«Мать сожгла мою форму»: борец Александр Карелин — о начале карьеры, скандалах и политике

Александр Карелин после завершения карьеры занялся общественной деятельностью, в том числе по продвижению спорта / Фото: Из личного архива Александра Карелина

19 сентября трехкратному олимпийскому чемпиону по греко–римской борьбе Александру Карелину исполнилось 55 лет. Спортсмен и государственный деятель рассказал «Вечерке» о своем отношении к санкциям, героических предках и умении побеждать.

— Александр, с чего началась ваша спортивная карьера?

— Со встречи с тренером, удивительным человеком Виктором Кузнецовым. Мне было 13 лет, когда он пришел в школу № 19, где я учился, на перемене собрал мальчишек — рассказал о классической борьбе и пригласил на тренировки в секцию Новосибирского электротехнического института (ныне НГТУ. — прим. «ВМ»). Из школы на занятия пришло человек двадцать. Потом большинство отсеялось. Помню в деталях свои впечатления — огромный, светлый игровой зал, слова Виктора Михайловича: «Хочешь чего-то добиться в борьбе — нельзя пропускать тренировки».

Тренировался я каждый день. Кузнецов говорил: «Не пытайся сразу землю перевернуть, потянув за кольцо. Сначала научись шагать, потом бегать. Потом гантели поднимать, потом — гири, штангу». Постепенно у меня появилась уверенность в своих силах. Тренер учил не бороться, а побеждать — в первую очередь себя. Чтобы уметь входить в состояние звонкой готовности на соревновательном ковре, нужно каждый день умирать в зале, на тренировке. А победа — лишь подтверждение, что работа проделана хорошо.

— В 15 лет вы сломали ногу, и ваша мама запретила заниматься борьбой, даже сожгла форму. Расскажите, как с этим справились?

— Да, ногу я сломал на соревнованиях 8 марта. Мамин поступок понятен: вместо цветов и подарков мои друзья принесли ей портфель с моей спортивной формой и сказали: «Ваш сын в больнице». Папа считал, что я уже взрослый и должен сам выбирать. Травма была сложной, восстановление — долгим. Виктор Михайлович настоял, чтобы я ехал в летний спортивный лагерь и тренировался со всеми. Я бегать кроссы еще не мог — ходил на костылях, но на базе была лодочная станция, и я занимался греблей. Те летние сборы помогли пережить последствия перелома, а еще понять, как важно доверять своему наставнику.

— Известно, что ваш отец занимался боксом. Он тоже повлиял на ваше становление?

— Папа дал мне первую гирю, первую кувалду, положил во дворе шину от грузовика и сказал: «Занимайся!» А вскоре к этому добавил разгрузку и погрузку угля, заготовку дров, хозяйство — уход за птицами и свиньями. Несколько лет на мне, как на школьнике-спортсмене, лежала обязанность за ними присматривать, ведь родители работали. Папа помог мне выработать характер.

— Соперники вас боялись. А был ли у вас страх перед соревнованиями?

— Я подавлял его. Делай, что должен — и будь, что будет. Любой соперник устроен так же, как ты — те же кости, мышцы, кожа... Он тоже волнуется. Я говорил себе: просто выходи и выполняй то, что на тренировках всегда делал. Нужно в каком-то смысле отключить голову.

— Вы родились в Новосибирске. Сибирь для вас — место силы?

— В Сибири пять поколений моих предков жили, обрабатывали землю, служили на заводах. Мои деды, оба Ивана, воевали. По отцу — Иван Васильевич, погиб в первые дни Великой Отечественной войны, по матери — Иван Иванович. Он вернулся, но очень страдал от ран. Обе бабушки работали в тылу. Сибирь — моя Родина, ближе и дороже ее нет.

Фото: Из личного архива Александра Карелина

— Как, по вашему мнению, будет развиваться наш спорт под санкциями?

— Наш спорт будет развиваться несмотря ни на что! Семьдесят лет назад команда советских спортсменов впервые боролась на Олимпийских играх в Хельсинки. Борцы тогда завоевали четыре золотые медали. В этой Олимпиаде участвовали ветераны Великой Отечественной войны, труженики тыла и узники концлагерей. Они доказали, что являются полноправными участниками глобальной состязательной системы.

Считаю, что независимо от любых сложностей наши спортсмены способны на многое. И сейчас у них отличная возможность подготовиться к грядущим соревнованиям. Международные старты сейчас закрыты, но состязания внутри страны тоже очень важны. А когда мир поймет наши цели на Украине, мы восстановим свое участие в мировых спортивных организациях. И российские атлеты должны быть готовы к бескомпромиссной конкуренции на турнирах планетарного уровня.

— Вы согласны, что спорт сейчас под сильным политическим давлением?

— Да, позиция международного Олимпийского комитета — пример недальновидного соглашательства. Функционеры комитета зависят от корпораций. И они все чаще говорят языком скандалов. Олимпийское движение изначально построено на других принципах: оно должно объединять спортсменов всего мира. При этом спорт, как и политика, — это про состязательность. Надеюсь, что возвращение к правильным ценностям произойдет.

— Что вы думаете о спецоперации на Украине?

— То, что Россия встала на защиту жителей Донбасса — абсолютно правильно. Часть украинцев увлеклись националистическими лозунгами, покрыли себя свастикой. Притом что у нас общая история, русский язык — его они попирают на уровне государства. Сложно было представить, что на Украине будут травить русский язык! Мы представители одного народа, но несмотря на трагизм происходящего, других путей, кроме спецоперации, нет. Мы не можем закрыть глаза на то, что творится много лет на Донбассе и на самой Украине.

— Многие люди выступили против, покинули Россию. Что вы думаете об этом?

— Это слабость. Но я против того, чтобы шельмовать тех, кто уехал. Не нужно уделять им много внимания. Им надо дать время осознать свое заблуждение, свою трагическую ошибку. И они смогут вернуться к истокам и к тем, кто их любит. Думаю, эти люди не найдут себя за рубежом. Задумайтесь: в прошлом веке не все приняли итоги Октябрьской революции, многие покинули страну. А потом вернулись. Те же, кто остался за границей, потеряли свою русскость. Это очень болезненно.

Реформатор Петр Столыпин говорил, что Россия в силу своей уникальной истории и географии не должна ориентироваться на Запад или Восток. Россия должна объединять континенты. Надеюсь, у нас хватит великодушия принять назад тех, кто уехал. Нас все пытаются приручить, чтобы мы стали похожими на другие страны. Но у России особый путь. Знаете, все в мире признают красоту русских женщин, силу и героизм русских богатырей — признают, но не понимают. Готовность к подвигу, к самопожертвованию не объяснить рационально.

Фото: Из личного архива Александра Карелина

ДОСЬЕ

Александр Карелин родился 19 сентября 1967 года в Новосибирске. Первое олимпийское золото выиграл в 1988 году. Трехкратный победитель Олимпийских игр, 9-кратный чемпион мира, 12-кратный чемпион Европы, 13-кратный чемпион страны. Внесен в Книгу рекордов Гиннесса как атлет, не проигравший в течение 13 лет ни одной схватки. Сенатор РФ, был депутатом пяти созывов ГД ФС РФ. Почетный гражданин Новосибирска.

Коротко о главном

— Какие книги в детстве вдохновляли вас?

— Былины о русских богатырях — Илье Муромце и других. В школьном возрасте с упоением читал их.

— Есть ли у вас свои правила жизни?

— У меня есть тетрадь, где я записываю понравившиеся изречения. Мне очень близка мысль академика Николая Вавилова: «Единственный шанс как можно больше сделать — как можно больше на себя взвалить». Если хочешь что-то сделать — сделай сам. Можно долго рассказывать, а можно прийти и показать на личном примере. И еще завет полководца Александра Суворова: «Дисциплина — мать победы».

— Как поддерживаете спортивную форму?

Сейчас я занимаюсь физкультурой. И это не такие серьезные нагрузки. Есть два важных правила. Во-первых, разумность и умеренность во всем: в еде, во сне. Во-вторых, важно находить время для занятий, а не оправдания. И обязательно одно дело в день нужно делать для себя: читай книги, занимайся тем, что тебя увлекает, катайся на лыжах — что угодно. Нужно быть жадным до впечатлений. Важна не только физическая форма.

— Какие выводы вы сделали лично для себя за годы в спорте?

— Победа — бабочка-однодневка, живет три часа, пока ленточка от медали не помялась... Только снял медаль с шеи — забывай. Я считаю, что путь к победе намного интереснее, чем она сама.

— Не планируете заняться тренерской работой?

— Призвание к тренерскому служению — дар от Бога! Чтобы передавать опыт молодым спортсменам, в разных регионах России проводим совместные тренировки с воспитанниками борцовских секций. У нас есть команда знаменитых и титулованных, мы делимся знаниями и навыками, в помощь тренерам — иллюстрируем их методики, понимание сути борьбы. Большое внимание уделяем простым упражнениям, помогающим стать сильнее, окрепнуть физически, так как это фундамент для постановки приемов и бросков. Каждый борец — индивидуальность, и тренер выбирает из всего арсенала технических действий те, что в большей степени подходят для него.