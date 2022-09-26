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Психолог Наумова объяснила, как побороть страх высоты

Анастасия Харламова

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Общество
Психолог Наумова объяснила, как побороть страх высоты
Фото: shutterstock

Страх высоты — один из самых распространенных в мире. Он не вредит здоровью, но может негативно сказываться на психике человека. Психолог Наталья Наумова рассказала «Вечерней Москве», почему появляется акрофобия и как с ней бороться.

По ее словам, страх высоты появляется в детском возрасте после травмирующего опыта. Акрофобия характеризуется боязнью смерти, а не самой высоты.

— Всегда есть какие-то предвестники любому страху. Например, боязнь высоты связана со страхом смерти. Человек боится не саму высоту, а упасть с нее и умереть. Как правило, эта травматизация происходит в возрасте семи лет. Значит, в этот период что-то произошло. Иногда бывает, что у ребенка происходит негативный вывод о высоте или он видел что-то опасное и нафантазировал. Может быть очень много причин, — рассказала Наумова.

Психолог подчеркнула, что человек может много лет жить и не знать о боязни высоты. Но после стресса или кризиса страх захватит его.

— Человек может в детском возрасте получить травматизацию, а потом жить и не бояться высоты. А потом могут произойти кризис, стресс, переутомление или сверхнагрузка, которые заставляют человека более активно справляться со своими жизненными ситуациями. В этот момент может начаться паника при виде высоты, — отметила она.

Собеседница «ВМ» предупредила, что неожиданному возникновению страхов, в том числе высоты, подвержены беременные женщины и мамы маленьких детей:

— Некоторые женщины, которые планируют стать мамой или уже стали, становятся более осторожными. Они задумываются, что будет с их ребенком, если с ней что-то случится. Гормональные перемены могут вызывать повышенный стресс и тревогу. Это приводит к активизации страхов, например, высоты.

Наумова рассказала о способах побороть страх высоты. Она отметила, что лучше это сделать с психологом, но можно провести и самостоятельную работу над своим сознанием.

— Как правило, необходимо обращаться к психологу. Однако можно самому попробовать что-то сделать. Нужно отделить себя от страха. Например, перенести свои опасения на лист бумаги и посмотреть на него, поговорить, а потом выкинуть. В гештальт-терапии существует техника «Горячий стул». На одном из них сидит страх, мы кладем на него листок. А на другом пациент. Человек задает вопрос страху, пересаживается на его место и отвечает сам себе. В этом диалоге можно многое понять, почему он возник. Также советую превозмогать страх и выходить из зоны комфорта, — подытожила специалист.

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