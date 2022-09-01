Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Хирург Елисеев рассказал о связи между ожирением и заболеваниями вен

Дарья Муромская
Елена Самойлова

Сюжет: 

Эксклюзивы ВМ
Общество
Хирург Елисеев рассказал о связи между ожирением и заболеваниями вен
Фото: shutterstock

Заболевания вен актуальны в современном мире и часто встречаются даже у людей трудоспособного возраста. Об этом «Вечерней Москве» сообщил бариатрический хирург, заведующий хирургическим отделением клиники «РЖД-Медицина» в Воронеже Максим Елисеев.

— Ожирение — это эпидемия XXI века. Оно также является фоновым заболеванием, которое приводит к дополнительной нагрузке на венозную систему и тем самым провоцирует появление заболевания вен. Неправильный режим работы, сна и отдыха приводит к постоянной нагрузке на венозную систему. Она попросту не успевает отдыхать, — сказал Елисеев.

По его словам, эта проблема актуальна ввиду того, что очень много профессий связаны с длительным пассивным положением тела и опущенными вниз ногами. В зоне риска — врачи, учителя, офисные сотрудники и многие другие специалисты.

Кроме того, на вены влияет и избыточная масса тела. Хирург назвал икроножную мышцу «вторым сердцем» в организме и подчеркнул, что зачастую она не работает должным образом в повседневной жизни.

До этого в беседе с «ВМ» эксперт рассказал, как можно определить заболевание вен на ранних этапах. Он отметил, что о неправильной работе венозной системы нижних конечностей могут сигнализировать отеки ног по вечерам.

Отечность может сопровождаться болями в голенях и дискомфортом. Еще одним симптомом являются «сосудистые звездочки», которые проявляются в виде извитых линий на коже ног.

Здоровье Медицина Врачи
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Валерий Грибакин
Валерий Грибакин

Учебный год будет безопасным

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Прошло время угождать

Лев Николаев
Лев Николаев

Вся русская красота на одной земле

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Кто виноват?

Алексей Нагорный
Алексей Нагорный

Соколиная Гора преобразилась

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Почему затягиваются боевые действия на Украине

Никита Миронов
Никита Миронов

Рокер рокера не всегда поймет

Все мнения
О проекте