Сын Шатунова еще споет: как живут родственники покойного артиста

Фото: Youtube / Юрий Шатунов

6 сентября солисту «Ласкового мая» Юрию Шатунову могло бы исполниться 49 лет. А его сыну Дэннису 5 сентября минуло 16 лет. «Вечерняя Москва» узнала, как живут родственники покойного артиста.

В день рождения Дэнниса продюсер Аркадий Кудряшов разместил в соцсети личное фото Юрия с сыном, сделанное за полгода до смерти музыканта.

Говорят, мальчик может продолжить дело отца. Тем более все права на музыку «Ласкового мая» принадлежат Шатуновым по решению суда. Также вчера НТВ посвятил памяти певца программу. В выпуске впервые выступил двоюродный брат Юрия, 48-летний Александр Долгушин.

Фото: Из личного архива семьи Шатуновых

Кузены дружили с малолетства. Когда Шатунову исполнилось 11 лет, его отдали в школу-интернат, поскольку его мама тяжело заболела и вскоре умерла — от сердечной недостаточности, которую унаследовал и сын. Однако на каникулах Юра гостил у тети — матери Александра. Кузен певца подчеркнул, что слава нисколько не изменила добросердечный характер Шатунова. Александр подчеркнул, что категорически не будет претендовать на имущество Юрия — особняк в Германии, квартиры в Сочи и в Москве.

— Юра был очень светлым человеком, спокойным и совершенно не «звездой», — рассказывает «Вечерке» товарищ Юрия Шатунова композитор Вячеслав Тюрин. — Наверное, поэтому оказался не готов к схватке с клыкастыми акулами шоу-бизнеса. Он очень любил семью, музыку, был настоящим русским человеком. Когда мы встречались, говорили совсем не о шоу-бизнесе. Кроме музыки, Юра серьезно увлекался компьютерной инженерией, был немножко хакером.