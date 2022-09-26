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«Могучая сила косметологии»: почему Кейт Миддлтон выглядит намного хуже Меган Маркл

Анастасия Харламова

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Эксклюзивы ВМ
Общество
«Могучая сила косметологии»: почему Кейт Миддлтон выглядит намного хуже Меган Маркл
Фото: EPA/ТАСС

Многие интернет-пользователи заметили, что Меган Маркл выглядит моложе и свежее Кейт Миддлтон, хотя женщины почти одного возраста — Маркл 41 год, а Миддлтон — 40. Звездный косметолог Марият Мухина рассказала «Вечерней Москве», почему у герцогинь такая разительная разница во внешности.

По ее словам, Меган Маркл усиленно ухаживает за собой. Она делает большое количество косметологических процедур, которые помогают ей выглядеть на 30 лет.

— На примере Меган Маркл и Кейт Миддлтон мы видим могучую силу косметологии. Меган — американка, и она пошла в разрез с протоколом королевского поведения в плане уходовых процедур. Она вызвала негодование королевской семьи не только своим отношением к жизни, но и к медицинским процедурам. Она во всю использует инъекционные процедуры, делает коррекцию губ, овала лица. Она выглядит на 30 лет, — считает Мухина.

Косметолог отметила, что по правилам королевской семьи, женщины должны стареть естественным путем. Такой пример мы можем наблюдать благодаря королеве Елизавете II.

— Хороший пример долголетия показала Елизавета II, которая старела естественным путем. Она делала только массажные и уходовые процедуры и отказалась от инъекций. Шприц ни разу не коснулся ее лица. Мы видим, что возрастные изменения у покойной королевы все же произошли. У нее было хорошее качество кожи, но возрастная деформация лица произошла, — считает специалист.

Эксперт подчеркнула, что Кейт Миддлтон выбрала путь естественного старения, как Елизавета II. Большое влияние на состояние ее внешности оказывает гликирование. Из-за любви Миддлтон к сладкому у нее проявляются симптомы «засахаренного лица».

— У Кейт Миддлтон я вижу симптомы «засахаренного лица». Это симптомы гликирования. Она очень любит шоколадные десерты, несмотря на свою жесткую диету. Кейт всегда была в хорошей физической форме с большим количеством мышц. Этим она и пленила принца Уильяма в университете. Именно поэтому старение у Кейт идет не по мелкоморщинистому типу, а по мышечному. Также она отказалась от инъекций и выбрала естественный путь старения Елизаветы II, — подытожила Мухина.

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