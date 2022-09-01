В Бибиреве построят спортивный комплекс с бассейном

Фото: Департамент строительства города Москвы

В районе Бибирево на улице Лескова, дом 25а, идет строительство спортивного комплекса с бассейном для Училища олимпийского резерва № 4 имени А. Я. Гомельского. На сегодняшний день готовность объекта составляет более 75 процентов, благоустройство территории выполнено наполовину. Полностью завершено устройство фасадов и наружного остекления, чистовая отделка также готова наполовину, на финальном этапе устройство инженерных систем. Об этом сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

Глава ведомства отметил, что сейчас у ребят в распоряжении учебный корпус-интернат, отдельно стоящая площадка для проведения тренировок по баскетболу, но им не хватает пространства, где можно было бы полноценно наращивать свой спортивный потенциал. У воспитанников училища не было бассейна, универсального игрового и тренажерного залов.

В сентябре начнутся гидравлические испытание бассейна. В этой зоне уже полностью завершены отделочные работы, смонтировано оборудование водоподготовки. Установку спортивного покрытия в универсальном и тренажерных залах планируется начать в ближайшее время

Проектом предусмотрено строительство 3-4-этажного здания бассейна с подвалом и техническим этажом. В здании разместятся бассейн 25 х 16 метров, тренажерный зал, а также игровой универсальный зал. Кроме того, при спортивных залах обустроят раздевалки с душевыми и санузлами, а также тренерские и инвентарные.

Также здесь будут входная группа с зоной гардероба, помещение охраны и диспетчерской, блок медицинских помещений с кабинетом врача и кабинетом дежурной медсестры при бассейне, массажный кабинет на два стола, сауна, методический кабинет, а также блок административных, бытовых и технических помещений.

Связь по этажам в здании комплекса будет организована с помощью лестничных клеток и лифта грузоподъемностью 1000 килограммов, оборудованного для маломобильных групп населения.

Прилегающую территорию благоустроят: установят систему наружного освещения, малые архитектурные формы, высадят газоны и цветники, деревья и кустарники.

— Основные строительные работы на объекте завершатся к концу года. Благодаря реализации программы «Спорт Москвы» у будущих чемпионов появится современный просторный спорткомплекс, оформленный в соответствии со стилем училища: в дизайне учтены фирменные цвета профессионального образовательного учреждения — оранжевый, серый и фиолетовый, — добавил Рафик Загрутдинов.