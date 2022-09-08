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Путешествие во времени

Павел Котов
Общество
Путешествие во времени
Археолог Константин Воронин демонстрирует реставрируемую вазу / Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва

Музей Москвы представит обновленную экспозицию «История Москвы для детей и взрослых», знакомящую с прошлым столицы. В этой версии музей покажет бытовой уклад и жизнь москвичей не до XVIII столетия, как прежде, а от основания города до Великой Отечественной войны.

Ориентиром для посетителей станет «лента времени», дополненная мультимедийными роликами, играми, инфографикой о самых ярких и необычных экспонатах коллекции — всего их на выставке больше двух тысяч.

Накануне 875-летия Москвы «Вечерняя Москва» при поддержке сотрудников музеев тоже предлагает совершить виртуальное путешествие во времени, вспомнив поворотные события в истории города.

Догородской период (25 тыс. лет до н.э. — I тыс. н. э.)

История Московского края начинается в каменном веке.

— Первый раз нога древнего человека ступила сюда 27 тысяч лет назад, — рассказывает Максим Фурсов, начальник отдела археологии Музея Москвы. — 12 тысяч лет назад закончился ледниковый период: небольшие стоянки стали сменяться крупными долговременными поселениями, происходило одомашнивание собаки, появилась первая глиняная посуда. А с VIII века до н.э. верховья Москвы-реки и ее притоков населяли дьяковцы, уже умевшие выплавлять и ковать железо. Название эти племена получили по Дьякову городищу, которое находилось на том месте, где сейчас музейзаповедник «Коломенское». Бронзовые украшения из дьяковских кладов экспонируются в Музее Москвы и его филиале (Музее археологии).

Первые славяне на территории нашего края появляются в X веке, но массовым заселение становится лишь в XII веке. Это были потомки вятичей и кривичей, упоминание о которых содержит «Повесть временных лет».

Первое упоминание о Москве (1147 год)

Первое письменное свидетельство о поселении с названием «Москов» содержится в Ипатьевской летописи под 1147 годом. Там говорится, что «в Пяток на Похвалу Богородицы» суздальский князь Юрий Долгорукий пригласил сюда своих союзников на «обед силен» (кошель с пряслицами XII века хранится в Музее Москвы). Дату «Дня рождения» Москвы — 4 апреля — вычислил создатель Исторического музея Иван Забелин.

Однако, по словам Ирины Максименко, замначальника отдела археологии Музея Москвы, археологически остатки поселения на месте столицы прослеживаются с конца XI века. О чем говорит найденная в Кремле печать Киевского митрополита 1093–1096 годов (хранится в музеях Кремля).

— Название «Москва», — продолжает Ирина Максименко, — город получил от реки. Это балтский гидроним со значением «вязкий, топкий». Кстати, в XII веке Москву могли называть и «Кучков»: деревни в этих местах принадлежали боярину Степану Кучке, казненному Долгоруким. 800-летие Москвы широко отмечалось не в апреле, а 7 сентября 1947 года — по свидетельствам краеведов, это объяснялось продовольственными трудностями.

Москва в период монгольского нашествия (1238 год)

— 15 января 1238 года к Москве подступили войска хана Батыя: они продвигались по руслам замерзших рек, и лед Москвы-реки вывел их прямо к городу, — говорит Екатерина Святицкая, завсектором археологии Музея Москвы. — Москва тогда принадлежала Владимирскому княжеству.

Рассказ о тех событиях излагает Лаврентьевская летопись. Обороной руководили сам князь и его воевода. Кочевники применили осадные машины, пять дней Москва сопротивлялась. После падения крепости степняки сожгли город и убили почти все его население. Князь попал в плен и был казнен на глазах у своей матери и братьев. В Музее Москвы экспонируются боевые стрелы XIII века, а также осколки ордынской керамики, найденные московскими археологами.

Путешествие во времени Знаменитый градостроительный план Москвы 1935 года / Фото: Wikimedia

Первый каменный Кремль (1367–1368 годы)

— В 1365 году Москва пережила страшный пожар, получивший название Всесвятского, — рассказывает Анатолий Полюлях, завсектором отдела археологии Музея Москвы. — Сгорел даже деревянный Кремль Ивана Калиты. После этого события Дмитрий Донской решил поставить каменную крепость (ее макет представлен в Музее Москвы). Построили ее за два года. Белый известняк брали в 50 километрах от города, в Мячковских каменоломнях.

Московский Кремль стал самой мощной крепостью Северо-Восточной Руси: в 1386 году его не смогли взять литовские полки князя Ольгерда. Фундамент Кремля Донского сохранился и доныне: его можно видеть внизу стен, которые выходят на набережную Москвы-реки. С тех времен до нас дошел уникальный памятник — четвертая московская берестяная грамота, найденная на территории Зарядья и экспонирующаяся в Музее Москвы.

Краснокирпичный Кремль Ивана III (1485–1495 годы)

— За сто лет белокаменный Кремль обветшал, — поясняет завсектором Музея археологии Москвы Александр Афанасьев. — Тогда Иван III — покоритель Новгорода — решил возвести новую крепость и пригласил мастеров из Италии: Аристотеля Фиорованти, Антона, Марка и Петра Фрязиных. В результате сегодня мы имеем в центре города прекрасный памятник итальянской архитекту ры. Действительно наш Кремль очень похож на замок Скалигеров в Вероне или на замок Сфорца в Милане.

Современником крепости Ивана III является Благовещенский собор в Московском Кремле (1489), а старшим современником — древнейшая церковь столицы — Спасский собор Андроникова монастыря (1425).

Крымский набег 1571 года

В 1571 году в поход на Московию отправился крымский хан Девлет-Гирей, при помощи предателя русских он быстро достиг предместий Москвы. Узнав о приближении неприятеля, Иван Грозный бежал в Ростов. 23 мая отряды хана встали лагерем в Коломенском. Начались локальные бои. На следующий день хан поджог столичные окраины и отступил.

— Из-за сильного ветра, — рассказывает научный сотрудник Музея археологии Ярослав Козлов, — вся Москва сгорела буквально за три часа. Красную площадь еще долго после этого называли «Пожаром». Началась паника: горожане, ища спасения от огня, побежали к северным воротам, где случилась давка. Взрывались пороховые склады, плавились колокола. Погибли около 70 тысяч москвичей.

В Музее археологии хранится уникальный клад из Ипатьевского переулка: в обгоревшем бочонке нашли шлем, топоры и другие предметы, которые были спрятаны в подвале сгоревшего здания XVI века. Безмолвным свидетелем тех печальных событий являются построенный в 1561 году собор Василия Блаженного, церковь Вознесения в Коломенском (1532) и церковь Зачатия Анны в Зарядье (начало XVI века).

Польская оккупация (1610–1612 годы)

— После разгрома поляками русско-шведской армии при Клушине (1610) Семибоярщина согласилась возвести на московский престол польского королевича Владислава. Для поддержания порядка до прибытия нового монарха в столицу были введены польсколитовские войска, — продолжает экскурс кандидат исторических наук, специалист по русской истории XVII века Сергей Щербаков. — Оккупанты разместились в Кремле, Китай-городе и Новодевичьем монастыре. Москвичи враждебно относились к незваным иноверцам.

В марте 1611 года вспыхнуло восстание. Но полностью очистить Москву от оккупантов удалось только войскам «Второго ополчения Минина и Пожарского». Сегодня к этим событиям приурочен праздник Дня народного единства. О делах тех лет помнят остатки стены Китай-города за гостиницей «Метрополь» (с «Птичьей башней»). А еще собор Смоленской Божией Матери «Одигитрии» в Новодевичьем монастыре (1525). Кроме того, в Музее археологии выставлены глиняные свистульки того периода, под звук которых по улицам водили ручных медведей.

Москва снова столица (1728–1731 годы)

— Все знают, что в 1712 году Петр I перенес столицу из Москвы в Петербург, — рассказывает Михаил Шифрин, научный журналист и специалист по материальной культуре Москвы Нового времени. — Но мало кому известно, что при малолетнем внуке Петра Великого — Петре II — столица фактически была перенесена обратно. Это было связано с падением всесильного Александра Меншикова, усилением влияния на императора-ребенка старомосковского боярства и тем обстоятельством, что в Москве жила Евдокия Лопухина — бабушка Петра II, к которой молодой царь питал нежные родственные чувства.

19 января 1728 года в Москву перебрались двор, гвардия и центральные учреждения. Вскоре Петр II короновался в Успенском соборе. Однако жизнь юного императора оказалась недолгой: предаваясь различным увеселениям, зимой 1730-го он простудился, к чему добавилось заражение черной оспой. В январе он скончался в Лефортовском дворце. Новая императрица Анна Иоанновна осенью 1731-го перевела двор снова в Петербург. В ГИМе хранятся портрет Петра II, камзол, в котором он въехал в Москву, и рюмка с коронационной медалью юного царя.

Путешествие во времени Пряслицы XII века — грузики для ручного веретена / Фото: Пресс-служба Департамента культурного наследия города Москвы

Пожар 1812 года

— 15 сентября 1812 года под звуки «Марсельезы» Наполеон вошел в Кремль, — говорит Евгений Мирзоев, кандидат исторических наук, специалист по царствованию Александра I. — В Москве к тому времени почти не оставалось жителей, большинство покинули город еще в августе. Историки до сих пор спорят о том, кто поджег Москву. По мнению некоторых, это был приказ генерал-губернатора Федора Ростопчина (его дом на Б. Лубянке, кстати, не сгорел). Первые очаги пожара появились в Китай-городе еще 14 сентября. На следующий день загорелись Покровка и Немецкая слобода. Ночью поднялся ветер, и пламя разметало по всему городу. Сгорело три четверти .зданий. Пожар стих только к 18-му числу.

Допожарных зданий в Москве осталось немного: среди них усадьба Брюсова на Б. Никитской, где размещался французский военно-полевой суд, усадьба Румянцева-Задунайского на Маросейке, где при французах располагался Московский муниципалитет, и дворец Разумовского на Тверской, где оккупанты устроили бойню. После пожара город восстанавливался 20 лет, в огне погибли такие памятники истории, как «Слово о полку Игореве» (в доме Мусина-Пушкина) и Троицкая летопись (в библиотеке при Московском университете).

Градостроительный план 1935 года

По словам Андрея Сементковского, научного сотрудника Музея Победы, сталинское руководство решило, что Москва должна стать витриной первого в мире государства трудящихся.

— Для этих целей летом 1935 года правительство одобрило план московской реконструкции. План основывался на сохранении исторической радиальнокольцевой системы улиц, только теперь они должны были быть расширены, спрямлены и освобождены от старой хаотической застройки, дополнены площадями и проспектами. Должны были появиться метро и новая система обводнения города. Работы в основном закончили к 1953-му, но многое так и осталось нереализованным.

Сегодня мы во многом живем в Москве, отстроенной при Сталине: высотки, Крымский мост, здание ГД, гранитные набережные, Парк Горького и улица Горького (Тверская), ВДНХ, Ленинский и Кутузовский проспекты…

Градостроительный план 2010 года

— Сегодня москвичи живут в эпоху реализации нового градостроительного плана 2010 года, — рассказывает Михаил Рязанцев, историк, автор раздела «Москва в XXI веке» на портале «Узнай Москву». — Москва за эти годы увеличилась в размерах: в 2012-м к ней был присоединен ряд территорий — ТиНАО. Теперь по площади наша столица занимает шестое место в мире и первое место в Европе среди мегаполисов.

Среди наиболее заметных примеров архитектурного стиля можно назвать «ГЭС-2» в центре; ЖК «Садовые кварталы» в Хамовниках и административное здание на улице Красина. Войдет в историю транспортное строительство (свыше 1000 км дорог и развязок; десятки станций метро, МЦК, МЦД), озеленение (парк «Зарядье» и другие), цифровые технологии, поставленные на службу горожанам, проект «Моя улица».

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