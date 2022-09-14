В редакцию не вернулся: умер главный редактор «Комсомольской правды» Владимир Сунгоркин

Главный редактор газеты «Комсомольская правда» Владимир Сунгоркин во время встречи с президентом РФ Владимиром Путины в Кремле / Фото: РИА Новости

14 сентября скоропостижно скончался Владимир Сунгоркин — советский и российский журналист, репортер и медиаменеджер, колумнист, главный редактор газеты «Комсомольская правда» и по совместительству генеральный директор ЗАО «Комсомольская правда», без сомнения — один из самых влиятельных медиаменеджеров в постсоветской России. Это колоссальная потеря не только для наших коллег из «КП». Это огромная, невосполнимая утрата для всех, кто любит и ценит журналистику.

Новость о смерти Владимира Сунгоркина — из серии тех, что оглушают. Безусловно, это колоссальная потеря в человеческом смысле — он не только был руководителем громадного коллектива, но и дружил, и общался с огромным количеством человек. Но дело еще и в другом. Далекие от средств массовой информации люди, скорее всего, даже не подозревают, каким был истинный масштаб медиавселенной, блистательно выстроенной Владимиром Сунгоркиным. И уход его, как медиамагната, не единственного, но, безусловно, одного из самых влиятельных в стране, не может не стать потрясением — в первую очередь, конечно, для «Комсомольской правды», но и для всего медиаполя.

Владимир Сунгоркин не был «продуктом своей эпохи». Это тот редкий случай, когда человек не просто обогнал свое время, а смог самым фантастическим, невероятным образом конвертировать все то лучшее, чему научил его Советский Союз, в современные реалии, обогатить приобретенный в другой эпохе опыт новыми знаниями и выстроить особую, жесткую по основным осям, но при этом гибкую и разумную систему, которая позволила «Комсомолке» десятилетиями оставаться одним из самых влиятельных, популярных и любимых изданий в нашей стране.

Сунгоркин «сделал» себя сам. Он родился в1954 году в Хабаровске. Когда-нибудь кто-то из исследователей откроет-таки секрет «дальневосточного феномена», который пока не имеет никаких разумных объяснений, но является непреложным фактом: начало 1950-х одарило страну целой плеядой абсолютно уникальных журналистов и, что еще более удивительно, руководителей СМИ. Одним из них стал и Владимир Николаевич Сунгоркин — выпускник отделения журналистики Дальневосточного государственного университета, сразу по окончании учебы ставший собкором «Комсомолки» в зоне строительства БАМа, а чуть позже — собкором газеты по Хабаровскому краю и Магаданской области. И вся его жизнь была связана с этой газетой: он изменил ей лишь раз с «Советской Россией», став ненадолго ее собкором по Приморью, а затем вернулся к «альма-матер» и продолжил карьерный рост — стал замредактора отдела рабочей молодежи, а потом редактором отдела, замглавного редактора и членом редколлегии…

В журналистике Сунгоркин проявил себя как отличный репортер и острый колумнист. Но главное — он научился воспринимать газету как живой, иногда капризный, организм, который дышит, умеет радоваться и скорбеть, способен болеть и выздоравливать, при острой боли позитивно реагирует на оперативные вмешательства, требует полной отдачи, не прощает равнодушия и холодного сердца и платит любовью в ответ на любовь и верность. Уже зная все это и понимая, чувствуя газету кожей, Сунгоркин в 1993 году был избран общим собранием акционеров исполнительным директором, а спустя год — председателем Совета АОЗТ «КП». В мае этого года исполнилось 25 лет с тех пор, как он совместил эти должности и стал в «КП» Главным.

Кем и чем был Сунгоркин для «Комсомолки»? Думается, никто не будет в обиде, если сказать— всем. Вокруг него, истинно великого, но не забронзовевшего руководителя, кипела жизнь. У Владимира Николаевича была удивительная натура, в которой сочетались жесткость и последовательность руководителя огромной медиаимперии и потрясающая человечность и честность, позволявшая ему при агрессивном наступлении «цифры» и всем его восприятии журналистики как бизнеса охранять и окормлять авторскую журналистику.

Будучи очень современным и продвинутым руководителем, глубоко погруженным в сегодняшние тенденции журналистики, требовательным профессионалом, легко различающим настоящее и подделки, он бесконечно совершенствовал гигантский организм по имени «Комсомолка», умудряясь не ломать ее завоевания и приобретения. Он любил открывать таланты, но не играл с ними, а давал им почву для роста, умудрялся не подходить с единым лекалом к каждому из одаренных сотрудников, которых отбирал для работы в «КП». Путешественник, сплавщик, разумный и рачительный хозяин, советчик, друг, коллега, бизнесмен, наставник — он был равно хорош во всех этих ипостасях и всегда смотрел вперед, на восход солнца. Горько, что сегодня оно взойдет без него... Как сообщают, Владимира Сунгоркина похоронят 16 сентября, на Троекуровском кладбище.

Редакция «Вечерней Москвы» выражает глубокие соболезнования родным, близким, друзьям Владимира Сунгоркина и нашим коллегам из «Комсомольской правды».

ДОСЬЕ

Владимир Николаевич Сунгоркин (16 июня 1954, Хабаровск — 14 сентября 2022) — заслуженный журналист России, главный редактор газеты «Комсомольская правда» и гендиректор ЗАО «Комсомольская правда». Один из инициаторов создания Национальной тиражной службы. С 2006 года — член общественных советов при Министерстве обороны РФ, МЧС России, Министерстве транспорта РФ, Федеральной службе по контролю за оборотом наркотиков; постоянный член Исполнительного совета Всемирной организации редакторов газет (WEF), курирующий Россию и страны СНГ. Лауреат многочисленных профессиональных премий и кавалер орденов «За заслуги перед Отечеством» и «Знак почета». Скончался 14 сентября в Приморском крае во время экспедиции по сбору материала о первопроходце Дальнего Востока В. К. Арсеньеве. Причиной смерти стал инсульт.

Главный редактор газеты «Комсомольская правда» Владимир Сунгоркин во время интервью журналистам / Фото: РИА Новости

СОБОЛЕЗНОВАНИЯ

Владимир Путин, президент России:

— Кончина Владимира Николаевича Сунгоркина — это большая потеря для отечественной журналистики, для всех нас. Он был патриотом, неординарным, творчески одаренным, талантливым человеком. Прошел путь от корреспондента, освещавшего стройки Байкало-Амурской магистрали, до руководителя одного из крупнейших и популярных СМИ — легендарной «Комсомолки». И всегда подавал пример верности своему призванию, профессиональной этике, умел сплотить коллег в настоящую команду единомышленников.

Сергей Собянин, мэр Москвы:

— Не стало Владимира Сунгоркина — талантливого публициста, большого профессионала, мудрого руководителя. С его именем связана эпоха в жизни «Комсомольской правды». Ироничная и смелая, интересная и понятная, поистине народная газета, «КП» по праву является лидером российской прессы. Владимир Николаевич любил Москву, и эта любовь нашла отражение на страницах «Комсомолки». Светлая память об этом замечательном человеке навсегда сохранится в сердцах его коллег, друзей и миллионов читателей.

Владимир Колокольцев, министр внутренних дел России:

— Уход из жизни Владимира Сунгоркина — тяжелая утрата для коллектива МВД России и для меня лично. Мы были знакомы с Владимиром Николаевичем много лет. Он обладал большой эрудицией, ярким талантом и открытым сердцем, успешно руководил самой популярной газетой в стране, развивал ее в соответствии с требованиями времени. Сунгоркин являлся одним из самых активных членов Общественного совета при МВД России. Он глубоко вникал в обсуждаемые вопросы, выдвигал интересные и нестандартные инициативы, а его выступления на заседаниях носили взвешенный, предметный характер. Благодаря поддержке Владимира Николаевича на страницах «КП» регулярно публиковались материалы, объективно отражающие деятельность органов внутренних дел. Конкурс «Народный участковый», который наше ведомство ежегодно проводит вместе с «Комсомолкой», всегда вызывает неподдельный интерес у граждан. Мы запомним Владимира Николаевича настоящим патриотом, высоким профессионалом и верным другом. Выражаю искренние соболезнования его родным и близким.

Валерий Лимаренко, губернатор Сахалинской области:

— Владимир Николаевич был дальневосточником. Свою карьеру он начинал в Хабаровске, а также часто бывал на Сахалине и участвовал в продвижении успехов нашего региона на федеральном уровне. Я имел честь лично знать этого выдающегося и открытого человека. Мы были хорошими друзьями, неоднократно встречались на полях различных форумов, несколько раз — на интервью в редакции «Комсомольской правды» в Москве. А год назад он приезжал на Сахалин по случаю открытия радио «КП — Сахалин», и мы беседовали в эфире. Страна понесла большую потерю. Мы запомним Владимира Сунгоркина как прекрасного человека, верного друга, профессионала, влюбленного в свое дело!

Иван Шубин, руководитель Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы:

— Сложно отделить газету от ее главного редактора. То, что «Комсомолку» читают и любят, в этом, безусловно, заслуга Владимира Сунгоркина, который был у руля издания без малого четверть века. И все эти годы «Комсомолка» оставалась самой тиражной и при этом весьма технологичной газетой, благодаря умелой руке своего редактора активно развиваясь во всех медианаправлениях — на телевидении, радио и канале TikTok. Владимир Сунгоркин был издателем с большой буквы, и таким он останется в истории отечественной журналистики. Надеемся, что и после Владимира Николаевича бренд «КП» останется таким же сильным и общенациональным.

Владимир Соловьев, председатель Союза журналистов России:

— Владимир Сунгоркин начал трудовой путь как корреспондент «Комсомолки» при строительстве БАМа и за несколько десятилетий прошел путь до руководителя одного из крупнейших и успешных медиахолдингов страны. Он часто бывал у нас на сочинском форуме и рассказывал о том, как работает этот механизм, очень этим гордился. А еще он был большим патриотом. Союз журналистов выражает глубокие соболезнования семье и коллегам Владимира Николаевича, мы никогда его не забудем!

Александр Куприянов главный редактор газеты «Вечерняя Москва»:

— Это огромная потеря для всего российского медиасообщества. Я думаю, что он был одним из лучших главных редакторов нашего времени. Надо для начала отметить его профессиональные достоинства. Он и его команда спасли «Комсомольскую правду». Он провел газету через бури и штормы рынка. Он сохранил газету, спас ее. Это массовая народная газета с огромным тиражом. Сайт «КП» — лучший в стране. В этом несомненно первичная заслуга Сунгоркина. Меня с ним долгие годы связывала совместная работа и дружба. Лично для меня он очень много сделал. Я в «Комсомолку» заходил второй раз, и он пригласил меня стать главным редактором радиостанции «КП». Так получилось, что за день до отлета в эту экспедицию мы с ним виделись, разговаривали, он мне показывал новую редакцию. Я могу с полной ответственностью сказать, что Сунгоркин был нравственным человеком, несмотря на рынок, условия, споры. И всегда держал свое слово.

Дмитрий Киселев генеральный директор медиагруппы «Россия сегодня»:

— Володя был очень легким в общении, приветливым, мягким и доброжелательным. И в то же время он создал огромную и очень влиятельную медиаструктуру, холдинг «Комсомольская правда», которой удавалось чувствовать настроения самой разной аудитории — это все не просто так, это его личная заслуга. Несмотря на свой ироничный стиль, он очень серьезно и глубоко относился к России, был ее подлинным патриотом, без двусмысленностей. И человеком, который умел дружить, у нас были очень теплые отношения. Такое сочетание качеств создало очень достойную личность.

Владислав Фронин главный редактор «Российской газеты»:

— Мы, журналисты «Комсомолки», которые сегодня работают в «Российской газете», передаем соболезнования редакции. Потому что нашим коллегам там сейчас тяжелее всех. Владимир Сунгоркин был настоящим капитаном, он крепко держал штурвал «Комсомолки». Желаем журналистам издания держаться и продолжать дело Володи. А его делом была «Комсомольская правда». Он очень любил жизнь, газету и свою работу. Лучшей памятью о нем будет продолжение его дела. Он был 19-м главным редактором «КП» за 95 лет ее существования и первым директором АО «КП».

В советские времена все заработанные деньги уходили в партийную кассу. И во времена перестройки, когда появилось АО, в его руках были сосредоточены все финансы. Я в то время был главным редактором. И, как говорил Василий Песков, если бы у меня был рубль… я отдал бы его Сунгоркину. Тогда Володя смог организовать все так, что у нас в редакции появились первые собственные компьютеры, диктофоны, людей стали посылать в необходимые командировки, выплачивали зарплату. Володя сочетал в себе талант управленческий и журналистский. Ион, как никто другой, понимал управление «новой журналистикой» в новых условиях. И сумел сохранить «Комсомольскую правду», перенести ее через пропасть между советской партийной и рыночной системами. Это тяжелая потеря и для коллег, и для всей российской журналистики.

Павел Гусев, председатель московского отделения Союза журналистов России, главный редактор газеты «Московский комсомолец»:

— Мне приходилось с ним много работать. Иногда спорить или приходить к единой точке зрения по тем или иным вопросам. Я с ним много сотрудничал и в Союзе журналистов Москвы, и в Совете обороны Российской Федерации, и Совете по правам человека. Он утверждал, что был государственником, четко об этом говорил. Сейчас очень редко встретишь таких людей, которые бы не «виляли хвостом» из стороны в сторону.

Маргарита Симоньян, главный редактор телеканала RT:

— В прошлом сезоне ходили с Володей Сунгоркиным за грибами. Так и вижу перед собой его спину — ватник, заброды, полная корзинка белых и подосиновиков. Потом жарили шашлыки. Мужики пили водку, я стояла за мангалом. Володя шутил, что сам такой походник, а мангал нормально сложить не умеет. Веселый, жизнерадостный, ироничный... Над всеми подшучивает — особенно над собой. Молодая жена, красавица, совсем маленькие дети. Как мне рассказали, так он и умер вчера. В походе, в лесу, на ногах. Не удивлюсь, если в этот момент он тоже подшучивал над собой и своим инсультом. Поговорила сейчас с женой Сунгоркина — теперь уже, увы, вдовой. Вспомнила, что у него дома — а дом его был большой русской избой, настоящим срубом, как из старых сказок, — стояла настоящая, из тех же сказок, русская печь. На которую нужно вскарабкиваться и можно спать всей семьей. Он на ней и спал.

Владимир Сунгоркин–мл. журналист, сын Владимира Сунгоркина:

— Мой отец был интересным и творческим человеком. Он, несмотря ни на что, сохранял чувство жизни. Многие инновационные вещи, которые в 1990-е годы казались чем-то прорывными, он внедрял в «Комсомольскую правду»: широкое применение онлайн-форматов, новые способы подачи информации. Отец, помимо интеллектуальной активности, придерживался и физической: он занимался здоровьем, участвовал в экспедициях. Даже умер он в походе, где готовил с коллегами материалы для нового проекта об истории Дальнего Востока. Отец всегда любил эти места и старался там бывать как можно чаще.