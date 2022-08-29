Участницы женского клуба делятся секретами своего хобби

Москвички Юлия Богданова (слева) и Надежда Сальникова на мастер-классе Таганского женского клуба / Фото: Святослав Кладенок / Вечерняя Москва

Жительница Таганского района Надежда Сальникова создала «Женский клуб» для мам, а также много других проектов. «Вечерняя Москва» поговорила с москвичкой и членами ее клуба.

Одним из таких проектов, который реализуется на территории столичного района, стал «Таганский женский клуб». По словам Надежды Сальниковой, это молодой проект и он очень долго ждал своего часа.

— Все дело в том, что идейным вдохновителем появления такого клуба для женщин стала другая жительница нашего района, Елена Захарченко, — объясняет Надежда Сальникова. — И такой клуб действительно был нужен. Это было очевидно. И мне самой, а я всю жизнь занимаюсь благотворительностью, помогаю детям и семьям с детьми, инвалидам в тяжелой жизненной ситуации. Мне очень хотелось что-то сделать именно для мамочек, помимо различных мероприятий, где они участвуют с детьми. Что-то такое, что позволило бы им получить заряд энергии, радости, поддержки. И с инициативной группой, в которую вошло несколько человек, мы создали такой женский клуб.

Но долгое время, как рассказывает Сальникова, взяться за активное развитие созданного проекта, организацию полезных мероприятий, интересных встреч никто не решался. Все откладывали и откладывали этот проект.

— И в один из дней я поняла, у меня есть решительное желание взять ответственность на себя, и с этим проектом в прошлом году приняла участие в городском конкурсе «Лица района», — говорит она. — Так началось активное развитие нашего клуба. Отмечу, что Таганский женский клуб — это не кружок по интересам, его идея гораздо шире. Это то место, где женщины могут полноценно общаться, знакомиться друг с другом, получать новые знания, советы и поддержку, открывать что-то новое для себя. Потенциальная участница нашего клуба — это женщина, которая ведет активный образ жизни, много работает, заботится о своей семье, близких. Для всего этого нужно много энергии и сил, но, как известно, ни одна батарейка не имеет вечного заряда. И вот как раз наш клуб и есть тот источник, где современная москвичка может пополнить ресурс и зарядить внутренние батарейки.

Сегодня в расписании клуба мероприятия на любой вкус. Это, например, различные мастер-классы по кулинарии и танцевальному искусству, встречи с профессионалами индустрии красоты и моды, где жительниц столицы учат не толHко правилам нанесения макияжа, но и повседневному уходу за собой. А для тех москвичек, кто черпает силы в творчестве, проводятся встречи с художниками и поэтами.

Фото: Святослав Кладенок / Вечерняя Москва

Одним из таких незабываемых вечеров для участниц стала встреча с автором песен Александром Шагановым.

— Александр оказался невероятно интересным человеком, мы приятно общались, слушали его песни и, конечно же, все дружно подпевали песням, написанным на его стихи, так как удержаться было просто невозможно, — делится эмоциями Надежда Александровна.

Как говорят москвички, не забывают они и о школьных делах. Для мам школьников стали полезны встречи с директорами образовательных и музыкальных школ Таганского района. На этих встречах женщины смогли задать вопросы на темы обучения, выбора экзаменов и многие другие.

К слову, участницы клуба настолько проникаются его деятельностью, что нередко дополняют клубную программу своими интересными предложениями. Так, например, Юлия Богданова, активная многодетная мама, узнав об открытии клуба, решила поучаствовать в его жизни.

— К торжественному открытию, которое состоялось в мае, я подготовила и провела увлекательный квиз по нашему Таганскому району, — рассказывает создатель и администратор многих районных чатов по интересам, а также руководитель детского танцевального клуба «Дискотенок» Юлия Богданова. — Я искренне рада, что в Таганском районе есть такое полезное и нужное сообщество для современных женщин — жительниц большого города.

СПРАВКА

Открытие «Таганского женского клуба», которое состоялось 20 мая этого года, его организаторы совместили с празднованием первой круглой даты другого популярного районного проекта — пятилетия родительского чата «Мамы на Таганке» . Появление женского клуба позволило перенести общение мам из онлайн-формата в личные встречи. Стать участницей женского клуба можно, присоединившись в телеграм-канале к одноименной группе