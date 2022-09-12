«Может закончиться поножовщиной»: семейный психолог рассказал о проблемах в неравном браке

Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

Знаменитая пара из проекта «Дом-2» — Надежда Ермакова и Даниэль Чистов — наконец отправилась под венец и связала свою жизнь узами брака. До этого влюбленные не могли решиться на такой шаг из-за конфликтов и кризисов, которые возникали из-за огромной разницы в возрасте: Ермакова старше избранника на 15 лет. Как долго продлится такой брак, насколько неравные союзы успешны и почему сохранить такие отношения крайне тяжело, «Вечерняя Москва» узнала у семейного психолога Владимира Крупина.

По словам эксперта, разница в 15 лет — это довольно большой временной разрыв, так как люди принадлежат к двум разным поколениям:

— Конфликт интересов и жизненных понятий неизбежен. Когда в паре женщина старше, у нее есть стремление к доминированию. Многое зависит от отношений влюбленных. Конечно, если удается сохранить равноправие, — это прекрасно. Но даже с такой разницей в возрасте построить успешную семью можно.

Эксперт отметил, что некоторые люди воспринимают взаимоотношение в таких парах несерьезно, ложно полагая, что это форма отношений мамы и сына, а не мужа и жены.

— Как говорится, мир — в глазах смотрящего. Кому-то действительно может показаться, что в таком союзе серьезные чувства исключены. Но ведь разница в 15 лет не такая уж колоссальная. С другой стороны, это абсолютно субъективные понятия, что возраст здесь играет решающую роль. Решающую роль играет умение двух людей договариваться между собой и распределять обязанности, находить точки соприкосновения, — сказал Крупин.

Эксперт подчеркнул, что рушит семьи именно неспособность выразить свое негативное отношение к какому-либо явлению:

— В разновозрастных браках, собственно, как и в равных по возрасту, часто возникает раскол, потому что кто-то из членов союза не способен высказать свой негатив относительно ситуации, которая его не устраивает. Гнев накапливается и может в итоге перерасти в серьезную ссору, которая может даже закончиться поножовщиной.

По словам эксперта, если в отношениях партнеры будут сразу делиться друг с другом, когда их что-то не устраивает, то, вероятно, они сохранят брак и избегут проблем:

— А у нас как в основном любящие люди себя ведут? «Милый мой хороший, догадайся обо всем сам». Никто не должен ни о чем догадываться, нам дан речевой аппарат, чтобы мы могли с его помощью доносить свои претензии. Высказывать свои претензии — не равно быть плохим человеком. Не нужно бояться или стесняться это делать. Даже у самых любящих друг друга людей должны быть личные границы, которые нужно уважать.

Эксперт уточнил: если Ермакова и Чистов смогут уважать мнение друг друга и будут идти на уступки, то есть шанс сохранить любовь на протяжении десятилетий. Если же кто-то будет все время перетягивать одеяло на себя, то и не пройдет года, как пара разбежится:

— У меня на практике встречалось много случаев, когда разновозрастные пары жили вместе до конца своих дней и были счастливы. И тип взаимоотношений там был разный: встречались союзы, где дама играла главенствующую роль, и обратные модели поведения тоже были представлены.

В заключение спикер отметил, что всеми людьми в таких союзах движет разная мотивация к тому, чтобы связать свою жизнь с более возрастным или более молодым человеком.

О том, что влюбленные Надежда Ермакова (38 лет) и Даниэль Чистов (22 года) расписались в одном из столичных загсов, стало известно накануне. Надежда выбрала для важного дня традиционное белое платье невесты, Даниэль облачился в светлый костюм.

Поклонники пары высказали в Сети преимущественно восторженные отзывы, не говоря ни слова о разнице в возрасте между влюбленными.

До того как дать клятву верности, пара неоднократно расходилась. Причиной тому становились сомнения Ермаковой относительно серьезности намерений Чистова построить семью. Однако влюбленные прошли этот кризисный этап и наконец обрели семейное счастье.