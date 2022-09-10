Доверчивость может подвести: как уберечься от мошенников

Фото: Рixabay/Lukas

Хищение чужих денежных средств — вот цель, ради которой мошенники становятся все более и более изобретательными, постоянно совершенствуя способы обмана.

Финансовое мошенничество — распространенный способ хищения денежных средств. Сегодня злоумышленники активно используют новые технологии и усовершенствованные психологические приемы, а их жертвами становятся не только люди, не обладающие финансовыми знаниями, но и те, кто может похвастаться достаточно высокими познаниями в этой сфере.

Рассмотрим некоторые виды финансового мошенничества.

Отключение ряда российских банков от международной банковской системы передачи информации и переводов SWIFT и ограничение отдельных операций по банковским картам международных платежных систем Mastercard и Visa в России привели к возникновению новых схем финансового мошенничества. Злоумышленники по телефону представляются сотрудниками банка и сообщают о необходимости срочного снятия денежных средств со счетов как в рублях, так и в иностранной валюте из-за возможного отключения российских банков от SWIFT и приостановления работы международных платежных систем. Манипулируя сознанием человека, мошенники предлагают сообщить данные банковской карты для перевода денежных средств в Банк России на «безопасный счет» или перевести их самостоятельно.

Важно помнить, что понятия «безопасный счет» в банковском законодательстве и деловом обороте не существует. Банк России самостоятельно не обслуживает счета физических лиц. Отключение российских банков от системы SWIFT не грозит потерей ваших денежных средств. При малейших подозрениях прекратите разговор и перезвоните в кредитную организацию.

Кроме того, следует иметь в виду, что в России обмен документами по операциям внутри страны между кредитными организациями с 2014 года обеспечивает Система передачи финансовых сообщений Банка России (СПФС).

Что касается приостановки деятельности в России международных платежных систем Visa и Mastercard, то банковские карты данных платежных систем, оформленные ранее, продолжают работать в стране без ограничений, их можно использовать вне зависимости от вводимых санкций. Обработка операций по ним осуществляется Национальной системой платежных карт (НСПК).

При этом невозможность использования банковских карт международных платежных систем Mastercard и Visa за рубежом привела к возникновению нового вида мошенничества: злоумышленники предлагают посредническую помощь в открытии счета в иностранных банках и оформлении банковских карт. Получив денежные средства за такую услугу, мошенники исчезают.

Важно! В настоящее время нельзя совершить оплату за рубежом или в иностранных интернет-магазинах банковскими картами кредитных организаций, попавших под санкции. При покупке товара за рубежом или в иностранном онлайн-магазине по банковским картам, выпущенным в Российской Федерации, уточните в вашем банке о наличии возможности международного перевода.

В результате введенных санкций в отношении российских банков в магазинах мобильных приложений стали недоступны на некоторое время их банковские сервисы. В этой связи кредитными организациями разрабатываются новые приложения. При этом без установки специального приложения клиенты могут пользоваться онлайн-банком в мобильной версии на официальном сайте кредитной организации.

В этот период участились случаи создания злоумышленниками приложений-клонов, и митирующих интерфейс удаленных банковских приложений, а также распространения по электронной почте и через социальные сети фейковых ссылок на онлайн-банки.

В некоторых случаях мошенники рассылают СМС-сообщения от лица банка со ссылкой на установку вредоносной программы. Основная цель такого приложения-двойника — получение данных банковской карты.

Не устанавливайте программы на ваше мобильное устройство с неизвестных сайтов, из неофициальных магазинов приложений и не переходите по вредоносным ссылкам из СМС-сообщений. Доверяйте информации официальных источников. При возникновении сомнений свяжитесь с банком по телефону горячей линии. Это позволит сберечь ваши денежные средства.

Нередко клиенты жалуются на сбои в работе онлайн-магазинов в социальных сетях и на интернет-форумах. Мошенники, пользуясь ситуацией, представляются сотрудниками онлайн-магазина, связываются с покупателями с помощью мессенджеров, приносят извинения за возникшие неполадки в работе сервиса и предлагают существенную скидку на любой интересующий товар в качестве компенсации. Они «оформляют» заказ и направляют ссылку для оплаты, уточняют детали доставки. Однако предложенная ими страница — это фишинговый (поддельный) сайт, а цель направления ссылки — получение данных банковской карты.

Фото: Unsplash

Помните, что информация о действующих акциях и предложениях публикуется на официальном сайте интернет-магазина или в его социальных сетях. Перед оформлением покупок внимательно изучите на сайте условия заказа и наличие товаров. При возникновении сомнений обратитесь непосредственно в интернет-магазин.

Злоумышленники нередко размещают на онлайн-площадках объявления о поиске (найме) работников.

Требования к кандидатам на вакантную должность, как правило, невысокие: минимальный опыт работы или вовсе его отсутствие, доступность для соискателей со всех регионов России, отсутствие собеседования и проверок службой безопасности, испытательного срока, гибкий график работы, высокая заработная плата. Для «трудоустройства» достаточно всего лишь связаться с «работодателем» по телефону. При этом мошенники предлагают заранее внести залог (оплату) за учебные пособия путем перевода денежных средств на банковский счет. После их получения злоумышленники не выходят на связь и блокируют номер телефона.

Нередко злоумышленники отказываются заключать трудовой договор, объясняя это нежеланием уплачивать налог на доходы физических лиц.

Рассматривая предложение о трудоустройстве, изучите сведения о потенциальном работодателе во всех открытых информационных источниках, уточните полное наименование юридического лица или индивидуального предпринимателя, дату его регистрации, идентификационный номер налогоплательщика, информацию о предоставлении им отчетности в налоговые органы и видах его деятельности.

Будьте внимательны, если «работодатель» на одном из первых этапов собеседования запрашивает персональные данные: сканы паспорта, водительского удостоверения, других документов, — поскольку от вашего имени могут быть оформлены микрозаймы или совершены иные сделки в пользу третьих лиц.

Некоторые недобросовестные организации при отборе кандидатов под видом тестового задания предлагают выполнить работу большого объема. Претендент отправляет готовое задание и ожидает ответа от организации о дальнейшем этапе собеседования. Как правило, работодатель перестает отвечать на звонки или сообщает о закрытии вакансии.

Перед выполнением тестового задания оцените его объем. Оно не должно быть слишком трудозатратным. Дополнительные задания, предлагаемые к выполнению после первого, — признак того, что вашими услугами намерены пользоваться безвозмездно.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Мошенники постоянно придумывают новые уловки и способы обмана: они звонят по телефону, отправляют ссылки через СМС-сообщения или по электронной почте, подменяют телефонные номера с помощью специальных сервисов. В связи с этим защита мобильных устройств — обязательная часть цифровой жизни.

Для избавления от нежелательных звонков следует включить определитель номеров в мобильном приложении банков или установить специальное приложение или надстройки, блокирующие нежелательные вызовы. Защититься от СМС-спама позволяют специальные программы, блокирующие подобные рассылки. Следует установить их на смартфон, настроить запрет на получение нежелательных сообщений. Такой сервис предлагают мобильные операторы, и, как правило, он является платным.

ОТВЕТЯТ КАЖДОМУ

Эксперты Центра финансовой грамотности ГКУ «Мосфинагентство» отвечают на вопросы читателей. Пишите по адресу: finhelp@finance.mos.ru

— Куда обращаться, если мошенники похитили денежные средства?

— Прежде всего следует обратиться в банк и подать заявление в полицию или позвонить на бесплатную горячую линию МВД России по номеру 8 (800) 222-74-47.

— Вернет ли банк денежные средства, похищенные с карты?

— Банк не компенсирует потери, если клиент нарушил правила безопасного использования карты: самостоятельно передал код из СМС-сообщения, код безопасности карты (CVV/CVC), PIN-код, логины и пароли к банковскому приложению и онлайнбанку. Этот платеж считается добровольным, и банк не обязан возвращать клиенту денежные средства.

Если с карты списали денежные средства без согласия клиента, следует позвонить в банк, заблокировать карту в личном кабинете банка или мобильном приложении. Для возврата денежных средств сообщите в банк о несанкционированной операции не позднее дня, следующего за днем поступления информации о совершении подозрительной операции по счету. Обратитесь в банк с заявлением о несогласии с операцией.

Банк проверит, сообщались ли PIN-код, код безопасности или срок действия карты третьим лицам. Подайте заявление в отделение полиции. Хищение денежных средств — это уголовно наказуемое деяние.

— Что делать, если на человека незаконно оформлен кредит (заем)?

— Следует обратиться с заявлением в полицию, кредитную или финансовую организацию, с которой заключен договор, приложить имеющиеся документы, например справку из банка о выданном кредите, копию кредитного договора, результаты почерковедческой экспертизы (при наличии) и др. Также через сервис «Интернет-приемная» обратитесь в Центральный банк Российской Федерации.

— Как определить безопасный сайт?

— Следует обратить внимание на адресную строку, она не должна содержать лишних символов и цифр, а буквы и слова должны располагаться в правильном порядке. Часто кибермошенники, создающие сайты-двойники, заменяют схожие по написанию буквы (например, «I» и «L» или «1») или добавляют трудноразличимые символы.

При действующем уровне защиты соединения адресная строка в браузере начинается с https:// и имеет знак закрытого замка. Для проверки сертификата безопасности сайта следует нажать на значок замка в адресной строке и выбрать «Просмотр сертификатов», а также убедиться, что сертификат действителен и выдан сайту, на котором вы находитесь.

Вместе с тем фишинговый (поддельный) сайт может содержать вышеперечисленные идентификационные признаки (закрытый замок, сертификат), поэтому оценивайте информационное содержание сайта (в текстах встречается множество ошибок и опечаток, раздел новостей очень давно не обновлялся и т.д.).

Некоторые интернет-браузеры автоматически определяют сомнительные сайты, о чем сообщают пользователю. Проверенные сайты обозначаются цветным кругом с галочкой.

Необходимо установить на свое устройство антивирусное программное обеспечение, которое поможет вам защититься от вредоносных вебсайтов.

Публикация подготовлена в рамках проекта Департамента финансов города Москвы «Повышение финансовой грамотности населения города Москвы»