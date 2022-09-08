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Масштаб наследия: москвичам показали рекорды прошлых лет

Альфия Камилова
Общество
Масштаб наследия: москвичам показали рекорды прошлых лет
Народные промыслы были представлены не только рекордами. Новгородец Владимир Ярыш с коробом из бересты / Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

На фестиваль «Русское поле» привезли уникальные изделия мастеров народных промыслов. Благодаря своим размерам они стали рекордсменами прошлых лет, но тогда их можно было увидеть только в онлайн–трансляции.

Символично, что именно в Год культурного наследия народов России все три уникальные работы — гигантские поднос, панно и рушник, сделанные в техниках традиционных ремесел, стало возможным увидеть вживую и запечатлеть на фото.

Царь–поднос

В 2020 году мастера Жостовской фабрики декоративной росписи создали для фестиваля Царь-поднос. Было решено, что в его создании будут участвовать все работающие живописцы фабрики.

— Снача ла мы с дела ли эскиз, хотя обычно подносы расписывают без них. У нас 22 художника, и каждый получил возможность написать свой цветок, — вспоминает главный художник Жостовской фабрики Михаил Лебедев. — По технологии подносы сушат в печах. Царь-поднос из-за размера не смог поместиться в печь, потому сох в естественных условиях четыре дня.

Металлические лакированные подносы с авторской многослойной росписью выпускаются в Жостове с 1825 года, но такого экземпляра еще не было. Это самое большое декоративное блюдо попало в Книгу рекордов России. Высота рекордсмена 210 сантиметров, ширина — 146,2 сантиметра, вес — 84 килограмма.

Самый длинный рушник в мире

Десятый, юбилейный межрегиональный фестиваль «Русское поле» тоже не обошелся без достижений. В 2021 году поставлено два рекорда.

У полотна с яркими народными узорами на фестивале чаще застывали женщины: уж очень интересно разглядеть каждый завиток — не каждый день такое увидишь.

— Работа проделана огромная, около полугода мы соединяли элементы полотенца, — рассказал заместитель гендиректора Новой костромской льняной мануфактуры Виктор Афанасин. — А после восемь мастеров ткали рушник на жаккардовом станке с электронным программным управлением. Длина готового изделия 215,35 метра, а вес — более 30 килограммов.

Самое большое панно из папье–маше

Отличилась в прошлом году и Федоскинская фабрика миниатюрной живописи, 28 лучших мастеров народного промысла создали уникальное панно.

— Целый год наши сотрудники трудились над панно, — пояснил гендиректор фабрики Алексей Аверьянов.

Зрителей изделие впечатляет не только искусно выполненной работой, но и размерами: его длина 180 сантиметров, высота — 140 сантиметров, вес — порядка 30 килограммов.

Живопись заводы и фабрики Фестивали Рекорды
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