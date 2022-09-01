Московская книжная ярмарка ждет писателей, художников и читателей

Жительница столицы Галина Овчинникова в 2020 году посетила Московскую международную книжную ярмарку / Фото: Наталья Феоктистова/Вечереняя Москва

С 2 по 5 сентября в Гостином Дворе пройдет 35–я Московская международная книжная ярмарка. «Вечерка» узнала у организаторов, что стоит посмотреть.

Московская международная книжная ярмарка традиционно охватывает все сферы книгоиздания. На ней гости найдут для себя художественную литературу, нон-фикшен, книги по искусству, комиксы.

— В этом году на ярмарке впервые откроется «Детская мастерская» (площадка № 3) в секции «Детская и учебная литература». Там для ребят подготовлена интерактивная программа с играми и мастер-классами, — рассказала «Вечерке» руководитель пресс-центра Московской международной книжной ярмарки Ольга Чумичева. — Экспертный совет Российской государственной детской библиотеки подготовил подборку лучших детских и подростковых книг за 2021/2022 год — их гости увидят в выставочной зоне ярмарки. Издания можно будет рассмотреть, полистать, выбрать подходящие и приобрести на стойках издательств.

В выставочной зоне будут представлены и другие подборки литературы, а также эксклюзивных иллюстраций.

Например, уже готова экспозиция народных обложек к произведениям Виктора Пелевина. В 2014 году одно из крупнейших издательств провело конкурс — в нем участвовало более 1500 работ, созданных как художниками-любителями, так и профессионалами.

— Некоторые иллюстрации стали обложками книг Виктора Пелевина. Но многие так никто и не увидел, — объяснила Чумичева. — Интересно посмотреть на то, как по-разному люди воспринимают творчество писателя.

На протяжении всей работы ярмарки будут проходить встречи с известными художниками-иллюстраторами, комиксистами, писателями. Камиль Ларин, Любовь Казарновская, Михаил Лабковский встретятся с читателями и ответят на их вопросы. Пройдут и практические занятия, мастер-классы. А на площадке «Библиотеки Москвы» гости смогут оформить единый читательский билет.

— Традиционно мы поддерживаем иллюстраторов и авторов, которые публикуются самостоятельно или только планируют это сделать, — отмечает Чумичева.— Наши партнеры расскажут, как найти издательство и как правильно с ним взаимодействовать. Проведут лекцию по созданию электронных книг, их публикации и продвижению.