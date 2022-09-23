Школьникам дали советы, как выстраивать диалог во время интервью

Фото: Игорь Ивандиков/Вечерняя Москва

В пресс-центре «Вечерней Москвы» в рамках проекта «Молодое перо» прошла лекция «Основы выстраивания диалога для создания качественного интервью». Проект является победителем Конкурса Грантов Мэра Москвы и реализуется при поддержке Комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы. Обозреватель сетевого вещания редакции газеты «Вечерняя Москва», радиоведущий Руслан Орехов рассказал школьникам, как готовиться к видеоинтервью, об основных ошибках журналистов, принципах съемки беседы.

Как отметил Руслан Орехов, интервью — это один из ключевых жанров в журналистике. Элементы интервью можно увидеть в рамках пресс-конференций, круглых столов, репортажа.

Журналисту перед интервью необходимо обратить внимание на ряд важных моментов. Первое – что он хочет донести до зрителя, какую информацию получить от собеседника. Нужно четко понимать: интересует вас человек, как эксперт в определенной области, или вы хотите раскрыть личность этого человека.

— Нужно четко понимать:кто вы на этой беседе: человек, который может общаться с экспертом на равных или выступаете с точки зрения обывателя, профана. Как вы себя ведете по отношению к собеседнику: стараетесь создать дружелюбную атмосферу или напротив провоцируете на конфликт, — подчеркнул Руслан Орехов.

Руслан Орехов также дал полезный совет, который стоит помнить непосредственно во время интервью. Если по ходу ответа собеседника возникает вопрос или замечание, то стоит его записать или запомнить и задать позже, а не прерывать человека, не сбивать его с мысли.

Что касается съемки видеоинтервью, то оно может происходить в студии, на рабочем месте героя или в непринужденной обстановке, например на прогулке или в кафе. При съемке важно, чтобы были взяты крупные планы ведущего и собеседника, а также общий план. Это необходимо, чтобы сделать качественный монтаж.

Есть ряд ошибок, которые совершают начинающие интервьюеры. Так, формулировка вопроса должна быть четкой, не стоит делать вопрос слишком длинным.

— Нельзя задавать два вопроса в одном: в лучшем случае собеседник ответит на последний, — отметил Руслан Орехов.

Стоит помнить еще об одной ловушке для интервьюера: когда гость долго и интересно рассказывает о чем-либо, а журналист не прерывает его вопросами. В дальнейшем часто выясняется, что человек рассказывает заготовленный текст, который уже звучал в разных программах и не сообщает эксклюзивной информации.

В конце лекции учащиеся медиаклассов школ №1799, 1512 и школы проекта «Молодое Перо» задали спикеру ряд вопросов. Также для них провели экскурсию, в ходе которой они смогли увидеть, как происходит работа в конвергентной редакции.

В настоящее время медиаклассы открыты на базе 66 школ. Цель проекта — формирование у школьников предпрофессиональных умений и навыков, необходимых для работы и жизни в современном высокотехнологичном мире, осознанный выбор ребятами профессии в области медиаиндустрии и массовых коммуникаций.