Советские плакаты стали экспонатами выставки

Руководитель Центра управления социокультурными проектами Российской государственной библиотеки Арина Галеева на тематической выставке в рамках акции «Ночь кино» рассматривает плакат к фильму Эльдара Рязанова «Служебный роман» 1977 года / Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

В столице в седьмой раз прошла ежегодная Всероссийская акция «Ночь кино». В этом году она посвящена 95-летию режиссера Эльдара Рязанова.

Плакат к фильму «Карнавальная ночь» режиссера Эльдара Рязанова, нарисованный в 1956 году, — самый заметный экспонат на тематической камерной выставке из фондов Российской государственной библиотеки. На нем изображена главная героиня советской комедии Леночка Крылова, которую сыграла народная артистка СССР Людмила Гурченко. За ней на желтом фоне нарисован циферблат, стрелки которого указывают на 23:55, — отсылка к песне из кинокартины «Пять минут».

— Эта афиша считается самой ранней из представленных на выставке. Ее нарисовала художница Нина Голикова, — говорит хранитель фонда плакатов РГБ Юлиана Твердюкова. — Посмотрите, как грациозно ей удалось изобразить черное платье советской артистки. В свое время художница интересовалась модой и сотрудничала с журналами «Работница» и «Крестьянка».

Гости акции увидели плакаты к советским фильмам «Ирония судьбы, или С легким паром!», «Служебный роман», а также «Жестокий романс». Кроме этого, на выставке представили монтажные записи художественных кинофильмов Рязанова и его книги.

Кинопродюсер и актер Дмитрий Корж провел для участников лекцию, на которой рассказал о работе режиссеров на съемочной площадке. В частности, как снимались фильмы «Карнавальная ночь — 2, или 50 лет спустя», «Андерсен. Жизнь без любви» и «Тихие омуты».

— Я знаю лишь несколько режиссеров, которые сейчас работают подобно Эльдару Александровичу, — делится Дмитрий Корж. — Он всегда готовился к каждому съемочному процессу. А еще Рязанов умел найти подход к каждому из актеров, ставить им задачи, поэтому они всегда понимали, что делают. Сейчас, поверьте, многие российские кинорежиссеры работают по принципу «А, как пойдет!».

Гости акции послушали лекцию основателя Института звукового дизайна Василия Филатова, который на примере фильма «Старики-разбойники» проанализировал авторский почерк композитора Андрея Петрова, отличавшегося от коллег многожанровостью и экспериментаторством. В конце мероприятия гости посмотрели эту киноленту.

В рамках акции «Ночь кино» прошло более 300 мероприятий. Например, в музее-заповеднике «Коломенское» зрители увидели комедию «Невероятные приключения итальянцев в России», в лектории Зоологического музея МГУ показали фильм «Гараж», а Московский зоопарк показал премьерные серии своего нового проекта «Пришельцы среди нас» про растения и животных, распространение которых угрожает биологическому многообразию.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Арина Галеева, руководитель центра управления социокультурными проектами Российской государственной библиотеки (РГБ):

— В РГБ «Ночь кино» проходит уже в третий раз. Мы всегда рады подключиться к этой акции, поскольку для молодежи это хорошая возможность познакомиться с историей своей Родины посредством художественных советских фильмов. Например, узнать, как раньше выглядела Москва и как в СССР жили люди.