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«Эффект Барнума»: можно ли верить астрологии и гороскопам

Илья Ашуров

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Эксклюзивы ВМ
Общество
«Эффект Барнума»: можно ли верить астрологии и гороскопам
Фото: shutterstock

Недавние опросы показали, что почти треть россиян ориентируются на гороскопы при принятии важных решений. Между тем научное сообщество относится к астрологии однозначно негативно, причисляя ее к лженаукам. Почему ученые столь категоричны и можно ли доверять гороскопам? Ответы на эти вопросы — в материале «Вечерней Москвы».

Астрология — лженаука?

Астрологи утверждают, что способны предсказать какие-либо события в жизни человека и свойства его личности по положению небесных светил в момент его рождения. В научной среде есть две линии аргументации, доказывающие, что это не работает, — эмпирическая (опытная) и теоретическая.

Эмпирическое обоснование

Все научные эксперименты, в которых предпринималась попытка проверить действенность астрологии, заканчивались для нее отрицательно. Всякий раз «прогноз» астрологов сводился к случайному угадыванию. Об одном из таких опытов «ВМ» рассказал популяризатор науки, биолог и писатель Александр Панчин:

— В 2009 году в Индии проводился эксперимент (статья о нем опубликована в журнале Current Scienceприм. «ВМ»), в рамках которого астрологов просили отличить детей с проблемами умственного развития от психически здоровых. Для этого им предоставили натальные карты, в которых содержались все необходимые для составления гороскопов сведения, в том числе время рождения с точностью до нескольких минут. Все двадцать семь астрологов и один астрологический институт не смогли не то что предсказать, а даже угадать требуемое с удовлетворительным процентом совпадений.

Теоретическое обоснование

Физике известны четыре фундаментальных взаимодействия: сильное, слабое, гравитационное и электромагнитное. Описываемый артрологией метод предсказаний не только не подпадает ни под одно из них, но и противоречит им. Это легко демонстрируется на двух примерах.

Во-первых, акушерка, которая находится рядом в момент рождения младенца, гравитационно влияет на него больше, чем условный Марс, просто потому что она находится ближе (гравитационные взаимодействия убывают согласно закону обратных квадратов). Во-вторых, лампочка, которая находится в роддоме, влияет на ребенка электромагнитно больше, чем тот же Марс или Юпитер.

— И вот получается парадокс: астрологи считают важным учитывать положение светил в момент вашего рождения, но при этом их совершенно не интересует положение акушеров, лампочек и других вещей в тот же самый момент, — говорит Панчин.

Здесь же стоит отметить, что астрологи никак не аргументируют, почему важен именно момент рождения, а не зачатия. А ведь именно в момент зачатия, когда человек является одной клеточкой, какой-нибудь слабый фактор мог бы существенно повлиять на все развитие организма.

— В момент рождения человек уже сформировался, все гены у него работают, как положено. Это тоже демонстрирует явную нелогичность астрологического учения, — добавляет ученый.

Таким образом, астрология противоречит знаниям, которые есть в области естественных наук. Это делает ее лженаукой, не имеющей под собой фактически никакой доказательной базы, считают ученые.

Почему астрология популярна

В беседе с «ВМ» член комиссии по лженауке при президиуме РАН Ростислав Полищук отметил, что астрология относится к мифологической, донаучной форме сознания. По его мнению, вера в гороскопы (главнейший продукт астрологии) указывает на невежество.

— Гороскопы — это набор слов. Никакого значения они не имеют, а лишь играют на примитивных формах обывательского сознания, — подчеркивает ученый.

Александр Панчин связывает популярность астрологии с апофенией — способностью людей находить закономерности там, где их нет. Он ставит астрологию в один ряд с гаданием на чаинках и по линиям на руках.

Популярность гороскопов объясняется эффектом Барнума: в них используются общие фразы, которые подходят большому количеству людей, легко ими интерпретируются как что-то сугубо индивидуальное. Этот эффект был описан в эксперименте:

— Взяли группу людей. Они прошли личностный тест. После им выдали описание их личности на основании как бы этого теста. Почти все участники эксперимента оценили описание своей личности на высший балл. А потом выяснилось, что всем дали описание личности, взятое из газетного гороскопа, — рассказывает Панчин.

Такого рода эффекты, психологические и когнитивные ошибки, недостаток критического мышления приводят к тому, что некоторые люди верят в астрологию. Другие люди, видя, что на это есть спрос, предлагают коммерческие услуги и неплохо на этом зарабатывают. В общем-то, к этому вся астрология и сводится, заключили собеседники «ВМ».

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