Поезжай в Снегири и маслят собери: карта самых грибных мест Подмосковья

Ленинградское направление
Что собирать: грузди, опята, подберезовики, подосиновики, маслята, сыроежки.
Куда ехать с Ленинградского вокзала.
- Ст. Подрезково: идите на юг в сторону села Ивановское.
- Ст. Березки-Дачные: справа и слева от ж/д путей. Либо на запад к селу Смолово.
- Ст. Головково: идите около 1,5 километра на север в сторону села Ермаково.
Рижское направление
Что собирать: подосиновики, подберезовики, сыроежки, моховики, маслята.
Куда ехать с Рижского вокзала.
- Ст. Опалиха: двигайтесь на север к деревне Сабурово.
- Ст. Нахабино: нужно пройти 4 километра на север в сторону села Козино.
- Ст. Снегири: грибные места ищите с обеих сторон железной дороги, либо отправляйтесь в сторону деревни Жевнево.
Белорусское направление
Что собирать: подберезовики, подосиновики, белые грибы, опята, лисички.
Куда ехать с Белорусского вокзала.
- Платф. Жаворонки: идите 1 километр на юг в сторону сел Митькино, Сумино.
- Ст. Скоротово: на север к деревне Дунино, либо на юг к селу Раево.
- Ст. Петелино: следуйте в северном направлении вдоль реки Островня до д. Пестово, затем на северо-восток до д. Клопово.
Киевское направление
Что собирать: осенью здесь много опят, белых грибов, груздей.
Куда ехать с Киевского вокзала.
- Ст. Победа: грибные места находятся в 1 км от станции, если идти от нее влево или вправо.
- Ст. Ожигово: ищите грибы недалеко от деревни Сотниково в Кузнецовском лесничестве.
- Ст. Дачная: от платформы на юг к деревне Свитино.
Курское направление
Что собирать: белые, грузди, волнушки, опята.
Куда ехать с Курского вокзала.
- Ст. Луч: идите от платформы 4–5 километров на восток в сторону села Поповка.
- Ст. Львовская: поверните на юго-восток в сторону деревни Ивино. За селом Лаговским можно найти белые грибы.
- Ст. Гривно: пройдите от путей 3–4 километра. Грибы вы найдете вдоль реки Рожай.
Савеловское направление
Что собирать: грузди, опята, подосиновики, лисички, маслята.
Куда ехать с Савеловского вокзала.
- Ст. Лобня: двигайтесь на восток в сторону Пяловского водохранилища около 3 километров.
- Ст. Катуар: около 2 километров пешком на запад.
- Ст. Турист: идите на запад в сторону села Дьяково либо на восток в сторону села Шустино.
Ярославское направление
Что собирать: белые грибы, подберезовики, подосиновики, сыроежки.
Куда ехать с Ярославского вокзала.
- Ст. Абрамцево: идите на запад около 4 километров в сторону деревни Жучки.
- Ст. Ашукинская: перейдите ж/д пути и двигайтесь прямиком в лес.
- Ст. Семхоз: грибные места с обеих сторон от платформы.
Горьковское направление
Что собирать: белые, опята, подберезовики.
Куда ехать с Курского вокзала.
- Ст. Фрязево: пройдите 3 километра на юг к селу Всеволодово.
- Платф. Казанское: с обеих стороны железной дороги, а также в 2 километрах в северную сторону возле села Субботино.
Казанское направление
Что собирать: сыроежки, подосиновики, подберезовики, опята.
Куда ехать с Казанского вокзала.
- Ст. 73-й километр: в 3–4 километрах от станции в сторону населенного пункта Анциферово.
- Ст. Кузяево: слева и справа от железной дороги.
- Ст. Гжель: пройдите около 5 километров в северном направлении в сторону села Минино.
Рязанское направление
Что собирать: грузди, свинушки, белые грибы.
Куда ехать с Казанского вокзала.
- Ст. Черная: сосновый лес находится сразу возле станции.
- Ст. Щурово: идите в сторону села Щурово, там можно найти много белых грибов.
- Ст. Конев Бор: отправляйтесь в сторону деревень Шелухино, Климовка.
Павелецкое направление
Что собирать: практически все виды съедобных грибов.
Куда ехать с Павелецкого вокзала.
- Ст. Привалово: влево и вправо от железнодорожных путей.
- Ст. Белые Столбы: идите от станции на юг. В лиственном лесу встречаются волнушки, грузди, опята. А если пройти до деревни Сонино, можно попасть в лес, где обилие белых грибов.
- Ст. Акри: грибные места ищите западнее и южнее станции.