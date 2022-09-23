Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Лекция: «Основы выстраивания диалога для создания качественного интервью»

Оксана Васильева

Сюжет: 

Молодое перо
Общество
Лекция: «Основы выстраивания диалога для создания качественного интервью»
Фото: Игорь Ивандиков/Вечерняя Москва

Лекция: «Основы выстраивания диалога для создания качественного интервью»

Участники: обозреватель сетевого вещания редакции газеты «Вечерняя Москва», радиоведущий Руслан Орехов, учащиеся медиаклассов московских школ № 1799, 1512, и участники проекта «Молодое перо».

Подробнее - в материале.

Мастерская журналистики
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Осенний голос из пустоты

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Мы наблюдаем историческую неизбежность

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Рынок труда диктует студентам правила

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Счастлив тот, кто занят делом

Елена Леликова
Елена Леликова

Идеальное место для отдыха

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Лето закончилось, но оно было

Никита Миронов
Никита Миронов

Россия просыпается для победы над врагом

Все мнения
О проекте