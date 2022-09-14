Топ-5 самых ярких новостей прошедшего лета

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За лето 2022 года произошло огромное количество событий, однако есть те, что впечатлили больше остальных. «Вечерняя Москва» и новостной агрегатор «СМИ2» представляют топ-5 самых популярных новостей прошедшего лета.

Умер Юрий Шатунов

23 июня в возрасте 48 лет ушел из жизни российский певец, бывший солист группы «Ласковый май» Юрий Шатунов. Директор исполнителя Аркадий Кудряшов рассказал, что причиной смерти артиста стал обширный инфаркт.

— Сегодня ночью в карете скорой помощи сердце Юры остановилось, — сообщил Кудряшов.

Как уточняется, у музыканта были проблемы со здоровьем, он не до конца восстановился после болезни, которая настигла его зимой после тура. Кроме того, Шатунов несколько лет боролся в суде с продюсером группы Андреем Разиным за возможность петь свои песни.

Новый праздник в России

Президент России Владимир Путин подписал документ, в котором об учреждении нового ежегодного праздника в РФ — Дня среднего профессионального образования. Он будет отмечаться 2 октября.

— В целях развития популяризации среднего профессионального образования постановляю: установить День среднего профессионального образования и отмечать его 2 октября. Настоящий указ вступает в силу со дня его подписания, — говорится в указе от 25 июля.

Свадьба Павла Прилучного и Зепюр Брутян

В конце лета мы увидели новую пару молодоженов. 25 августа скандально известный актер Павел Прилучный сыграл пышную свадьбу с актрисой Зепюр Брутян. На само мероприятие приехало около 50 человек. Среди именитых гостей были замечены Стас Михайлов, боец Адам Яндиев, а также детектив Максим Заболотный.

Однако многие люди до сих пор не верят, что они поженились. В Сети часто ходили слухи, что их отношения не более чем пиар. Но при этом в интернете появился документ, из которого следует, что Прилучный действительно сочетался узами брака со своей возлюбленной 12 мая.

Напомним, что это не первый брак актера: до этого он был женат на Агате Муцениеце, с которой официально развелся летом 2020-го. Они прожили вместе около девяти лет. Бывшая возлюбленная Прилучного обвинила молодого человека в агрессии и злоупотреблении спиртным. После звезду сериалов заметили с другой актрисой — Мирославой Карпович. Однако артист неожиданно для всех ушел к молодой начинающей артистке Брутян.

Съемки фильма для взрослых в башне «Москвы-Сити»

28 июня в Сети были опубликованы кадры, на которых была снята сцена фильма для взрослых в здании одной из башен «Москва-Сити». На кадрах видно, как две полураздетые девушки снимают себя на видео, позируют прямо перед панорамными окнами делового центра.

Как уточняется, участницы фильма прекрасно понимали, что их замечают все офисные сотрудники напротив. Однако подобное девушек ни капли не смущало. По словам работников соседних офисов, такие съемки проходили в течение недели.

Смерть звезды «Дома-2»

В конце августа было найдена мертвой участница реалити-шоу «Дом-2» Анастасия Кочервей. По словам близких, они начали бить тревогу после того, как девушка перестала выходить на связь и брать трубку.

Подтвердила печальную новость 24 августа модель Олеся Малибу. Она рассказала, что у Анастасии были проблемы с запрещенными веществами, а также сложные взаимоотношения с молодым человеком. Однако на данном этапе нет точной информации, было ли это самоубийство или нет. Следствие проводит проверку по данному факту.