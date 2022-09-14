«Приехала в Россию и расплакалась от счастья»: австралийская певица Перукуа — о любви к нашей стране, исцелении голосом и возрасте

Фото: Из личного архива певицы Перукуа

2 октября австралийская певица Перукуа, которую во всем мире называют Голосом Матери Земли, презентует свою первую книгу «Перукуа». Звезда рассказала «Вечерке», за что она уважает русских, об отношении к пластическим операциям и о проблемах современных женщин.

— Перукуа, сколько времени ушло у вас на написание книги?

— Месяца три. В издание вошли семь поучительных историй из моей жизни. Они будут полезны женщинам для духовного развития. К презентации я приготовила и музыкальные альбомы, и видеокурс, состоящий из семи уроков. А еще гостей ждет сольный концерт.

— Какие проблемы вы считаете основными для современной женщины?

— Довольно часто они живут не в гармонии с собой, сомневаются и порой становятся жертвами, позволяют собой манипулировать. Женщины дорожат отношениями. Но важно, чтобы они были наполнены счастьем, а не драмой. Своими музыкальными композициями я помогаю приобрести осознанные отношения с мужчиной. Еще моя музыка оказывает глубокое влияние на психоэмоциональное и физиологическое состояние человека.

— Каким образом?

— Она помогает выйти из состояния депрессии, тревоги, разочарованности в жизни, напряжения. У меня все хорошо! Вот таким должен быть девиз. Очень важный инструмент — принятие себя и доверие к себе. Вы не должны быть жертвой, себя нужно любить.

— Что вас связывает с Россией и какая у вас здесь аудитория?

— Это для меня особенное место. Русская душа — это не пустые слова. Я ее познала и люблю. Я проехала эту страну от Владивостока до Санкт-Петербурга. Но я и западный мир знаю изнутри, работала на четырех континентах. Давала концерты и выступала с семинарами в Америке, Европе, Австралии, Новой Зеландии.

И могу сказать абсолютно точно, что у россиян совершенно иное состояние ума, души, другие ценности, ментальность. Здесь люди более глубокие, щедрые, ценящие любовь и материнство. Духовная сторона очень сильна. И это здорово!

Фото: Из личного архива певицы Перукуа

— Как обычно русские женщины реагируют на все то, что вы рассказываете им на семинарах?

— Иначе, чем в других странах. Когда я давала свой первый семинар в России, на котором было 70 участниц, я попросила всех женщин написать песню. В конце занятия они должны были ее исполнить, доказать, что смогут это сделать — сочинить, спеть и не побояться показать себя перед другими людьми. В итоге все женщины это выполнили. Причем ранее они никогда этого не делали. Я была просто в шоке от того, какие творческие и яркие люди живут в России.

— Вы и мужа встретили русского.

— Да. Чему я бесконечно рада. И еще в России по-прежнему ценно то, что мужчина должен быть мужчиной, а женщина — женщиной. На Западе сейчас идет какой-то очень странный процесс усреднения общества. Но не бывает магнита без плюса и минуса. Есть мужчина и женщина, и благодаря их притяжению появляются на свет дети.

— В одной из ваших композиций есть слова «я русская». Вы на самом деле так считаете?

— Конечно, я не могу называть себя чисто русской. Ведь мои корни из Шотландии, а родилась я в Австралии. Но для меня эта композиция — празднование и восхищение русской душой, и она очень важна для россиян. Напоминает о том, насколько по своей природе прекрасен русский народ. И здесь абсолютно неважно, что говорят о России в мире и какие принимаются решения. Помню, когда я впервые приехала в эту страну, на взлетно-посадочной полосе расплакалась от счастья, потому что почувствовала себя дома.

Затем стала прилетать сюда чаще и в какой-то момент заметила, как некоторые россияне превозносят западные ценности. Они думают, что во всем мире лучше, чем здесь. А с другой стороны — у россиян есть гордость за страну. Я никак не могла понять, как же так... вы восхищаетесь родиной и одновременно говорите, что где-то лучше. Как можно так жить? В Европе и Америке явно не лучше. Смешно так думать. И мне нравится свобода русской души. У вас вообще очень свободная страна. Россия — это сила и красота!

— Кстати, о красоте. Только о красоте человеческой. Вы абсолютно не выглядите на свой возраст. Поделитесь секретом — как удается?

— Я неспроста создаю свои практики. Просто я пользуюсь ими сама и с большим удовольствием делюсь опытом с женщинами. Мои медитации и практики дают возможность «включить» такое состояние внутри себя, будто в тебе проснулся источник молодости, который напрямую связан с переживаниями и любовными чувствами. Когда ты все это ощущаешь, начинаешь словно сиять изнутри, и твое тело получает сигнал о том, что жизнь прекрасна.

Мне сейчас 52 года. И у меня никогда не было никакой пластики, я даже не хожу к косметологам. И я абсолютно счастлива в этом своем возрасте. Хорошо, что мне сейчас не 25 лет. В те годы я сильно в себе сомневалась. Это было тяжелое время в моей жизни. Тогда как сейчас я получаю удовольствие от того, что со мной происходит каждый день. Я люблю и любима, занимаюсь тем, что мне по душе, и постоянно приношу людям пользу, а они за это всегда благодарят. Что может быть лучше?

Фото: Из личного архива певицы Перукуа

ДОСЬЕ

52-летняя певица Перукуа Чантресс родилась в Австралии в музыкальной семье. В Академии исполнительских искусств Западной Австралии Перукуа получила джазовое образование. Добившись успеха в джазе, пошла по пути познания глубоких древних традиций, изучая исцеление голосом.

Обожает Москву

Перукуа очень любит столицу России, особенно ее парки. Чаще всего певица с мужем бывает в Ботаническом саду, Шереметьевском парке и на ВДНХ. Еще она регулярно ходит слушать музыку в Московский международный Дом музыки, Концертный зал имени Петра Чайковского и другие культурные заведения Москвы. Перукуа особенно ценит творчество Шостаковича, Прокофьева и, конечно, Чайковского. Еще ей нравится столичное метро. Перукуа считает его самым красивым в мире. Высоко ценит она и московские рестораны.

Судьбоносная посуда

Перукуа с детства мечтала о карьере певицы. А ее мама желала, чтобы дочь стала психологом, и делала все для того, чтобы девочка не стала артисткой. Перукуа начала жить одна в 17 лет. Снимала комнату у женщины, которая занималась музыкой. Когда Перукуа мыла на кухне посуду и напевала песню, хозяйка услышала ее голос и настоятельно посоветовала связать свою жизнь с творчеством. Перукуа пошла работать официанткой — вечерами трудилась, а днем брала уроки вокала.

Жила в джунглях

Перукуа, дочь пропавшего без вести капитана рыболовного судна, в своей жизни чего только не видела. В детстве у нее была тяжелая операция на ногах, и год она не могла ходить. Став взрослой, изучала шаманские практики в Америке. Была замужем за индейцемшаманом, родила дочь. Пару месяцев вместе с подругами, а еще со змеями и пауками, жила в автобусе, который был брошен в джунглях. Выступала на четырех континентах. В общем, если бы кто-нибудь решился экранизировать ее биографию, фильм вышел бы интересный.

Очарована Кавказом

Перукуа и ее супруг ведут активный образ жизни, очень любят путешествовать. Особенно им нравится бывать на Кавказе. Перукуа обожает горы. Ей по душе Сочи, Красная Поляна.

Каблук не нужен

По мнению Перукуа, женственность не в том, чтобы носить высокие каблуки и обтягивающую одежду, под которой скрывается плоский живот. Певица любит длинные платья, ценит естественность. И конечно, призывает своих слушательниц любить себя.