В столице ввели новые объекты образования

Фото: Департамент строительства города Москвы

В новом учебном году в образовательных учреждениях Москвы будут обучаться более 1,6 миллиона человек. Как сообщили в столичном департаменте строительства, для школьников и дошколят за счет средств городского бюджета к 1 сентября было построено и введено в эксплуатацию девять новых объектов образования.

Три ДОУ ввели на юго-востоке столицы. Два из них расположены в районе Некрасовка. Первый — в 14 квартале внутри нового жилого комплекса. Дошкольное учреждение рассчитано на 225 мест (девять групп). Второй детский сад построен в 17 квартале. Трехэтажное здание с бассейном предусматривает обучение 12 групп детей (300 мест). В групповых ячейках дошкольных учреждений предусмотрены современные раздевалки, игровые, спальни и буфетные, оборудованы залы для музыкальных и физкультурных занятий.

Фото: Департамент строительства города Москвы

Третий детский сад достроили в Дубровском проезде, дом 7, в районе Южнопортовый. Его площадь — более трех тысяч квадратных метров.

— Здание отличает современный архитектурный облик. Фасады облицованы металлическими панелями темного цвета с декоративными фигурными выступами яркого оранжевого оттенка, которые служат цветовыми акцентами, — рассказывает руководитель столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов.

Фото: Департамент строительства города Москвы

В ДОУ, помимо групповых помещений, размещены столовая, медицинский кабинет, музыкальный зал, кружковая комната для развивающих занятий, зал для занятий физкультурой, кабинеты логопеда и психолога и другие помещения. На прилегающей территории установлены игровые площадки с навесами для прогулок, а также общая физкультурно-оздоровительная площадка.

В районе Ново-Переделкино, микрорайон 14, корпус 18, тоже появился новый детский сад на 125 мест (пять групп). На первом этаже дошкольного учреждения размещены вестибюль, пост охраны, медицинский блок и две групповые ячейки. На втором этаже — еще три ячейки, кабинет для занятий музыкой, физкультурный зал. В каждой групповой ячейке есть своя раздевалка, игровая, спальня, санузел и буфет. Кроме того, предусмотрены кабинеты логопеда и психолога.

Фото: Департамент строительства города Москвы

Четыре новых учебных корпуса ввели в эксплуатацию в районах Сокол, Дмитровский, Пресненский, Левобережный.

Учебный корпус на 250 мест к ГБОУ СОШ № 771 возвели в районе Дмитровский на улице Софьи Ковалевской, владение 8а/1. Четырехэтажное здание площадью 5,7 тысячи квадратных метров вмещает в себя учебные кабинеты, спортивный и актовый залы, медицинский блок, лабораторный практикум по химии и биологии. В актовом зале на 150 мест установлена автоматизированная телескопическая трибуна с креслами. Она состоит из нескольких уровней, которые при автоматическом складывании с помощью электрического привода позволяют освободить зал под многофункциональное помещение. Для всестороннего обучения и развития школьников в учебном заведении обустроен инженерно-экспериментальный кабинет (IT-полигон), кабинеты самотестирования и астрономии, а также информационный центр с медиатекой.

Фото: Департамент строительства города Москвы

В Пресненском районе на улице Подвойского, владение 2, достроили учебный корпус на 300 учеников. В здании размещены кабинеты технического черчения и моделирования, естественных наук, программирования, иностранного языка, основ анатомии и физиологии, астрономии, IT-полигон, библиотека с информационным центром, спортзал, помещение для аэробики, шахматный клуб, кабинет педагога-психолога, обеденный зал, лаборантские. На прилегающей территории установили спортплощадку и площадку для отдыха, высадили газоны, деревья и кустарники.

Фото: Департамент строительства города Москвы

Новый учебный корпус возвели в районе Левобережный по адресу улица Смольная, владение 61а. Образовательное учреждение рассчитано на 250 мест с дошкольным отделением на 300 мест. Здесь будут обучаться дошкольное отделение (с трех до шести лет), группы предшкольной подготовки (с шести до семи лет) и школьное отделение (первые классы). При необходимости группы дошкольного отделения, которые расположены на первом этаже, можно переоборудовать в группы раннего возраста. Мобильные перегородки обеспечивают трансформацию групповой ячейки в единое образовательное пространство. В начальной школе учебного корпуса разместился актовый зал на 250 мест с трибуной-эстрадой, расположенной смежно через трансформирующеюся перегородку со спортивным залом. Перегородка сможет присоединять трибуну-эстраду либо к актовому залу, либо к спортивному залу, что позволяет при необходимости убрать кресла и трансформировать помещения в единое пространство.

Фото: Департамент строительства города Москвы

Введен в эксплуатацию учебный корпус на 400 мест для школы № 1252 им. Сервантеса в районе Сокол по адресу Малый Песчаный переулок, дом 4а, строение 1. Учебное заведение рассчитано на обучение 16 классов: 10 классов основной школы (5–9-й класс) и 6 классов старшей школы (10–11-й класс). В здании обустроили универсальные учебные кабинеты, учебные кабинеты по естественным наукам, совмещенные с практикумом (физика, химия, биология), кабинет иностранного языка с трансформируемой перегородкой, помещения изучения технологий, библиотека и зона читательских мест, учительские кабинеты, медицинский блок помещений, фотокиностудию, кабинет робототехники, два спортивных зала.

Фото: Департамент строительства города Москвы

Школа на 300 мест, которую достроили в конце августа в районе Савелки Зеленограда, корпус 344а, войдет в состав образовательного комплекса № 1557, который носит имя выдающегося советского ученого-физика, инженера, Нобелевского лауреата Петра Леонидовича Капицы. В новом здании будут обучаться учащиеся 5–8-х классов. Помимо привычных кабинетов физики, химии, иностранных языков и других учебных предметов, в здании есть универсальные кабинеты с трансформируемыми перегородками. Каждый школьный класс оснащен автоматической системой кондиционирования, позволяющей круглый год держать в помещении определенную температуру.

Фото: Департамент строительства города Москвы

В школе оборудованы: спортивный зал с душевыми кабинами; библиотека с зоной читательских мест и медиатекой; пищеблок. Есть актовый зал с эстрадой вместимостью 180 зрительских места. Помимо классической учительской, в здании школы есть коворкинг, где учителя могут отдыхать, готовиться к занятиям в непринужденной обстановке.

— Новые школы проектируют с использованием стандарта «Московская школа», который предполагает трансформируемые ресурсосберегающие пространства, возможность организации максимального количества активностей в кабинетах. В образовательных учреждениях устанавливают эргономичную мебель, есть понятная навигация, продуманная система группировки кабинетов и помещений, — отмечает руководитель Департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов.