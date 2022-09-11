Москвичей ждет рекордно длинный грибной сезон

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Сезон грибов стартовал вместе с первыми дождями. И его пик придется на середину сентября — весь октябрь. Эксперт, автор популярных грибных прогнозов Сергей Федотов, традиционно рассказывает, ждать ли нам урожая в этом году.

— Грибной сезон начался кое-где, где на фоне похолодания все же прошли сильные осадки, отдельные грибники-везунчики хвастаются первыми успехами. Но в Подмосковье в целом — грибная тишина. Сердца же грибников полны ожиданий. Что сказать! Осадки в Подмосковье в начале сентября, как и во всей средней полосе России, оказались столь минимальными, что грибной рай начнется с 18 сентября только на северо-западе и в северной части средней полосы.

Именно там на фоне похолодания пройдут мощные осадки, но достаточно узким фронтом, что в итоге порадует грибников Санкт-Петербурга, но не столицы.

На северо-западе в третьей декаде сентября полезут опята, а также млечники, болетовые, в том числе боровики. И весь октябрь там с грибами будет отлично, плюс ко всему они будут без «жильцов». Думаю, наши грибники от безнадеги могут направиться за «уловом» и туда — в направлении Санкт-Петербурга и Пскова. Нам же остается уповать только на обильные дожди. И тогда к массовому выходу грибов будем готовиться в октябре. Примерно такая же история случилась в Подмосковье в 2018 году.

Сыроежки: для салатов

Не стоит недооценивать эти грибы! Осенние сыроежки отличаются плотностью. Разноцветные пленки (темно-бордовые, коричневые) с их шапочки нужно снять, грибы отварить и заморозить. Из них зимой получаются чудесные салаты.

Моховики: для соусов

И козлята, и моховички, и прочие мелкие «губчатые» грибочки ценны тем, что в сушеном виде очень ароматны. Добавляйте их в соусы и супы. Соус из моховиков идеален: отварите грибы, измельчите их и обжарьте с луком, смешайте с отваром, добавьте немного сметаны, вскипятите, а затем медленно введите в кипящую жидкость чуть разведенную водой муку и быстро перемешайте соус.

Польский гриб: для аппетита

Иногда по осени польские растут массово, так что отказываться от них было бы глупо. Относятся к ним грибники по-разному: некоторые — уважают, некоторые не принимают всерьез. Но если вы их отварите и заморозите, зимой с картошечкой грибочки уйдут за милую душу.

Вешенки: для гурманов

Осенние вешенки растут и на березах, и на других листопадных деревьях. Важно собирать их не в дождливую пору, иначе грибы будут водянистыми. Вешенки отваривают в подсоленной воде, обсушивают на бумажном полотенце и замораживают для тушения зимой.

Дубовики: для тушения

В последние годы «поголовье» этих грибов в подмосковных лесах увеличилось. Дубовик для некоторых кажется непривычным и даже страшноватым, но на самом деле он очень вкусен и используется для тушения и жарки.

Белые: для аромата

Ну что сказать про царей леса! Только то, что прекрасный суп получается и из сушеных, и из свежезамороженных грибов. Морозить можно только идеальные белые — без червоточин, иначе супчик может не порадовать. Нарезав грибы, лучше разложите их порционно по контейнерам или пакетикам — так будет удобнее.

Лисички: для модного супа

Многие считают, что лисички гриб не самый интересный. А зря. Из них варят прекрасный суп, который приходится по вкусу всем — у этих грибов нет активного вкуса и аромата, что некоторым может нравиться. Суп-пюре из лисичек и «затируха» — хиты в самых модных ресторанах.

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Подберезовики: для котлет

Универсальный гриб, осенью постарайтесь не перепутать его с подберезовиком болотным — розоватым снизу и очень горьким. Подберезовики прекрасны в смесовых соленьях, сушеные, их можно замораживать для жарки зимой. Очень вкусными из них получаются грибные котлеты, а также грибная икра, которую можно закатать в банки, используя уксус.

Опята осенние: для закуски

Растут эти грибы кучно, наиболее вкусны в стадии закрытых шляпок. В грибах-переростках могут появиться жучки и неприятная нотка в аромате. Из опят получается прекрасный грибной порошок, ну а про маринование и засолку (открытым способом, без закатывания банок!) вы и сами все знаете.

Горькушки: для хруста

Небольшие грибы с млечным горьким соком очень уважают в Прибалтике. В Подмосковье горькушки встречаются не так часто — в ельниках и сосняках. Если напали на горькушки — это удача: вымочив, замаринуйте эти грибы, за уши не оттащишь потом: они получаются остренькими, хрустят как огурчики!

Ежевик: для лечения

У этого гриба есть несколько разновидностей: например, ежевик коралловидный. Но чаще встречается ежевик гребенчатый. Этот необычный гриб очень вкусен, напоминает по вкусу крабовое мясо. Ежевик тушат, жарят, делают из них соусы. Этот гриб любит близость дубов, а в «грибных аптеках» давно используют его уникальные противоопухолевые свойства.

Маслята: для жарки

Прекрасный гриб и для жарки, и для маринования. Осенью вы можете столкнуться с особым видом маслят — осенними, или даже «зимними», как их называют. Они ну очень большие! Эти грибы прекрасны и в замороженном виде.

Волнушки: для остроты

Розовые или белесые волнушки покрыты лохмушками, которые перед вымачиванием нужно снимать. Прекрасны в соленом и маринованном виде, очень хороши в смеси с чернушками.

Грузди: для наслаждения

Короли в засоле и маринаде, грузди часто появляются осенью. Существует масса различных видов груздей. Собирая их, посоветуйтесь с более опытными грибниками, если не доверяете себе. Морозить грузди не стоит, а вот солить открытым способом — пожалуйста!

Валуи: эффект «перца»

Вымочив валуи, отварив их, можете сделать заготовку: смешайте валуи с опятами в соотношении 1:3 и замаринуйте. Валуи в маринаде получатся остренькими.

МАЛЕНЬКАЯ ХИТРОСТЬ

Чернушки, валуи и волнушки после вымачивания и первой выварки можно отварить в «бульоне» из-под опят — он поможет окончательно убрать из грибов горчинку.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Михаил Краснов, биолог:

— Зная о том, как любят у нас в стране грибы, хочу напомнить, что в большом количестве их употреблять все же не следует — по крайней мере, тем, у кого есть проблемы с почками, печенью, желчным пузырем или поджелудочной железой. Это тяжелая пища. Остальные могут ими наслаждаться, но только проверенными. Скажу и о том, что про ботулизм слышали все, однако каждый год случаются отравления солеными грибами. Закатывать соленые грибы нельзя! Запомните это, ходите на «тихую охоту» и будьте здоровы