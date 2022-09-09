Школьники узнали, как стать успешными блогерами

Фото: Вечерняя Москва

В пресс-центре «Вечерней Москвы» в рамках проекта «Молодое перо» прошла лекция «Особенности блогерской журналистики». Проект является победителем Конкурса Грантов Мэра Москвы и реализуется при поддержке Комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы. Руководитель отдела SMM «Вечерней Москвы» Анна Малярчук рассказала школьникам, как начать карьеру блогера, создать качественный контент и стать популярным в соцсетях.

С чего начать человеку, который решил стать блогером? Во-первых, он должен определиться с целями и задачами присутствия в социальных сетях. Затем нужно выбрать целевую аудиторию и проанализировать работу конкурентов.

— Посмотрите, как у других, но сделайте лучше, — такой совет дала Анна Малярчук.

Далее начинающий блогер должен выбрать свою социальную сеть и разработать контент-план на ближайший месяц.

Что касается современных трендов в соцсетях, то сейчас на первый план выходит видео, а не текст. Также важна срочность и эксклюзивность подачи материала. Кроме того, пользователи предпочитают авторский контент с оригинальной подачей (сторителлинг, сторидуинг). Пользуются популярность материалы, содержащие разбор ошибок, экспертный анализ, чек-листы, отчеты о достижениях. Не стоит забывать о конкурсах и акциях для подписчиков, а также нужно давать им возможность высказать свое мнение.

К текстам постов в социальных сетях есть свои требования. Анна Малярчук сформулировала правила сильного текста.

— Текст должен быть правдивым, а смысл важнее формы. Чем проще написан пост, тем лучше. Перед публикацией стоит прочитать текст вслух, — отметила она.

Кроме того, информацию в тексте нужно подкреплять примерами, подавать данные от простых к сложным. Важно с уважением и заботой относится к читателю — писать без ошибок и сложных конструкций.

В ходе встречи учащиеся медиаклассов школ №1239, 1272, 1101 задали спикеру ряд вопросов. Также для них провели экскурсию, в ходе которой они смогли увидеть, как происходит работа в конвергентной редакции.

В настоящее время медиаклассы открыты на базе 66 школ. Цель проекта — формирование у школьников предпрофессиональных умений и навыков, необходимых для работы и жизни в современном высокотехнологичном мире, осознанный выбор ребятами профессии в области медиаиндустрии и массовых коммуникаций.