет вас.
  • Пересмотрите свой круг общения – некоторые контакты стоит свести к минимуму или совсем убрать, чтобы почувствовать себя более энергичным.
  • Важно уметь понимать, когда наступает тот самый момент, когда пора остановиться и начать восстанавливаться. Часто сам человек идентифицировать его не в состоянии, а гораздо лучше это замечают окружающие.

Трудоголики находятся в плену установок, которые ограничивают нас — они запрещают себе бросать, откладывать на потом, делать паузы. Часто они уверены внутри, что просто недостойны того, чтобы взять день отдыха и прерваться, а любая пауза вызывает чувство вины.

Трудоголизм не всегда позволяет заработать много, а большое количество денег далеко не всегда дает ощущение счастья, считает Кузавов. Есть немало состоятельных людей, которые не умеют наслаждаться жизнью и получать от нее удовольствие.

— Большинству из нас не нужно очень много денег, чтобы достичь желаемого чувства свободы. Важно разобраться в себе и понять, чего на самом деле мы хотим, определиться, какие цели мы себе ставим и как их достичь. Обретение внутреннего баланса очень часто помогает решить множество проблем, в том числе и с деньгами, — заключил эксперт.

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