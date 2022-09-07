«Не представлял, что иду навстречу своей судьбе»: история любви Михаила и Раисы Горбачевых

Фото: Сергей Шахиджанян / Вечерняя Москва

Прошло 9 дней с тех пор, как от тяжелой и продолжительной болезни скончался последний правитель Советского Союза Михаил Сергеевич Горбачев. Он пережил свою любимую жену Раису Максимовну почти на 23 года. Супруга стала Горбачеву верной соратницей и настоящей первой леди страны. Они прожили в любви и согласии больше 40 лет, вырастили дочь Ирину. Подробности истории любви Горбачевых — в материале «ВМ».

Знакомство

Михаил и Раиса Горбачевы познакомились осенью 1951 года. Двадцатилетний студент юридического факультета пошел с друзьями в студенческий клуб и увидел там новенькую девушку.

— Тогда я, конечно, не представлял, что иду навстречу своей судьбе. Она училась на философском факультете, который помещался в том же здании, что и юридический, жила в общежитии на той же Стромынке. И как я не увидел ее раньше, не могу понять, — вспоминал Михаил Горбачев.

По его словам, он сразу понял, что влюбляется в Раису. Однако девушка долгое время держала дистанцию. В одном из интервью политик признался, что она его заворожила. Он нарочито искал встречи с ней в общежитии или библиотеке. Много месяцев молодой Горбачев ждал повода, чтобы пригласить Раису на свидание. Однажды он предложил проводить ее домой после концерта, и она согласилась. Их встречи стали происходить все чаще, а потом они решили, что всегда будут вместе.

Свадьба

Михаил и Раиса Горбачевы поженились через два года после знакомства. Они сыграли скромную студенческую свадьбу. На нее будущий политик заработал сбором картофеля на комбайне. Михаил Сергеевич рассказывал, что они даже не смогли обменяться кольцами. Он подарил это украшение супруге спустя несколько лет. Торжество состоялось в диетической столовой на Стромынке, рядом с общежитием, в ноябре.

Их совместная семейная жизнь началась гораздо позже, когда Горбачевым выдали отдельную комнату в общежитии МГУ на Воробьевых горах. А в 1955 году Михаила Сергеевича распределили в Ставропольскую прокуратуру, и пара переехала в Ставропольский край.

Жена президента СССР

Михаил Горбачев стал генеральным секретарем ЦК КПСС в 1975 году. В этот период Раиса Максимовна занялась общественной деятельностью и создала Советский фонд культуры. В качестве супруги генерального секретаря ЦК КПСС, а позднее — единственного президента СССР, она сопровождала Горбачева в его поездках, участвовала в приемах делегаций и съемках советских телепередач.

После добровольной отставки Михаила Горбачева с поста президента СССР они переехали жить на дачу. В 1996 году Горбачев баллотировался кандидатом в президенты России. Однако Раиса Максимовна была против его решения, но продолжала помогать мужу и поддерживать его.

Отметим, что Михаил Горбачев написал шесть книг после распада Советского Союза. Раиса Максимовна помогала ему в редактуре и сверке фактов.

Болезнь и смерть

В 1999 году врачи обнаружили у Раисы Горбачевой лейкоз. Летом она отправилась на лечение в одну из медицинских клиник Германии. Ее сопровождали и поддерживали муж и дочь. Однако лечение не дало положительных результатов. Раиса Максимовна скончалась в университетской клинике Мюнстера на 68-м году жизни 20 сентября того же года.