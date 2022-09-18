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Поезжай в Снегири и маслят собери: карта самых грибных мест Подмосковья

Анна Михайлова

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Поезжай в Снегири и маслят собери: карта самых грибных мест Подмосковья
Фото: Pixabay

Ленинградское направление

Что собирать: грузди, опята, подберезовики, подосиновики, маслята, сыроежки.

Куда ехать с Ленинградского вокзала.

  • Ст. Подрезково: идите на юг в сторону села Ивановское.
  • Ст. Березки-Дачные: справа и слева от ж/д путей. Либо на запад к селу Смолово.
  • Ст. Головково: идите около 1,5 километра на север в сторону села Ермаково.

Рижское направление

Что собирать: подосиновики, подберезовики, сыроежки, моховики, маслята.

Куда ехать с Рижского вокзала.

  • Ст. Опалиха: двигайтесь на север к деревне Сабурово.
  • Ст. Нахабино: нужно пройти 4 километра на север в сторону села Козино.
  • Ст. Снегири: грибные места ищите с обеих сторон железной дороги, либо отправляйтесь в сторону деревни Жевнево.

Белорусское направление

Что собирать: подберезовики, подосиновики, белые грибы, опята, лисички.

Куда ехать с Белорусского вокзала.

  • Платф. Жаворонки: идите 1 километр на юг в сторону сел Митькино, Сумино.
  • Ст. Скоротово: на север к деревне Дунино, либо на юг к селу Раево.
  • Ст. Петелино: следуйте в северном направлении вдоль реки Островня до д. Пестово, затем на северо-восток до д. Клопово.

Киевское направление

Что собирать: осенью здесь много опят, белых грибов, груздей.

Куда ехать с Киевского вокзала.

  • Ст. Победа: грибные места находятся в 1 км от станции, если идти от нее влево или вправо.
  • Ст. Ожигово: ищите грибы недалеко от деревни Сотниково в Кузнецовском лесничестве.
  • Ст. Дачная: от платформы на юг к деревне Свитино.

Курское направление

Что собирать: белые, грузди, волнушки, опята.

Куда ехать с Курского вокзала.

  • Ст. Луч: идите от платформы 4–5 километров на восток в сторону села Поповка.
  • Ст. Львовская: поверните на юго-восток в сторону деревни Ивино. За селом Лаговским можно найти белые грибы.
  • Ст. Гривно: пройдите от путей 3–4 километра. Грибы вы найдете вдоль реки Рожай.

Савеловское направление

Что собирать: грузди, опята, подосиновики, лисички, маслята.

Куда ехать с Савеловского вокзала.

  • Ст. Лобня: двигайтесь на восток в сторону Пяловского водохранилища около 3 километров.
  • Ст. Катуар: около 2 километров пешком на запад.
  • Ст. Турист: идите на запад в сторону села Дьяково либо на восток в сторону села Шустино.

Ярославское направление

Что собирать: белые грибы, подберезовики, подосиновики, сыроежки.

Куда ехать с Ярославского вокзала.

  • Ст. Абрамцево: идите на запад около 4 километров в сторону деревни Жучки.
  • Ст. Ашукинская: перейдите ж/д пути и двигайтесь прямиком в лес.
  • Ст. Семхоз: грибные места с обеих сторон от платформы.

Горьковское направление

Что собирать: белые, опята, подберезовики.

Куда ехать с Курского вокзала.

  • Ст. Фрязево: пройдите 3 километра на юг к селу Всеволодово.
  • Платф. Казанское: с обеих стороны железной дороги, а также в 2 километрах в северную сторону возле села Субботино.

Казанское направление

Что собирать: сыроежки, подосиновики, подберезовики, опята.

Куда ехать с Казанского вокзала.

  • Ст. 73-й километр: в 3–4 километрах от станции в сторону населенного пункта Анциферово.
  • Ст. Кузяево: слева и справа от железной дороги.
  • Ст. Гжель: пройдите около 5 километров в северном направлении в сторону села Минино.

Рязанское направление

Что собирать: грузди, свинушки, белые грибы.

Куда ехать с Казанского вокзала.

  • Ст. Черная: сосновый лес находится сразу возле станции.
  • Ст. Щурово: идите в сторону села Щурово, там можно найти много белых грибов.
  • Ст. Конев Бор: отправляйтесь в сторону деревень Шелухино, Климовка.

Павелецкое направление

Что собирать: практически все виды съедобных грибов.

Куда ехать с Павелецкого вокзала.

  • Ст. Привалово: влево и вправо от железнодорожных путей.
  • Ст. Белые Столбы: идите от станции на юг. В лиственном лесу встречаются волнушки, грузди, опята. А если пройти до деревни Сонино, можно попасть в лес, где обилие белых грибов.
  • Ст. Акри: грибные места ищите западнее и южнее станции.
Поезжай в Снегири и маслят собери: карта самых грибных мест Подмосковья
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