Век королевы: как жила Елизавета II

Фото: twitter/RoyalFamily

Королева Великобритании Елизавета II прожила долгую жизнь. Она приняла страну с Уинстоном Черчиллем, а оставила с Лиз Трасс. С ее кончиной навсегда ушел и ХХ век.

Королева Великобритании Елизавета II умерла на 97-м году жизни. В современной истории она находилась на троне дольше любого монарха — больше 70 лет. Однако не этот формальный рекорд позволит Елизавете II остаться в памяти потомков.

Обычным рефреном, когда умирает человек значительного масштаба, служат слова «ушла эпоха». Часто в скорбной формуле скрыто уважение к памяти и простительное преувеличение. Относительно Елизаветы II иных слов искать не надо: и правда, окончательно ушла эпоха великой Британии. Символичное и даже мистическое значение приобретает последняя роль, которую исполнила королева на своем посту. Елизавета II приняла Лиз Трасс и одобрила ее избрание на пост нового премьера, поручив ей сформировать правительство.

Уверен, королева не могла не ужаснуться. За 70 лет перед ней прошли 16 премьер-министров. Первым был сэр Уинстон Черчилль, лауреат Нобелевской премии по литературе. Почувствуйте, как говорится, разницу. Королева почувствовала, не могла не почувствовать. Деградация и увядание империи в ее последний скорбный час были чашей цикуты.

Не всегда страна заслуживает то правительство, которое имеет. Но когда шило меняют на мыло, и так раз за разом, то становится очевидным, что починить Великобританию нельзя, а строить заново уже некому. Нет, не все премьеры вызывали у королевы восторг. С сэром Черчиллем были теплые отношения. Но Маргарет Тэтчер не пользовалась у королевы доверием. Например, из-за того, что отказывалась вводить санкции против ЮАР в связи с политикой апартеида. Однако в день 70-летия Тэтчер королева присвоила ей высокий титул дамы Благороднейшего ордена Подвязки, который имеют лишь 24 самых верных подданных короны.

Нобелевская премия Лиз Трасс вряд ли светит (по причине ее дремучести). Как и благородное звание (из-за ее карьерной беспринципности). Вздорная Трасс меньше всего похожа на невозмутимого английского консерватора. Она меняет убеждения как шляпки, что дается ей с невероятной легкостью просто из-за жуткой необразованности, в результате которой она, например, путает берега Балтийского и Черного морей и не соглашается на суверенитет России над Воронежской и Ростовской областями.

Елизавета II прожила удивительную жизнь. И опять же дело не в ее продолжительности. В наш век каждый публичный политик живет, как мошка под лабораторным микроскопом, под прожектором СМИ, которые жаждут подбросить толпе жареные факты и истории.

Английская королева прожила безупречную жизнь, ни разу не оступившись, не дав ни одному грязному пятнышку коснуться ее одежд. При этом семейство Елизавета II — просто пародия на «Дом-2». Амурные похождения, измены, разводы, подозрительные знакомства, финансовая нечистоплотность — благородством не пахнет. Елизавета II не скрывала своей приверженности христианским ценностям, хотя они не просто вышли из моды, а стали на Западе анахронизмом. Это, по моему убеждению, в век надругательства над традиционными ценностями и омерзительного шабаша гендерных перевертышей стоит многого.

Фото: twitter/RoyalFamily

С будущим супругом Филиппом Елизавета познакомилась в 13 лет, в возрасте Джульетты. Во время войны греческий принц Филипп (по национальности немец, троюродный брат Елизаветы) воевал в британской армии, командовал эсминцем, а также, как Ромео, обменивался письмами с Елизаветой. После войны его отец, король Греции, отрекся от престола, а сам Филипп испросил руки британской наследницы. Получив согласие, он перешел из православия в англиканскую церковь. Они были женаты 75 лет, их брак для всех подданных был примерным и совершенно безоблачным. В 2021 году Филипп умер, и Елизавета призналась, что смерть супруга опустошила ее сердце.

Между прочим, Елизавета по рождению имела мало шансов стать королевой, поскольку была дочерью принца Альберта, младшего брата короля Эдуарда VIII. Но монарх из-за горячих чувств к дважды разведенной американке Бесси Уоллис Симпсон предпочел отречься от престола, ведь правительства Великобритании и ее доминионов не давали согласия на этот брак. И Альберт принял корону под именем Георга VI (тот самый король-заика, которого мы видели в оскароносном фильме «Король говорит!» в исполнении Колина Ферта).

Впрочем, биографы считают, что история о романтической любви короля — это хорошая мина при плохой игре. Действительная причина была в том, что король был закоренелым нацистом и симпатизировал Гитлеру. После отречения в Германии он встречался с фюрером, который, судя по некоторым данным, в случае победы собирался вернуть Эдуарда на английский престол. Пикантности истории добавляет версия, что в юности американская супруга Эдуарда имела любовную связь с Риббентропом.

Обо всем этом можно было бы забыть, как о делах давно минувших дней, если бы сегодня Великобритания не поддерживала с остервенелой настойчивостью неонацистов на Украине. Видимо, сказывается генетический код. Но это другая тема.

Елизавета II принимала в Букингемском дворце Никиту Хрущева, Михаила Горбачева, Бориса Ельцина, Владимира Путина, обедала с первым космонавтом Юрием Гагариным. В 1994 году она побывала в Москве и Санкт-Петербурге, став первым британским монархом, посетившим Россию после революции 1917 года. Королева открыла мемориальную доску в Английском подворье на Варварке, где при Иване Грозном размещалась первая иностранная миссия на Руси, которую основали английские купцы.

1992 год Елизавета II называла «самым ужасным» в жизни. Почти одновременно распались браки сына Эндрю и дочери Анны с олимпийским чемпионом по конному спорту Марком Филлипсом (сама принцесса Анна выступала в этом виде спорта на Играх в Монреале в 1976 году).

Вышла скандальная биография «Правдивая история принцессы Дианы», где утверждалось, что принц Чарльз (нынешний Карл III) изменял жене с Камиллой Паркер. В итоге Чарльз и Диана расстались. В довершение всех бед случился крупный пожар в резиденции королевы в Виндзорском замке. Многие злорадно предрекали, что пожар символизирует наступление последних дней британской монархии.

Никого из Виндзоров на небесах королева не встретит. Пусть монархия символична, но при Карле III Шотландия, таков мой прогноз, поспешит отколоться от Англии. В том числе и по той причине, что пропало связующее звено в виде безупречной репутации королевы. В 1952 году во время первой рождественской речи королева Елизавета II обратилась к подданным: «Я хочу попросить каждого из вас, к какой бы религии вы ни принадлежали, помолиться обо мне в этот день. Попросить Бога дать мне мудрость и силу выполнить торжественные обеты, которые я буду давать, и верно служить Ему и вам во все дни моей жизни». Она могла бы повторить эти слова и через 70 лет.

Революционеры, провозглашая высокие идеалы, всегда эксплуатируют низость правителя, которому они противостоят. И думаю, если бы все монархи были такими, как Елизавета II, революции были бы не нужны.

Фото: twitter/RoyalFamily

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Дометий Завольский, историк:

— Елизавета II — духовный лидер Великобритании и британского мира, что гораздо шире Соединенного Королевства. И не только как глава англиканской церкви, но и как лицо, символизирующее национальную — и шире — по-прежнему имперскую идею для общности, казалось бы, утратившей даже четкое именование. Это меньше, чем Британское Содружество с огромными по населению Индией, Пакистаном, Бангладеш, Нигерией. Но нечто большее, чем Британия плюс доминионы.

Хотя Елизавета II в отличие от отца не принимала императорского титула Индии, мы, вероятно, только в будущем сумеем понять, существовала ли Британская империя после деколонизации конца 40-х — начала 60-х, а главное — продолжит ли существовать. Королева была символом единства наций от Новой Зеландии до Ямайки, но сверх того несомненным лидером британской аристократии и транснациональной государственной и деловой бюрократии стран британской короны. Теперь мы увидим, насколько реален и действен этот механизм.

Возможно, он держался лишь на инерции прежней общности и на харизме королевы. Но не исключено, что Pax Britannica Елизаветы II, полупризрачный, сентиментальный и будто не вполне серьезный, был лишь куколкой, откуда вылупится нечто новое и весьма хищное.

СМЕНА ИМЕНИ

73-летнему королю Великобритании Карлу III (на фото) даже не потребовалось особо думать, под каким именем взойти на престол. Чарльз, принц Уэльский, полностью именуется Карл Филипп Артур Георг. Как отмечают эксперты, при переводе имен монархов соблюдается определенная традиция: Чарльз соответствует Карлу, Джон — Иоанну, Джеймс — Якову. И если после смерти Карла III на престол взойдет принц Уильям, то королевствовать он будет как Вильгельм V.