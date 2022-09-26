Отпуск без потерь: как получить компенсацию за оплаченную путевку

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Каждый пятый россиянин в этом сезоне был вынужден изменить планы на отпуск. Такие данные 19 сентября привел ВЦИОМ. «Вечерняя Москва» узнала, как добиться компенсации за оплаченные путевки, если вы вынуждены отказаться от путешествия.

Чаще всего москвичи планируют отдых в Сочи, Дагестане и Минеральных Водах, отмечает директор туристического агентства Ирина Болшева.

— Из зарубежных направлений наиболее популярны Турция и Египет, — говорит эксперт. — Сейчас осень, сезон простуд, поэтому отказы от поездки случаются.

Юрист общества защиты потребителей Артем Загайнов уточняет:

— Согласно закону «Об основах туристской деятельности в РФ» отмена поездки возможна по не зависящим от туриста обстоятельствам. Например, из-за болезни или отказе в получении визы. Обе причины признаются «существенным изменением обстоятельств», по которым поездка может быть отменена, а турист получит компенсацию.

Первое, что нужно с делать, — это обратиться к своему туроператору или турагенту и сообщить об отказе от поездки.

— Учтите: отказаться от поездки можно только до ее начала — даже за час до прибытия в аэропорт или на вокзал. Причем отказ нужно направить письменно. Сначала — по электронной почте, адрес которой должен быть указан в договоре. Второй вариант — через мессенджер, если этот вид связи с туроператором или турагентом предусмотрен договором. Нужно обязательно дублировать свой отказ заказным письмом с описью вложения. Во вложении должна быть справка о болезни.

Однако по закону полной, 100-процентной компенсации вы не получите.

— Вам вернут ваши деньги за минусом уже понесенных туроператором или турагентом расходов: купленных билетов на самолет или поезд, брони отеля и так далее, — рассказывает юрист. — При этом все свои расходы представители туротрасли должны подтвердить документально.

Если деньги возвращать отказываются, направляйте обоснованную досудебную претензию — тоже заказным письмом. Не добьетесь правды — подавайте в суд.

— Как показывает практика, в лучшем случае вы получите от четверти до трети потраченных вами денег, — говорит Артем Загайнов. — Дело в том, что туроператоры обычно работают с контрагентами по предоплате: например, арендуют самолет под чартерный рейс или выкупают сразу десятки номеров в отеле. Тем не менее часть средств все же вернуть можно. Лично я бы советовал в случае форс-мажора вести переговоры с туроператором в деловом ключе, без скандала. Как правило, туристам идут навстречу.

Лучше страховка

По мнению юристов, идеальный вариант — оформить страховку от невыезда, которая позволяет либо полностью вернуть деньги за несостоявшуюся поездку, либо существенно минимизировать затраты. Но нужно внимательно изучить условия: какая ситуация признается страховым случаем, какие документы необходимо собрать для получения выплаты. Если отказ от выплаты необоснованный, нужно направить страховщику досудебную претензию. В случае отказа со стороны страховой компании, в том числе после получения ими досудебной претензии, за защитой своих прав обращайтесь в суд.

ФАКТ

Власти Египта намерены ускорить запуск новой системы Tax Free, посредством которой туристам будут возвращать НДС с покупок, которые они совершили в этой стране. Вероятно, система заработает в ноябре.

ЦИФРА

28 процентов москвичей в летний сезон не смогли поехать туда, куда собирались.