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Маршрут построен: центры «Мои документы» встречают жителей по самым удобным адресам

Ирина Петрова
Общество
Маршрут построен: центры «Мои документы» встречают жителей по самым удобным адресам
Ольга Фефелова во Дворце госуслуг на ВДНХ / Фото: Пресс-служба соцкомплекса Москвы

Совсем скоро центрам госуслуг «Мои документы» исполнится 11 лет. Ежедневно сюда приходят тысячи москвичей, и только за 2022 год сотрудники уже оказали более 17 миллионов услуг. В преддверии праздника «Москва Вечерняя» встретилась с директором центров Ольгой Фефеловой.

— Ольга Викторовна, ежегодно в работе столичных офисов «Мои документы» можно видеть большие изменения. Какие полезные новшества появились в этом году?

— Наши офисы работают по самым высоким стандартам предоставления государственных услуг. И не просто по стандартам, а превосходя их. Сейчас центры госуслуг — места притяжения, приходя в которые жители могут рассчитывать на искреннюю помощь сотрудников. Внедряя новые услуги и развивая существующие, первое, на что мы обращаем внимание, — насколько качественно и быстро житель сможет оформить или получить необходимый документ или услугу в наших офисах.

В этом году мы сделали большой упор на развитие принципа экстерриториальности. Это позволяет большему количеству людей получать услуги в удобном для них месте. Изменения коснулись регистрации по месту жительства и пребывания граждан РФ, государственной регистрации прав на недвижимое имущество, а также услуг ЗАГС. Мы добились того, что более 99 процентов услуг горожане могут получить в любом офисе «Мои документы» независимо от места регистрации.

Появились и новые услуги, которые особенно актуальны в современном мире. Например, во флагманских офисах и Дворце госуслуг на ВДНХ теперь есть возможность создания электронных дубликатов документов. Жители могут их использовать для получения госуслуг онлайн. Это очень удобно. В этих же офисах сейчас можно пройти идентификацию личности для оформления карты болельщика.

— Сейчас много офисов открывается после капитального ремонта, переезжает на новые места. У этих центров есть какое-то отличие?

— Отмечу, что все наши центры госуслуг отвечают единым требованиям. Чтобы двигаться в ногу со временем и соответствовать запросам горожан, мы обновляем столичные центры госуслуг, стараемся, чтобы людям было приятно приходить в наши офисы. Еще один значимый момент — нам важно, чтобы жители не меняли своих маршрутов и планов, если у них возникла необходимость обратиться в офис госуслуг. Поэтому некоторые центры переезжают в более удобные места для горожан — поближе к метро, в торговые центры.

Офисы, которые сейчас открываются, более комфортные: удобная мебель, современное оборудование, есть все условия для родителей с детьми, маломобильных граждан. Грамотная планировка пространства делает их просторнее, гармоничное сочетание корпоративных цветов в интерьере — светлее.

С появлением флагманских офисов мы открываем новые возможности. Так, во флагмане СЗАО впервые запущены просветительские проекты, направленные на узнаваемость известных деятелей культуры. Первым культурным проектом стала выставка, посвященная 140-летию со дня рождения Корнея Чуковского. Экспозиция понравится как детям, так и родителям. Взрослые откроют для себя Чуковского как автора художественных произведений и увлекательных воспоминаний, а дети — узнают или вспомнят его стихи и сказки.

Теперь для удобства жителей каждого района мы предоставили уникальную возможность — скачать книги в электронном формате. Москвичи могут отсканировать QR-коды на тексты известных произведений и всегда иметь их под рукой. Для тех, кто привык к традиционному формату литературы, в центрах по-прежнему можно оставить свою книгу — подарить ей вторую жизнь — и взять любую понравившуюся. Здесь же можно посмотреть афишу городских мероприятий на ближайшее время. В планах — открыть офис окружного значения в ЗАО и семь районных центров после капитального ремонта.

— «Мои документы» — активные участники всевозможных городских проектов и инициатив. Какие приоритеты в этом году?

— Участие в социально значимых проектах — важная часть работы офисов госуслуг. Наши сотрудники всегда готовы прийти на помощь городу и его жителям. Одним из важнейших приоритетов для нас является здоровье москвичей. Придя в ряд центров госуслуг по какому-либо вопросу, можно быстро проверить ключевые показатели организма, получить персональные рекомендации по здоровому образу жизни и питанию.

Ежедневно около 300 специалистов помогают более трем тысячам москвичей подготовиться к прохождению обследования в павильонах «Здоровая Москва». А почти 1500 наших специалистов работают администраторами в городских поликлиниках. И это неслучайно — они обладают умением с первых слов расположить к себе человека, найти к нему индивидуальный подход. Администраторы уделяют время каждому, помогают решить возникающие вопросы. Именно от них зависят настрой и эмоциональное состояние жителя.

Совместно с Департаментом спорта города Москвы уже два года активно развиваем один из самых ярких проектов — «Спортивные выходные». В этом сезоне увеличилась география проекта — занятия на свежем воздухе проходят в 20 живописных локациях столицы. Среди уникальных площадок — Дом культуры «ГЭС-2», крыша Северного речного вокзала и парк «Царицыно».

Наши сотрудники, несомненно, настоящие профессионалы своего дела с добрыми, отзывчивыми сердцами. И даже если вопросы не относятся к компетенции сотрудников, они всегда готовы помочь каждому!

СПРАВКА

Столичные центры госуслуг сегодня — это более 130 офисов «Мои документы» во всех районах города, включая флагманские офисы и Дворец госуслуг на ВДНХ. Ежедневно быстро и с комфортом здесь можно получить свыше 280 государственных услуг, причем практически все они предоставляются без привязки к месту регистрации.

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