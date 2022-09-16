«Всегда держал слово»: каким был главный редактор «Комсомольской правды» Владимир Сунгоркин

Последнее фото Влаимира Сунгоркина из экспедиции в Приморье / Фото: Telegram / Комсомольская правда: KP.RU

В среду, 15 сентября, не стало советского и российского журналиста, главного редактора газеты «Комсомольская правда» Владимира Сунгоркина: он умер от инсульта в возрасте 68 лет.

Масштаб этой потери пока осознать трудно. Да, это очень серьезная потеря в человеческом смысле. Но дело еще и в другом. Сунгоркин был одним из самых влиятельных медиамагнатов страны. Да, Владимир Николаевич родился и учился в СССР, но обогнал свою эпоху и смог каким-то невероятным образом адаптировать все то лучшее, чему научил его Советский Союз, к современным реалиям. Своими знаниями, опытом и фантастической чуйкой профессионала он выстроил особую, жесткую по основным осям, но при этом гибкую и разумную систему медиасреды, которая позволила «Комсомолке», с которой была связана вся его жизнь, десятилетиями оставаться одним из самых влиятельных, популярных и любимых изданий в нашей стране.

В любимой газете он начинал корреспондентом, проявил себя как отличный репортер и острый колумнист, а затем начал карьерно расти — занял должность замредактора, а потом редактора отдела рабочей молодежи... А в 1993 году Владимир Николаевич был избран общим собранием акционеров исполнительным директором, а спустя год — председателем совета АОЗТ «КП». В мае этого года исполнилось 25 лет с тех пор, как он начал совмещать две эти должности.

Четверть века он был у руля этого прекрасного корабля. Кем и чем был Сунгоркин для «Комсомолки»? Думается, никто не будет в обиде, если сказать — всем. Он был Главным! Вокруг него, истинно великого, но не забронзовевшего руководителя кипела жизнь. У Владимира Николаевича была удивительная натура, в которой сочетались жесткость и последовательность руководителя огромной медиаимперии и потрясающая человечность и честность, позволявшая ему при агрессивном наступлении «цифры» и всем его восприятии журналистики как бизнеса охранять и окормлять авторскую журналистику.

Будучи очень современным и продвинутым руководителем, глубоко погруженным в современные тенденции журналистики, требовательным профессионалом, легко различающим настоящее и подделки, он бесконечно совершенствовал гигантский организм по имени «Комсомолка», умудряясь не ломать ее завоевания и приобретения. Он любил открывать таланты, давал им почву для роста, умудрялся не подходить с единым лекалом к каждому из одаренных сотрудников, которых тщательно отбирал для работы в «КП». И да, он говорил, что журналистика — это бизнес. Но воспринимал газету как живой организм, который умеет радоваться и скорбеть, способен болеть и выздоравливать, требует полной отдачи и не прощает равнодушия.

Отдыхать он любил на родине — на Дальнем Востоке. Поехал туда и в сентябре: собирал материал для книги про исследователя тех земель Владимира Арсеньева. Как всегда, строил планы на будущее, но... Все произошло мгновенно. Инсульт.

Похоронят Владимира Сунгоркина 16 сентября на Троекуровском кладбище.

СОБОЛЕЗНОВАНИЯ

Владимир Путин, президент России:

— Кончина Владимира Николаевича Сунгоркина — большая потеря для отечественной журналистики, для всех нас. Он был патриотом, неординарным, творчески одаренным, талантливым человеком. Прошел путь от корреспондента, освещавшего стройки Байкало-Амурской магистрали, до руководителя одного из крупнейших и популярных СМИ — легендарной «Комсомолки». И всегда подавал пример верности своему призванию, профессиональной этике.

Сергей Собянин, мэр Москвы:

— Не стало Владимира Сунгоркина — талантливого публициста, большого профессионала, мудрого руководителя. С его именем связана эпоха в жизни «Комсомольской правды». Ироничная и смелая, интересная и понятная, поистине народная газета, «КП» по праву является лидером российской прессы.

Владимир Николаевич любил Москву, и эта любовь нашла отражение на страницах «Комсомолки». Светлая память об этом замечательном человеке навсегда сохранится в сердцах его коллег, друзей и миллионов читателей.

Иван Шубин, руководитель Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы:

— То, что «Комсомолку» читают и любят, — безусловно, заслуга Владимира Сунгоркина, который был у руля издания без малого четверть века. И все эти годы «Комсомолка» оставалась самой тиражной и при этом весьма технологичной газетой, благодаря умелой руке своего редактора активно развиваясь во всех медианаправлениях — на телевидении, радио и канале TikTok. Владимир Сунгоркин был издателем с большой буквы, и таким он останется в истории журналистики.

Александр Куприянов, главный редактор газеты «Вечерняя Москва»:

— Это огромная потеря для всего российского медиасообщества. Я думаю, что он был одним из лучших главных редакторов нашего времени. Надо для начала отметить его профессиональные достоинства. Он и его команда спасли «Комсомольскую правду». Он провел газету через бури и штормы рынка. Он сохранил газету, спас ее, и эта преемственность сохранится.

Это массовая народная газета с огромным тиражом. Сайт «КП» — лучший в стране. В этом, несомненно, первичная заслуга Сунгоркина. Меня с ним долгие годы связывала совместная работа и дружба. Лично для меня он очень много сделал. Помню, я в «Комсомолку» заходил второй раз — и он пригласил меня стать главным редактором радиостанции «КП». Так получилось, что за день до отлета Сунгоркина в эту экспедицию мы с ним виделись, разговаривали, он мне показывал новую редакцию. Я могу с полной ответственностью сказать, что Сунгоркин был нравственным человеком, несмотря на рынок, условия, споры. И всегда держал свое слово.

Владислав Фронин, главный редактор «Российской газеты»:

— Владимир Сунгоркин был настоящим капитаном, он крепко держал штурвал «Комсомолки». Он был 19-м главным редактором «КП» за 95 лет ее существования. Но он еще был первым директором АО «КП». В советские времена все заработанные деньги уходили в партийную кассу. И во времена перестройки, когда появилось АО, в его руках были сосредоточены все финансы.

Володя смог организовать все так, что у нас в редакции появились первые собственные компьютеры, диктофоны, людей стали посылать в необходимые командировки, выплачивали зарплату. В Володе сочетались талант управленца и талант журналиста. И он, как никто другой, понимал, как управлять новой журналистикой в новых условиях. И сумел сохранить «КП», перенести ее через пропасть между советской партийной и рыночной системой.

Павел Гусев, главный редактор газеты «Московский комсомолец»:

— В профессиональном сообществе он запомнился уникальным медиаменеджером. Журналистом, который был принципиальным в своей работе. Его творческими усилиями создано издание, которое заметно выделялось своим почерком. Мне приходилось с ним много работать.

Иногда спорить или приходить к единой точке зрения по тем или иным вопросам. Его неуемная жажда жизни — путешествие на лодках по диким местам. Это показатель того, что он всегда стремился куда-то. Уникальный человек. Убежден, что он останется в истории российской журналистики.