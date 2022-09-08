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Из экспедиций на сцену столицы: «Вечерка» собрала на одной сцене уникальные этноколлективы

Дженни Самойлова
Общество
Из экспедиций на сцену столицы: «Вечерка» собрала на одной сцене уникальные этноколлективы
Руководитель ансамбля «Казачий Дюк» Игорь Сокуренко / Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

На Поклонной горе состоялся праздник национальных культур «Народы Москвы», который уже седьмой год «Вечерка» проводит вместе со столичным Департаментом национальной политики и межрегиональных связей.

Яркий, самобытный и красочный концерт собирает на своей площадке творческих представителей разных национальностей.

А родился праздник «Народы Москвы», который за время своего существования уже обрел почитателей и постоянных зрителей, в студии сетевого вещания газеты «Вечерняя Москва» в качестве одноименного мультимедийного проекта. В студию приходили представители разных народов и рассказывали о своей культуре, традициях, обычаях.

И вот уже несколько лет в день проведения праздника у зрителей появляется уникальная возможность всего за пару часов совершить увлекательное этнографическое путешествие и через музыку, песни и танцы познакомиться с культурой разных народов, проживающих в столице.

Пришедшая на мероприятие москвичка Ольга Пермякова рассказала, что она постоянный гость праздника «Народы Москвы».

— Теперь вот у меня внучка подросла, поэтому в этот раз мы пришли вместе с ней, — улыбается Ольга.

Гости, привлеченные звуками музыки, собираются у сцены.

По словам руководителя татарского вокально-хореографического ансамбля «Хазина» Эльмиры Галимовой, для этого концерта они выбрали веселые песни, в которых поется о дружбе.

— Поэтому, поприветствовав зрителей со сцены, мы сразу же пригласили их вместе с нами участвовать в празднике — плясать и веселиться. И наша песня так и называется «Не стой, танцуй вместе с нами», — говорит она.

Как рассказывает руководитель коллектива, перед каждым выступлением участники испытывают волнение.

— Но сегодня нас встретили радушные и дружелюбные зрители, которые и танцевали, и подпевали нам, а это всегда артистам очень приятно, — улыбается Эльмира Галимова. — «Народы Москвы» — это праздник дружбы и прекрасная возможность для общения и для знакомства с другими культурами. Кстати, скажу по секрету, что наш ансамбль «Хазина» многонациональный: в коллективе есть представители других культур, и это прекрасно!

А тем временем праздник продолжается, и над Поклонной горой уже звучат мистические голоса женской этногруппы «Ойме», которая представляет на празднике финно-угорскую музыкальную культуру.

— Одна из наших песен, которую мы исполнили, называется «Россия», и у нее интересная история, — рассказывает руководитель группы «Ойме» Ежевика Спиркина. — Эта песня — результат наших многочисленных экспедиций по стране, во время которых мы собираем фольклор. Сначала мы путешествовали по областям проживания эрзян и мокшан (это не только Мордовия, а еще Нижегородская, Пензенская, Самарская области), потом почти случайно попали в Дагестан. И именно в этой композиции органично переплелись все музыкальные многовековые культуры народов. В итоге песня, которую мы нашли и которая когда-то очень понравилась эрзянам, зазвучала совсем по-другому.

Праздник «Народы Москвы» стал одним из мероприятий программы Московского фестиваля прессы, который в этом году прошел в столице в двадцатый раз.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Александр Горбенко, заместитель мэра Москвы:

— Москва, где живут и трудятся представители разных народов, хранит богатство и многообразие национальных культур. Уважение и бережное отношение к этнокультурным традициям — это залог сохранения межнационального мира и согласия, укрепления дружбы и взаимопонимания.

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