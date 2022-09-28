Юрист Крохин рассказал, как сделать перепланировку в квартире и не получить штраф

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Чаще всего жители Москвы обращаются в Мосжилинспекцию для согласования переустановки сантехники, изменения границ санузлов, установки встроенного шкафа и демонтажа или установки несущей перегородки. «Вечерняя Москва» узнала у председателя Союза жилищных организаций Москвы, юриста Константина Крохина о том, чего нельзя делать в квартире без согласования, и где получить разрешение на перепланировку.

По словам юриста, для некоторых видов перепланировок требуется согласованный проект. А перенос или демонтаж межкомнатных перегородок можно согласовать в упрощенном порядке.

— Любые перепланировки подлежат согласованию. Некоторые из них требуют разрешения и наличия проекта, а другие можно сделать в упрощенном порядке. К последним относятся не несущие перегородки, например межкомнатные, которые сделаны не из бетона или кирпича, — рассказал Крохин.

Специалист отметил, что главным критерием согласования перепланировки является техническая сложность работ:

— В случае когда затрагиваются несущие элементы, замена оборудования и происходит перенос отопительных приборов, необходимо получить разрешение и согласованный проект. Техническая сложность является ключевым отличием в данном вопросе.

Собеседник «ВМ» подчеркнул, что при перепланировке электрооборудования нужно получить согласие от подрядной специализированной организации.

— Во время косметического ремонта можно менять полы, розетки и двери без согласования. К исключениям относится электрооборудование. В данном случае должен быть проект, но его необходимо согласовывать не с Мосжилинспекцией, а с подрядной специализированной организацией, — пояснил специалист.

Крохин заверил, что для согласования простой перепланировки без проекта достаточно написать заявление в Мосжилинспекцию. А для более сложных работ необходимо получить акт приема в эксплуатацию от сотрудника организации.

— Простую перепланировку без проекта можно согласовать достаточно быстро. Необходимо предоставить заявление в Мосжилинспекцию и дождаться одобрения. Если для перепланировки требуется проект, то необходимо предоставить его жилищной организации. Специалист приедет в жилое помещение, осмотрит его и составит акт приема в эксплуатацию. Отмечу, что согласовывать переустройство важно до проведения работ, а не после. Иначе можно получить штраф и предписание, — предупредил эксперт.