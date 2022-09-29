Как сейсмологи помогали строить московское метро

Фото: Главархив Москвы

Уже почти 100 лет газета «Вечерняя Москва» рассказывает читателям о том, как развивается столичный метрополитен. Накануне векового юбилея редакция вспоминает, как «ВМ» освещала строительство и работу московской подземки на заре своего существования.

В пятницу, 28 сентября 1934 года, читатели «Вечерней Москвы» узнали, для чего к строительству метрополитена привлекли сейсмологов.

Много разных заметок о строительстве метрополитена можно было увидеть в номере. Так, на первой полосе читатели узнали, что помогать в строительстве подземки будут сейсмологи. Директор Сейсмологического института АН СССР Павел Никифоров объяснял со страниц газеты, что мировая практика диктует необходимость тщательного изучения натяжений, возникающих в тоннелях метро.

А сейсмологический институт как раз обладает всеми необходимыми средствами для измерения изменений, происходящих от движения поездов.

«Для этого в тоннелях метрополитена будут установлены специальные приборы, позволяющие определить скорость, допустимую для поездов метро на тех или иных участках. Кроме того, институт будет работать на изысканиях при прокладке линий следующих очередей», — писала «Вечерняя Москва».

Директор института Павел Никифоров заверил, что сейсмологи могут облегчить работу бурильщикам, изучив подземные слои и выбирая наиболее легкие пути для строительства тоннелей.

На третьей полосе «Вечерней Москвы» были самые свежие новости о строительстве. Газета сообщала, что курсы Метростроя уже выпустили первую группу машинистов метро и набрали вторую, из которой до экзаменов дошли 28 человек.

После того как будущим машинистам прочтут теоретическую часть, их ждали практические занятия на опытном участке метрополитена в Сокольниках.

Кроме машинистов велась подготовка и других специалистов — начальников поездов, дежурных по станциям.

Сообщалось, что в тоннелях опытного участка начали устанавливать светофоры и автостопы. Слово было незнакомым, потому для читателей специально разъяснили, что это прибор, который остановит поезд, если машинист проедет красный сигнал светофора.

Кроме того, читатели узнали, что к тому времени завод «Сирокко» в Ленинграде закончил изготовление вентиляторов для шахт, которые должны были построить на Арбате. Однако подкачали строители с темпами работ. С установкой вентиляторов задерживали.

Еще читателям «Вечерней Москвы» в том номере рассказали о старте пятидневника проверки индивидуальных обязательств по походу имени Кагановича.

Такое необычное название политическое руководство дало очередным трудовым соревнованиям. Победителей ждали памятные значки.

ЦИФРА

13 вентиляционных шахт планировали установить в переулках улицы Арбат для московского метрополитена.

КСТАТИ

Проблеме освещения тоннелей уделялось особое внимание. Многие читатели опасались, не будет ли в метро слишком темно. Но строители со страниц газет, в том числе «Вечерки», заверяли, что под землей будет даже ярче, чем на земле, и свое слово сдержали.

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО

Решение о принудительной вентиляции тоннелей метрополитена было принято еще на стадии проектирования. Старейшие метрополитены мира не имели системы принудительной вентиляции тоннелей.