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Лекция «Особенности блогерской журналистики»

Оксана Васильева

Сюжет: 

Молодое перо
Общество
Лекция «Особенности блогерской журналистики»
Фото: Вечерняя Москва

Лекция: «Особенности блогерской журналистики»

Участники: Руководитель отдела SMM «Вечерней Москвы» Анна Малярчук, учащиеся медиаклассов московских школ №

Ведущий — Руслан Орехов.

Подробнее - в материале.

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