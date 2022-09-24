Сплошной негатив: что такое думскроллинг и как его побороть

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Нестабильная ситуация в мире, экономические кризисы, коронавирус и иной негатив — повестка, из которой состоят сегодня информационные ленты и социальные сети. Безусловно, все это влияет на нервную систему многих людей. Однако спрятаться и не следить за развитием событий крайне тяжело.

За последние два–три года намеренный поиск именно негативной информации стал явлением массовым, и ему даже придумали название — думскроллинг. Что это за феномен, почему ему подвержен каждый второй человек и как от него избавиться, «Вечерняя Москва» узнала у психолога.

Думскроллинг, как уверяет эксперт в области ментального здоровья Артем Меченков, — это детище многочисленных социальных сетей, которые выступают идеальными разносчиками деструктивного контента.

— Люди сами постят небылицы разного рода — о кризисах, войнах, ядерных атаках и конце света, — пояснил психолог. — И складывается впечатление, будто они сами ищут подтверждения своим самым сильным страхам. И тут же в комментариях остальные участники диалогов подкидывают дровишек, разжигая пламя паники до чудовищных размеров, своими еще более ужасными прогнозами. Таким образом, проблема, помноженная на некомпетентность, эмоции, раздувается до невероятных масштабов.

В особенности ситуация с постоянным поиском негативных новостей и зависимость от них появилась с началом пандемии, заверил специалист:

— Все ежеминутно проверяли количество заразившихся, больных, умерших. Сегодня подобная зависимость от инфолент и экранов телевизора продолжается. И при любом возникновении дефицита информации у пациента начинает складываться впечатление, что он выпал из реальности, что он не в курсе последних новостей. Это приводит его в панику.

По словам специалиста, подверженный думскроллингу человек при пробуждении первым делом заходит в новостные ленты и каналы, чтобы «залипнуть» в потоке информационного негатива:

— Это может случиться с человеком любого возраста и профессии. Я знаю случаи, когда люди отслеживали повестку, не отходя от экранов монитора по 16–20 часов. Это ужасно, вы лишаетесь личной жизни, тормозятся все процессы, связанные с трудовой деятельностью. И многие начинают наседать на алкоголь, чтобы немного отключиться от реальности.

Как следствие, человек получает подорванное здоровье, у него появляется зависимость теперь уже не только информационная, но и алкогольная, подчеркнул спикер:

— Если у вас такие тенденции имеются, то срочно нужно проводить инфодетокс. Для этого следует постепенно во всех новостных соцсетях отменить подписку и отключить уведомления. Сразу этого не нужно делать. Лучший подход — постепенный. То есть сначала вы на 10 процентов меньше посещаете инфоленты, а потом на 25, 40 и так далее, доходя до полного отказа.

Эксперт отметил, что, согласно данным Института общественного мнения, который оценил эмоциональное состояние россиян в зависимости от того, сколько времени за экраном смартфона они проводят, постоянную тревогу испытывают 75 процентов граждан, непрерывно мониторящих новостной контент. А это, по словам специалиста, очень большая цифра, с которой нужно работать.