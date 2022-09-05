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В Раменках построят ФОК с бассейном

Екатерина Дмитриева

Сюжет: 

Москва строится
Общество
В Раменках построят ФОК с бассейном
Фото: Департамент строительства города Москвы

Раменки — один из самых зеленых и благоустроенных районов Москвы — стремительно развивается. Здесь появляются новые станции метро, строятся технологичные кластеры, при этом здесь нет промышленных производств и бережно сохраняются знаковые памятники архитектуры.

Движущей силой столь важных тенденций в развитии районов столицы, несомненно, является создание спортивных объектов.

На месте здания спортивно-оздоровительного комплекса «Раменки», который существует здесь с 1989 года, построят новый физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном.

— В настоящий момент завершено устройство ферм в зоне бассейна и монолитные работы по возведению второго этажа, строители приступили к армированию стен и колонн третьего этажа. Ведутся работы по кладке внутренних и наружных стен, устройство инженерных коммуникаций. Основные строительно-монтажные работы мы планируем завершить в следующем году, — сообщил руководитель Департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов.

Общая площадь четырехэтажного комплекса составит около 6 тыс. кв. метров. Одновременно в спорткомплексе смогут заниматься порядка 180 человек.

Комплекс украсит фасад с белыми ламелями, на первом этаже сделают витражное остекление, а интерьеры здания оформят в современном стиле. Вдоль нижнего и верхнего контуров здания предусмотрена архитектурная подсветка.

В здании спортивного учреждения разместятся бассейн, игровой и тренажерный залы, два зала для занятий борьбой, две студии ритмической гимнастики и хореографии, зона бокса, буфет.

— Как ранее отмечал мэр Москвы С. С. Собянин, за последние годы в столице количество спортивных объектов увеличилось более чем в два раза. Их строительство позволило более чем вдвое повысить число жителей города, занимающихся спортом, — добавил Рафик Загрутдинов.

Реконструкция Москва Рафик Загрутдинов
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