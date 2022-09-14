«Приехала в Россию и расплакалась от счастья»: австралийская певица Перукуа — о любви к нашей стране, исцелении голосом и возрасте

Сюжет:Эксклюзивы ВМ
2 октября австралийская певица Перукуа, которую во всем мире называют Голосом Матери Земли, презентует свою первую книгу «Перукуа». Звезда рассказала «Вечерке», за что она уважает русских, об отношении к пластическим операциям и о проблемах современных женщин.
— Перукуа, сколько времени ушло у вас на написание книги?
— Месяца три. В издание вошли семь поучительных историй из моей жизни. Они будут полезны женщинам для духовного развития. К презентации я приготовила и музыкальные альбомы, и видеокурс, состоящий из семи уроков. А еще гостей ждет сольный концерт.
— Какие проблемы вы считаете основными для современной женщины?
— Довольно часто они живут не в гармонии с собой, сомневаются и порой становятся жертвами, позволяют собой манипулировать. Женщины дорожат отношениями. Но важно, чтобы они были наполнены счастьем, а не драмой. Своими музыкальными композициями я помогаю приобрести осознанные отношения с мужчиной. Еще моя музыка оказывает глубокое влияние на психоэмоциональное и физиологическое состояние человека.
— Каким образом?
— Она помогает выйти из состояния депрессии, тревоги, разочарованности в жизни, напряжения. У меня все хорошо! Вот таким должен быть девиз. Очень важный инструмент — принятие себя и доверие к себе. Вы не должны быть жертвой, себя нужно любить.
— Что вас связывает с Россией и какая у вас здесь аудитория?
— Это для меня особенное место. Русская душа — это не пустые слова. Я ее познала и люблю. Я проехала эту страну от Владивостока до Санкт-Петербурга. Но я и западный мир знаю изнутри, работала на четырех континентах. Давала концерты и выступала с семинарами в Америке, Европе, Австралии, Новой Зеландии.
И могу сказать абсолютно точно, что у россиян совершенно иное состояние ума, души, другие ценности, ментальность. Здесь люди более глубокие, щедрые, ценящие любовь и материнство. Духовная сторона очень сильна. И это здорово!
— Как обычно русские женщины реагируют на все то, что вы рассказываете им на семинарах?
— Иначе, чем в других странах. Когда я давала свой первый семинар в России, на котором было 70 участниц, я попросила всех женщин написать песню. В конце занятия они должны были ее исполнить, доказать, что смогут это сделать — сочинить, спеть и не побояться показать себя перед другими людьми. В итоге все женщины это выполнили. Причем ранее они никогда этого не делали. Я была просто в шоке от того, какие творческие и яркие люди живут в России.
— Вы и мужа встретили русского.
— Да. Чему я бесконечно рада. И еще в России по-прежнему ценно то, что мужчина должен быть мужчиной, а женщина — женщиной. На Западе сейчас идет какой-то очень странный процесс усреднения общества. Но не бывает магнита без плюса и минуса. Есть мужчина и женщина, и благодаря их притяжению появляются на свет дети.
— В одной из ваших композиций есть слова «я русская». Вы на самом деле так считаете?
— Конечно, я не могу называть себя чисто русской. Ведь мои корни из Шотландии, а родилась я в Австралии. Но для меня эта композиция — празднование и восхищение русской душой, и она очень важна для россиян. Напоминает о том, насколько по своей природе прекрасен русский народ. И здесь абсолютно неважно, что говорят о России в мире и какие принимаются решения. Помню, когда я впервые приехала в эту страну, на взлетно-посадочной полосе расплакалась от счастья, потому что почувствовала себя дома.
Затем стала прилетать сюда чаще и в какой-то момент заметила, как некоторые россияне превозносят западные ценности. Они думают, что во всем мире лучше, чем здесь. А с другой стороны — у россиян есть гордость за страну. Я никак не могла понять, как же так... вы восхищаетесь родиной и одновременно говорите, что где-то лучше. Как можно так жить? В Европе и Америке явно не лучше. Смешно так думать. И мне нравится свобода русской души. У вас вообще очень свободная страна. Россия — это сила и красота!
— Кстати, о красоте. Только о красоте человеческой. Вы абсолютно не выглядите на свой возраст. Поделитесь секретом — как удается?
— Я неспроста создаю свои практики. Просто я пользуюсь ими сама и с большим удовольствием делюсь опытом с женщинами. Мои медитации и практики дают возможность «включить» такое состояние внутри себя, будто в тебе проснулся источник молодости, который напрямую связан с переживаниями и любовными чувствами. Когда ты все это ощущаешь, начинаешь словно сиять изнутри, и твое тело получает сигнал о том, что жизнь прекрасна.
Мне сейчас 52 года. И у меня никогда не было никакой пластики, я даже не хожу к косметологам. И я абсолютно счастлива в этом своем возрасте. Хорошо, что мне сейчас не 25 лет. В те годы я сильно в себе сомневалась. Это было тяжелое время в моей жизни. Тогда как сейчас я получаю удовольствие от того, что со мной происходит каждый день. Я люблю и любима, занимаюсь тем, что мне по душе, и постоянно приношу людям пользу, а они за это всегда благодарят. Что может быть лучше?
52-летняя певица Перукуа Чантресс родилась в Австралии в музыкальной семье. В Академии исполнительских искусств Западной Австралии Перукуа получила джазовое образование. Добившись успеха в джазе, пошла по пути познания глубоких древних традиций, изучая исцеление голосом.
Перукуа очень любит столицу России, особенно ее парки. Чаще всего певица с мужем бывает в Ботаническом саду, Шереметьевском парке и на ВДНХ. Еще она регулярно ходит слушать музыку в Московский международный Дом музыки, Концертный зал имени Петра Чайковского и другие культурные заведения Москвы. Перукуа особенно ценит творчество Шостаковича, Прокофьева и, конечно, Чайковского. Еще ей нравится столичное метро. Перукуа считает его самым красивым в мире. Высоко ценит она и московские рестораны.
Перукуа с детства мечтала о карьере певицы. А ее мама желала, чтобы дочь стала психологом, и делала все для того, чтобы девочка не стала артисткой. Перукуа начала жить одна в 17 лет. Снимала комнату у женщины, которая занималась музыкой. Когда Перукуа мыла на кухне посуду и напевала песню, хозяйка услышала ее голос и настоятельно посоветовала связать свою жизнь с творчеством. Перукуа пошла работать официанткой — вечерами трудилась, а днем брала уроки вокала.
Перукуа, дочь пропавшего без вести капитана рыболовного судна, в своей жизни чего только не видела. В детстве у нее была тяжелая операция на ногах, и год она не могла ходить. Став взрослой, изучала шаманские практики в Америке. Была замужем за индейцемшаманом, родила дочь. Пару месяцев вместе с подругами, а еще со змеями и пауками, жила в автобусе, который был брошен в джунглях. Выступала на четырех континентах. В общем, если бы кто-нибудь решился экранизировать ее биографию, фильм вышел бы интересный.
Перукуа и ее супруг ведут активный образ жизни, очень любят путешествовать. Особенно им нравится бывать на Кавказе. Перукуа обожает горы. Ей по душе Сочи, Красная Поляна.
По мнению Перукуа, женственность не в том, чтобы носить высокие каблуки и обтягивающую одежду, под которой скрывается плоский живот. Певица любит длинные платья, ценит естественность. И конечно, призывает своих слушательниц любить себя.