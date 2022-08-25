Более 300 мероприятий по массовому трудоустройству прошло в Москве с начала 2022 года

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С начала 2022 года в два раза больше компаний провели массовые открытые отборы на площадках столичного центра занятости «Моя работа», чем за аналогичный период 2021-го. Такие отборы пользуются высоким спросом у бизнеса, и интерес со стороны соискателей тоже растет.

Уже 600 компаний подобрали новых сотрудников с помощью этой технологии с начала текущего года. Массовые открытые отборы проводят ежедневно на площадках флагманских центров «Моя работа» при непосредственном участии крупных, стабильно работающих компаний.

— Служба занятости работает по двум ключевым направлениям — поддержка горожан в трудоустройстве и помощь бизнесу в найме новых сотрудников. Наша основная задача — соединить интересы всех участников рынка. Сделать это помогают уже зарекомендовавшие себя технологии подбора персонала. Это не только рекрутинговые центры компаний, но и открытые отборы, которые ежедневно проходят на площадке Центра занятости населения «Моя работа». Этот сервис особенно актуален для организаций с постоянной массовой потребностью в кадрах. Иногда поиск подходящих кандидатов в стандартном формате индивидуальных собеседований может занимать длительное время. С помощью открытых отборов мы сокращаем время на подбор сотрудников всего до нескольких дней и даже часов.

По сути работодатель приходит на площадку, где его ждут десятки мотивированных профилированных кандидатов с верифицированными по межведомственным каналам данными и готовым конкурентоспособным резюме. Этот формат удобен и для соискателя. В течение всего одного дня он может узнать подробную информацию о требованиях предлагаемых вакансий, условиях и корпоративной культуре компаний, представленных на открытых отборах, пройти собеседования с рекрутерами и фактически одномоментно получить предложение о трудоустройстве, — рассказал директор Центра занятости населения «Моя работа» Андрей Тарасов.

Он также отметил, что открытые отборы уже неоднократно доказывали свою эффективность, и интерес к этой технологии только растет. С начала 2022 года подбор персонала с помощью этого сервиса провели более 600 крупных компаний. Это в 2 раза больше работодателей-партнеров, чем за аналогичный период прошлого года.

— Среди них представители всех сфер и направлений, начиная от общественного питания, транспорта и логистики, заканчивая e-commerce и банковским сектором. Это один из крупнейших представителей ритейла — «Магнит», сеть магазинов здорового питания «ВкусВилл», маркетплейс Wildberries, «Сбербанк» и «Совкомбанк», группа компаний «МТС», телекоммуникационный холдинг «Акадо», DIY-ритейлер «Леруа Мерлен», ведущий производитель мясной продукции «Черкизово», нефтяная компания «Лукойл» и другие. При этом увеличилось и число мероприятий — за последние 8 месяцев прошло свыше 300 открытых отборов. Их посетило около 12 тысяч горожан, — добавил спикер.

Житель столицы Роман Тимофеев отправлял отклики на вакансии для координаторов и администраторов, но получить приглашение на собеседование ему не удавалось. Тогда он обратился за помощью к специалистам центра занятости «Моя работа».

— Карьерный консультант порекомендовал пройти открытые отборы в «Почту России». На мероприятии рассказали про условия и требования к соискателям. Конечно, одним из главных плюсов для меня было то, что компания проводит корпоративное обучение. На собеседовании рекрутер предложил должность оператора связи. Моя кандидатура подошла. Уже месяц работаю в «Почте России», прохожу внутреннее обучение с наставниками, получаю новые знания и осваиваю программы в процессе работы, — рассказал Роман Тимофеев.

СПРАВКА

В структуре столичной службы занятости 57 отделов трудоустройства. Большинство из них находится в центрах госуслуг «Мои Документы». Флагманские центры с расширенным набором услуг располагаются по адресам: улица Щепкина, дом 38, строение 1, улица Шаболовка, дом 48. Специализированный центр занятости «Моя карьера» для граждан старше 50 лет, родителей с маленькими детьми, людей с инвалидностью и молодежи открыт по адресу: улица Сергия Радонежского, дом 1, строение 1. Кадровый центр для сотрудников, находящихся под угрозой высвобождения, расположен по адресу: улица Куусинена, дом 2, строение 1.