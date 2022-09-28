Мудрость, верность, честь. Повесть Джамбулата Умарова «Абрек» экранизируют

Министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации Джамбулат Умаров выступает на праздничном митинге в День Чеченской Республики в Грозном / Фото: РИА Новости

Онлайн–кинотеатр START приступил к съемкам четырехсерийного фильма «Абрек». В основу картины легла повесть Джамбулата Умарова, которую можно назвать притчей.

Джамбулат Умаров долгие годы был известен не в литературных, а в политических кругах. Он пять лет был министром Чеченской Республики по национальной политике, затем стал заместителем председателя правительства Чечни, а с июля текущего года — президентом Академии наук Чеченской Республики. После издания документальных трудов — цикла произведений «Фактор КРА» — Умаров стал народным писателем Чеченской Республики, а в прошлом году — лауреатом Пушкинской премии «За общественную и просветительскую деятельность».

«Абрек» же стал его первым художественным произведением. Историк и востоковед, Джамбулат Умаров написал свою повесть о волке — диком звере, который может очень многому научить людей. И первый его урок — как остаться человеком в мире, где так много зла и ненависти.

Книга попала в руки сооснователя онлайн-кинотеатра START Алексея Троцюка. И повесть его «зацепила». Так «Абрек» стал одной из первых книг, подписанных STARTом на экранизацию. Началась совместная работа над сценарием. Судя по всему, фильм, при всей динамичности действия, сохранит притчевость повести и также заставит ассоциативно задумываться о тех глубоких и сложных, нравственных и моральных постулатах, из которых скроен наш мир, — вне зависимости от национальности, вероисповедания и привычек.

— Для многих народов волк — существо магическое, олицетворяющее ловкость, благородство, выносливость, терпение, доблесть и огромное трудолюбие. Он образчик организованности, которая проявляется как на охоте, так и в жизни стаи, — рассуждал Джамбулат Умаров на презентации книги и кинопроекта. — Через биопсихику этого животного, через призму его ощущений я хотел посмотреть на все человеческое общество и на себя в первую очередь…

По мнению Умарова, человек откровеннее изливает душу животному, но если можно как-то скривить душой перед кошкой или собакой, которых вы кормите, то перед диким зверем это невозможно:

— Попробуйте соврать, когда перед вами дикое животное, и от вашей искренности зависит ваша жизнь! …События повести переносят нас в начало 2000-х. Идет восстановление Грозного. Подросток Халид (Махмуд Цагаев) находит в горах волчонка, забирает его, выхаживает и оставляет в доме дяди. У них схожие судьбы, Халид тоже остался сиротой. Волчонка называют Абреком. Он растет, крепнет, становится Халиду настоящим другом, но его приходится отдать — парень вынужден оплатить семейный долг. Новые хозяева Абрека делают его участником жестоких собачьих боев. Судьбу волка решает случай — он попадает к русскому саперу-кинологу Володе (Артур Сопельник), в Москву… Так начинается их дружба, которой вскоре предстоит пройти суровую проверку. Волк, оказавшийся в огромном мегаполисе, вступит в драку — чтобы спасти жизнь людей.

Что такое свобода? Кто свободнее — тот, кто в клетке, как гордый Абрек, или те, кто беснуется вокруг нее? Что есть верность дружбе и ее предательство? Можно ли отдать за того, кого ты любишь, жизнь? Все эти вопросы Абрек решил для себя давно, раз и навсегда. А окружающие его люди — решили ли?

В картине сыграют Артур Сопельник, Алина Рачковская и Дмитрий Богдан, а также чеченские актеры, в том числе народные артисты Чеченской Республики Сулейман Ахмадов и Хава Ахмадова, заслуженный артист РФ Хамид Азаев. Съемки пройдут в Москве и Чеченской Республике, в частности, на высокогорном озере Кезенойам, в древнем городе стражников Хой, селениях Кенхи и Ярыш-Марды.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Иван Шурховецкий, режиссер–постановщик, один из авторов сценария:

— Экранизация художественного произведения — тонкий и кропотливый процесс, в котором самое главное — не разрушить сердце самого романа, самой повести в нашем случае. Это не только атмосфера, это геном произведения. Более полугода мы с Алексеем Троцюком и Джамбулатом Умаровым обсуждали, каким будет этот фильм, и попытались снять хорошее кино о внутренней свободе и о том, что ненависть — это заразная вещь, с которой бороться не только можно, но и нужно.